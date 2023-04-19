Чем опасны чайные пакетики для экологии и зачем рисовать кувшинки на шопперах

Екатерина Луценко выступила с докладом на конференции «Добровольчество как жизненная позиция»

13 апреля Центр социализации молодежи стал площадкой для проведения III Открытой областной конференции «Добровольчество как жизненная позиция». Участниками мероприятия стали не только педагоги из школ городов и районов Самарской области, но и представители некоммерческих объединений, а также лидеры общественного мнения в сфере эколого-просветительской деятельности.

Общие вопросы участники мероприятия обсудили на пленарном заседании, а затем разделились на две секции — «ЭкоВолонтер» и «ЭкоПросвещение». В общей сложности свои мнения и опыт донесли до собравшихся более двух десятков спикеров.

Школьники просвещают родителей

Одним из организаторов и информационных партнеров конференции стала компания «ЭкоСтройРесурс».

Без преувеличения «гвоздем программы» пленарного заседания стало выступление заместителя директора — руководителя экологического направления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерины Луценко. Ее доклад вышел за рамки установленного регламента времени, но этого никто не заметил, настолько увлекательным и познавательным был рассказ о животрепещущих проблемах экологии, роли школы и волонтеров в воспитании человека новой формации.

— Роль школы в формировании экологической культуры трудно переоценить. Пусть на первых порах мотивацией для детей и, возможно, педагогов послужит соревновательный элемент, получение ими сертификатов, дипломов. Но главное — уже произойдет сдвиг в сознании. Я знаю не одну историю, как именно дети приносили из школы домой идею сортировать мусор: собирать макулатуру, пластик по видам, крышечки от бутылок. А затем этим начинали проникаться и родители, — рассказывала Екатерина.

Как отметила эколог, с каждым днем людей, понимающих необходимость заботиться о состоянии окружающей среды, становится все больше.

Заполненный ЭкоМобиль и зеленые «корочки»

— У нас есть проект «ЭкоМобиль» — он курсирует по улицам городов и районов области по специальному графику и принимает сортированные отходы. Когда он приезжает в Южный город, машина заполняется за 10 минут! Люди идут вместе с детьми, они считают это важным. Такая же ситуация в «Волгаре». А все начинается с просвещения. И образовательные учреждения — первая информационная ступень. Сначала знания, понимание ситуации, потом — практика, в которую вовлекаются члены семьи, соседи, окружение, — уверена Екатерина Луценко.

По мнению руководителя экологического направления, мотивационный момент работает не только в детском и подростковом, но и в студенческом возрасте. Например, для волонтеров ЭкоСтройОтряда, которые помогают регоператору проводить экологические мероприятия, придуманы удостоверения с зеленой «корочкой».

— Совсем недавно мы задались целью создать объединение неравнодушных к проблемам окружающей среды молодых людей, а сегодня у нас уже действует большой слаженный механизм под названием «ЭкоСтройОтряд», где каждый — личность, развивающаяся на наших глазах. Экодобровольчество — это не пиар-ход, а по-настоящему особая миссия нашего предприятия, — рассказала Екатерина Луценко.

Чем вреден пакетированный чай?

Живой интерес участников добровольческой конференции вызвала «задачка» от спикера: какой элемент чайных пакетиков наносит больше всего урона окружающей среде? Как оказалось, это… крохотная алюминиевая скобка, которой скрепляется пакетик. Сам чай с ингредиентами, бумажный пакетик, ярлычок, нитка — это все разлагается в почве достаточно быстро, а вот алюминий будет лежать в земле десятилетиями.

Эколог призвала ходить за продуктами с холщовыми сумками, чтобы не брать каждый раз на кассе пластиковые пакеты, которые наносят большой вред природе.

— В советские времена были «авоськи», сейчас есть шопперы. Экосумку можно декорировать ярким рисунком. На наших мастер-классах мы предлагаем детям наносить на шопперы изображения растений, животных и птиц из Красной книги Самарской области. Вы знали, что обычные кувшинки, которых, казалось, вокруг пруд пруди, — на самом деле уже в Красной книге? — поделилась личным опытом Екатерина.

По завершении пленарного заседания Екатерина Луценко приняла участие в работе площадки «ЭкоПросвещение» и оценила лучшие волонтерские практики.

По итогам конференции «Добровольчество как жизненная позиция» организаторы выпустят сборник, в котором опубликуют материалы выступлений всех участников. Сборник станет практическим инструментом для организации экологических волонтерских движений.