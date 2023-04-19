Шашлыкам быть: какая погода будет на первомайские праздники 2023 в Самаре

Первые дни мая будут теплыми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году майские выходные выпали на 29 апреля - 1 мая и затем на 6-9 мая. Что бы вы ни собрались делать в эти дни, вам точно не лишним будет знать, какая погода будет на майские праздники 2023 в Самаре.

Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru.

Погода на 29 апреля - 1 мая 2023 в Самаре

Все три дня, по прогнозам синоптиков, должны быть теплыми и без осадков. Днем +18...+21 градусов, переменная облачность с преобладанием солнца. Ночью до +10 градусов.

Ожидается ветер силой в 5-7 м/с северного направления, из-за которого дневные температуры воздуха будут ощущаться самарцами на несколько градусов ниже, чем они есть. Атмосферное давление составит 748-750 мм ртутного столба.

Погода на 6-9 мая 2023 в Самаре

С 6 по 9 мая 2023 в Самаре погода будет неоднородной. 6 и 7 мая синоптики прогнозируют пасмурные дни с дождями разной интенсивности, а также прохладную для мая дневную температуру воздуха: +12...+15. Ночью +9 ...+11 градусов.

8 и 9 мая осадков не будет, зато похолодает до +11...+14 градусов днем. Ночью тоже станет холоднее: до +5 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока, 5-7 м/c. Атмосферное давление в эти четыре дня составит 747-749 мм ртутного столба.