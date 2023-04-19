Не смогла объяснить, как там оказалась: пропавшую в Тольятти девочку нашли в тысячах километров от дома

Школьницу искали больше трех недель.

Уехала к родителям и исчезла

«Внимание! Пропал ребенок!», «Помогите найти девочку», «Распространите, школьница пропала!». В конце марта – начале апреля посты с такими заголовками были во всех пабликах Самарской области и соседних регионов. 14-летняя Дилноза 26 марта ушла из дома в Тольятти и исчезла. Поисками ребенка занимались родные девочки, полицейские и волонтеры.

Дилноза живет в Тольятти с бабушкой. 26 марта девочка сказала, что хочет поехать к родителям - те живут в Москве, - вышла из дома, села к такси и уехала.

До родителей школьница не доехала и перестала выходить на связь. Тогда-то родные и забили тревогу.

Прошел день, другой, неделя – поиски затягивались. Люди боялись страшного. Кто-то предполагал, что произошел несчастный случай, другие подозревали, что ребенка украли. Полицейские проверяли все версии, искали зацепки, объявили девочку в федеральный розыск и… нашли. Живую и здоровую.

Непонятно, как девочка там оказалась

Школьницу искали больше трех недель. Нашли в неожиданном месте – в двух тысячах километрах от Тольятти, в Санкт-Петербурге.

- 17 апреля в 21:00 сотрудники уголовного розыска Главка обнаружили находящуюся в федеральном розыске без вести пропавшую 14-летнюю несовершеннолетнюю жительницу Тольятти у дома 8/2 по Толубеевскому проезду, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все это время 14-летняя школьница жила у своей знакомой на Парнасе, в одном из районов Северной столицы. Каким образов подросток из Тольятти по дороге в Москву оказалась в Петербурге неизвестно. Объяснить это полицейским Дилноза не смогла.

Известно, что противоправных действий в отношении школьницы не совершали. Девочку доставили в социальный приют для детей. О том, что ребенка нашли, петербургские полицейские тут же сообщили коллегам из Тольятти.