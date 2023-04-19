«Акрон» выбил из Кубка России «Спартак»

Сергей Волков, отбивший пенальти, стал лучшим игроком матча со "Спартаком". Фото: ФК "Акрон"

19 апреля 2023 года в Жигулевске сыграли тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Это был матч второго этапа полуфинала Пути регионов. Он завершился сенсационной победой «Акрона» 2:1. Рассказываем, как проходила игра.

Волков снова потащил пенальти

«Спартак» выставил на матч против середняка первой лиги основной состав без всяких оговорок. Но «Акрон» не стал пугаться, а наоборот, начал с атак.

Уже на 2-й минуте Максим Палиенко пробил с угла по воротам Максименко, но вратарь забрал мяч. На 15-й минуте после подачи углового Максименко едва не смахнул мяч в собственные ворота — подстраховал защитник, вынесший мяч в прыжке с линии ворот.

Первая половина первого тайма прошла под контролем «Акрона». Однако на 23-й минуте в ворота «Акрона» был назначен пенальти за снос Зобнина. Но удар Бальде с «точки» потащил Сергей Волков!

Великолепный Салтыков

Вскоре, к сожалению, был заменен подвернувший голеностоп лидер «Акрона» Палиенко, его заменил Песегов.

На 31-й минуте юный Салтыков (игрок принадлежит самарским «Крыльям Советов») накрутил соперников и подал в штрафную, дело закончилось ударом, под который бросился защитник.

На 34-й минуте в контратаке на ворота Максименко вывалились Понсе и Килин. Венесуэлец решил пробить сам и не попал в створ. В ответной атаке «Спартака» выручать пришлось уже Волкову. Еще через минуту Сагуткин только в отличном подкате сумел пресечь выход Зиньковского один на один.

На 41-й минуте в контратаке Салтыков пробросил мяч мимо соперника в центре поля, отпасовал направо, и кросс завершил Понсе ударом головой в противоход Максименко — 1:0!

А едва началось компенсированное время, как «Акрон» забил снова! Савичев навесил в штрафную, последовал переброс на дальний угол вратарской, где невысокий Салтыков сумел головой выиграть дуэль у двух соперников-гренадеров. Мяч по крутой дуге опустился за спиной Максименко под самой перекладиной — 2:0.

«Спартак» забил лишь однажды

На 49-й минуте Зиньковский пробил издали с отскоком от газона, но Волков уверенно забрал мяч.

На 55-й минуте с близкого расстояния, но с острого угла акроновец Килин попал во внешнюю сторону штанги. На 58-й минуте Салтыков после прохода слева пробил обводящим ударом, Максименко отбил мяч. В ответной атаке спасать пришлось Волкову — он сыграл головой за пределами штрафной площади.

На 68-й минуте Салтыков качнул защитника и с близкого расстояния пробил в Максименко. На 72-й минуте Зиньковский пробил под перекладину, но Волков перевел мяч на угловой. На 77-й минуте после прострела Зиньковского Тавареш попал в дальний угол — 2:1.

Очередной столичный «скальп»

Остаток матча прошел в настойчивых, но бесплодных попытках «Спартака» забить второй мяч. После одного из навесов Волков неудачно остановил мяч и оказался отыгранным, но подстраховали защитники. Ключевое решение на 95-й минуте принял арбитр Амелин, когда мяч ушел за лицевую после плотного контакта двух соперников. Рефери решил, что мяч ушел от спартаковца, и назначил не угловой, а удар от ворот. И через несколько секунд дал финальный свисток!

«Акрон» «снял скальп» с четвертой подряд московской команды из РПЛ! После «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо» тольяттинцам проиграл и «Спартак».

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем пары «Краснодар» - «Крылья Советов».