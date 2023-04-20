Летние детские оздоровительные лагеря в Самаре в 2023 году: сколько стоят, как забронировать, какие льготы

Дети могут поехать в летний лагерь по льготным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и когда будет происходить бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря Самарской области? Рассказывает заместитель министра - руководитель департамента по делам инвалидов и организации социального обслуживания Оксана Щербицкая.

Сколько детских лагерей будет работать в 2023 году в Самарской области?

В 2023 году в Самарской области будут работать 45 детских оздоровительных лагерей, из них 11 — с летними корпусами и 34 — санаторного типа. Планируется, что они примут за лето около 44 тысяч детей, это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году.

Сколько стоят путевки в детские лагеря Самарской области в 2023 году?

Путевка в лагерь санаторного типа стоит 27 056 рублей.

Стоимость путевки в летний лагерь зависит от того, расположены ли санузлы в самих номерах, либо на этаже, либо вообще вне корпусов, на территории лагеря. Путевка в лагерь с удобствами на улице стоит 20 853 рубля, с удобствами на этаже - 21 896 рублей, с удобствами в номерах - 22 938 рублей.

Кто может получить бесплатные путевки?

Традиционная льготная категория - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

Что такое льготная путевка и как ее забронировать?

Льготная путевка будет стоить родителям 40-50% от ее стоимости, остальные расходы берет на себя правительство Самарской области.

Бронирование льготных путевок в 2023 году запланировано на 24-26 апреля. Условия бронирования, информация о каждом из лагерей есть на сайте suprema63.ru. Там же производится и бронирование.

24 апреля будет открываться бронь на путевки в лагеря санаторного типа, 25 и 26 апреля - в летние оздоровительные лагеря,

Что делать после бронирования путевки?

После бронирования путевки на сайте в течение семи дней необходимо прийти в комплексный центр социального обслуживания.

Документы, которые необходимо принести с собой в центр соцобслуживания:

- квитанцию об оплате путевки;

- паспорт родителя;

- свидетельство о рождении ребенка.

Если этого не сделать, то ровно через семь дней с момента бронирования путевка вновь попадет в свободный доступ.

Можно ли поменять лагерь или отказаться от путевки?

Допустим, родители выбрали и забронировали один лагерь для ребенка, а затем в системе появился другой, которого раньше не было. Можно ли «передумать» и поменять лагерь?

Да, можно. Если оплата еще не произведена, можно просто выбрать другой лагерь и забронировать его. Но стоит иметь в виду, что льготное бронирование возможно лишь один раз.

Если оплата уже произведена, но есть желание поменять лагерь или отказаться от путевки, - необходимо прийти в комплексный центр социального обслуживания. Лагерь поменяют, в случае отказа от отдыха деньги вернутся на карту, с которой производилась оплата.

Что делать, если не успел забронировать льготную путевку?

Есть смысл отсматривать обновления системы на сайте suprema63.ru. В случаях, когда происходят отказы от оплаченных путевок либо ранее забронированные путевки оказываются не оплаченными в течение семи дней, они вернутся в систему.

Логика подсказывает, что наиболее вероятны возвраты в систему неоплаченной брони в начале мая, то есть через семь дней после открытия бронирования.