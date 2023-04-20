Не снимала каблуки даже в горах: в Самаре простились с учителем-легендой Викторией Исахановой

В Самаре простились с заслуженным учителем России Викторией Исахановой. Фото: Академия Наяновой/ВКонтакте

В Самаре в апреле 2023 года скончалась знаменитая учительница математики Виктория Исахановай. Ее жизнь оборвалась на 86 году. Женщина скончалась в понедельник 17 апреля 2023. О трагедии сообщили на официальной странице академии для одаренных детей Наяновой, где трудилась покойная. Коллеги и бывшие ученики поделились с "КП-Самара" воспоминаниями о Виктории Самсоновне.

«Наша моральная основа и легенда»

Больше 60 лет своей жизни Виктори Исаханова посвятила себя преподаванию. Ученики уважали и побаивались Викторию Самсоновну, а коллеги искренне восхищались.

-Казалось, ей подвластно все, и нет для нее неразрешимой задачи. В ее почтенные годы она буквально летела на своих высоких каблуках на работу, оставаясь всегда образцом профессионализма и женственности, вершиной достоинства и подлинной чести, - пишут на странице образовательного учреждения.

Работники академии до сих пор не могут поверить в утрату.

-Наш наставник, наш лидер, наша моральная основа, наша легенда - Виктория Самсоновна была в жизни каждого из нас незыблемым основанием, и казалось, что так будет всегда. Она принадлежала к числу людей, которые кажутся вечными, в уход которых поверить невозможно. Однако вся ее жизнь и работа - ее нерукотворный памятник, позволяют уже сейчас в эту горькую минуту страшной утраты тем не менее чувствовать присутствие ее душевной мудрости поблизости, в душе каждого кто соприкасался с этой незаурядной личностью.

«У такого учителя не профилонишь»

Последние 34 года Виктория Исаханова проработала в академии для одаренных детей Наяновой. В стены образовательного учреждения женщина пришла в 1989 году. А до этого времени самарчанка 25 лет трудилась учителем математики средней физико-математической школы № 63. Ее ученики уже давно выросли, создали семьи, но до сих пор каждый с трепетом вспоминает уроки Виктории Самсоновны.

Виктория Исаханова с выпускниками 1897 средней физико-математической школы № 63. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Выпускница 63 школы Елена Иванова (выпуск 1987 года) никогда не забудет, как в начале каждого урока весь класс писал мини-самостоятельные. Так сказать, проверка знаний. А на следующее утро тот же класс в полном составе приходил ее переписывать.

-В 7 утра уже были у нее в кабинете, чтобы исправить самостоятельную. Дисциплина была четкая, все понимали, что у такого учителя не профилонишь, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Елена Иванова. - А еще у Виктории Самсоновны было два журнала на каждый класс. Один обычный школьный, а второй ее личный, где она ставила нам оценки по своей системе.

«Тройка у Виктории Самсоновны в другой школе приравнивалась к пятерке с плюсом»

Елена отметила: уровни Виктории Самсоновны отличались интересной подачей, огромным объемом и темпами работы.

-Математика преподавалась с элементами высшей. Когда я поступила в педагогический институт, мне на парах высшей математики делать было нечего. И это все благодаря системе и методике Виктории Самсоновны. Я все это уже прошла в 9 и 10 классах. Вот такое преподавание было в те года, - вспоминает Елена. - При поступлении было смешно. В аттестате у меня была тройка, а на бюджетных мест было всего 5. Мне тогда сказали… Мол, куда это вы собрались с такими оценками, но когда увидели из какой я школы, то сразу все поняли.

Елена Иванова объяснила: в то время школа, в которой ей довелось учиться, славилась во всем городе. Поэтому тройка у Виктории Самсоновны в другой школе приравнивалась к пятерке с плюсом.

Легендарные каблуки

В каждом добром слове о Виктории Самсоновне нельзя не встретить пару предложений про ее каблуки. По словам тех, кто знал эту чудесную женщину, вкус в одежде у Исахановой был отменный. Любовь к высоким каблукам была наравне с любовью к математике.

Бывшие ученики с трепетом вспоминают ее уроки и высокие каблуки. Фото: предоставлено «КП-Самара»

-Она была всегда элегантно одета и всегда на каблуках. Без них она просто не могла. Я помню, ее кабинет находился на третьем этаже. Причем это не стандартное здание, а старейшая гимназия царских времен, где потолки по 4,5 метра. Представляете пролеты лестничные? А учительская и кабинет директора на первом этаже. Как она не уставала на них, я не представляю, - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» Елена Иванова.

Виктория Исаханова не снимала каблуки никогда. Она не только бегала в них весь день по школе с этажа на этаж, но и могла пойти в поход. Да-да! Прямо так.

-У нас был замечательный учитель географии, который всегда водил школьников в походы. Так вот он как-то позвал и Викторию Самсоновну с ее классом. В поход она пошла на каблуках. Вся школа об этом знала, всегда рассказывали друг другу эту историю с улыбкой.