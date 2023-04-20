Женщину, которая выкинула в мусор новорожденного ребенка, задержали в Самарской области

22-летняя Екатерина из Бузулука испугалась смерти сына и сбежала в соседний регион. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

В Самарской области задержали женщину, которая выкинула грудного ребенка в мусорный бак в Бузулуке. Оказалось, что после совершения жуткого поступка, молодая женщина подалась в бега и уехала в соседнюю область.

Страшную находку сделали сотрудники коммунальной службы Бузулука, которые как обычно утром ездили по улицам и собирали мусор с контейнерных площадок. Подъехав к мусорному баку на улице Суворова, сотрудник заглянул в контейнер и замер в ужасе. Среди бытового хлама лежал, завернутый в полиэтиленовый мешок, грудной ребенок. Признаков жизни малыш уже не подавал.

Соседи рассказали о молодой матери и ее семье. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Выбросила труп сына и уехала из города

К месту страшной находки приехали сотрудники оперативных служб. Совсем скоро удалось выяснить, биологической матерью мертвого малыша является 22-летняя местная жительница Екатерина. Однако по месту проживания ее найти не удалось – молодая мать вскоре после совершения преступления покинула город. Екатерину объявили в розыск.

- По предварительным данным, 15 апреля этого года у подозреваемой скончался четырехмесячный сын. Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала пневмония. Молодая мать испугалась ответственности за его смерть и решила избавиться от тела. Она завернула малыша в полиэтиленовый пакет и отнесла сверток на контейнерную площадку рядом с домом, после чего уехала из Бузулука в неизвестном направлении, - сообщили детали преступления в СУ СКР по Оренбургской области.

Внимательный сотрудник коммунальной службы заметил сверток с мальчиком среди мусора. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Горе-мать нашли в Кинеле

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Были допрошены свидетели, проведены судмедэкспертизы. Признаков насильственной смерти на теле малыша не было обнаружено. Катю искали не только на территории Оренбуржья, но и в соседних регионах. 20 апреля 2023 года молодую мать удалось найти.

- Подозреваемую задержали в городе Кинель Самарской области. Сейчас девушка находится в территориальном следственном отделе, ведется допрос, проводятся следственные действия, - сообщили следователи.

Тело ребенка пролежало в мусорном баке 4 дня. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

«КП-Оренбург» выяснила подробности о горе-матери из Бузулука. Как рассказали знакомые Екатерины, у нее есть гражданский муж, но сама семья неблагополучная.

- Есть подозрения, что они с сожителем употребляли наркотики. Причем папаша был в курсе ситуации, но ничего не сделал, чтобы спасти своего сына, - рассказали журналистам местные жители.

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