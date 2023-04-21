«Советоваться не стыдно»: как в нефтепереработке помогают новичкам

Кирилл Сараев всегда рад помочь молодым коллегам. Фото: АО «НК НПЗ»

Уважать предприятие и коллектив

Кирилл Сараев - пример молодого талантливого руководителя. Парень пришел на завод после Самарского аэрокосмического университета в 2015 году машинистом насосов и вырос до механика цеха.

- Я со школьной скамьи знал, что буду трудиться на НПЗ, - рассказал Кирилл. - Здесь работал мой дед, уже 25 лет трудится отец. Благодаря им я выбрал будущую профессию и даже установку, на которой хотел работать - каталитический риформинг с непрерывной регенерацией катализатора. Отец красочно рассказывал о ее строительстве, да что там - весь город гудел, когда завозили оборудование: чтобы доставить на завод крупнотоннажные блоки, по пути следования с причала на предприятие даже троллейбусные провода снимали.

Тем не менее, своим трудоустройством на установку мечты парень обязан счастливой случайности. Зная, что Кирилл рвется на производство (свою первую неделю работал в снабжении), отдел кадров направил его к начальнику риформинга, где появилась вакансия, на собеседование. Долго разговаривали о технических нюансах, и лишь когда ударили по рукам, руководитель увидел, что в анкете имя не совпадает - ждали другого человека.

За годы работы у Кирилла сменилось много наставников: на каждой должности, на которую он заступал, овладевать профессией помогали более опытные коллеги - механики установок Дмитрий Варакин и Максим Олтырев, механик цеха Алексей Ванурин, Сергей Голицаев, работавший в то время главным механиком. Во многом благодаря своим опытным коллегам, Кирилл Сараев добился большого успеха в профессии.Сегодня в должности механика цеха он решает огромный объем сложных задач. Под его контролем качество ремонта и работа всего оборудования цеха.

Сегодня молодой руководитель уже и сам делится опытом с молодежью: учит ставить цели и настойчиво их добиваться, является научным руководителем у участников научно-технических конференций.Его сегодняшние подопечные сами добиваются хороших результатов и занимают призовые места на конференциях.

Не бояться принимать решения

Виталий Зуйкин пришел (вернее, приехал) на завод в Новокуйбышевске после окончания Казанского национального исследовательского технологического университета в 2016 году. Можно было найти нефтеперерабатывающее производство и поближе, но выпускника вуза покорил масштаб модернизации и перспективы, которые он открывал.

Виталий Зуйкин уверен: путь к успеху — в стремлении развиваться. Фото: АО «НК НПЗ»

- На предприятии только что ввели в эксплуатацию установки каталитического риформинга и низкотемпературной изомеризации, планировали пустить комплекс гидрокрекинга - возможность шагать в ногу с техническим прогрессом и определила мой выбор, - признался Виталий. - Отношение к кадрам на Новокуйбышевском НПЗ тоже современное: стремление толковой молодежи расти приветствуется. Руководители выступают в роли наставников, поддерживают в любых начинаниях словом и делом. Когда молодой специалист приходит с идеей, ему говорят не «ну попробуй», а «давай попробуем» - то есть, сделаем вместе.

Виталий Зуйкин знает, о чем говорит: всего спустя шесть лет он уже заместитель начальника цеха. Казалось бы, еще вчера проходил школу молодого специалиста: первые два года - под крылом сегодняшнего главного инженера Максима Романова, еще год - начальника цеха Евгения Куянова. Теперь он и сам является научным руководителем у приходящей молодежи. А еще - патриотом своего предприятия, ведущим профориентационные уроки для учеников Роснефть-классов, студентов СамГТУ, уфимских и казанских вузов.

- В студентах важна заинтересованность, - считает нефтепереработчик. - И наличие базовых знаний. А объединить теорию с практикой поможем уже на предприятии. Молодых специалистов я учу не бояться принимать взвешенные решения, брать ответственность за свои действия. И, конечно, постоянно развиваться.

Виталий продолжает изучать производство и сейчас, уже будучи руководителем. Он не стесняется обращаться к старшим товарищам за советом, считая, что «глупый вопрос лишь тот, который не задан» и «пока есть у кого учиться, это нужно делать».