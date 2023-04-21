«У артиста должно быть минимум личности»: актер Игорь Петренко высказался против резонансных поступков коллег

Игорь Петренко дал большое интервью на "Радио КП"

В Самаре в апреле проходит фестиваль «Кино детям». Одним из гостей форума стал известный российский актер Игорь Петренко. В большом интервью на «Радио КП» (Самара) Игорь Петренко и руководитель пресс-службы фестиваля «Кино Детям» Татьяна Гольдина рассказали о детском кино, ролях в фильмах и образах, которые создают актеры.

- Как Самара вас приняла? Как зрители встретили?

Тепло. И по-человечески, и по погоде. Я люблю Самару, бывал здесь маленьким. У меня здесь родилась родная сестра, здесь живет мой двоюродный брат, поэтому с этим городом у меня много личных связей.

- Важно ли актеру сегодня состоять в новостной повестке, показывать свою позицию, занимать чью-то сторону? Или актер должен заниматься только творчеством и не лезть в это дело?

Сложный вопрос. Я считаю, для актера должно быть минимум информации, минимум личности, потому что его задача - создавать образы, и его “я” не должно доминировать в восприятии этих образов. Есть много примеров, когда артист своими поступками и высказываниями создает настолько резонансный и большой пенистый образ, что когда ты начинаешь смотреть кино, задача режиссера - отвлечь зрителя, там не должно быть никаких индивидуальностей, скажем так, житейских. Должна быть рассказана история, которую зритель должен в чистом виде воспринять и ловить информацию от каждого из героев исключительно этой истории.

- В одном из интервью вы упоминали картину “В бой идут одни старики” и Леонида Быкова, который снялся в картине. Но в кино должны быть авторитеты?

Я упоминал Леонида Быкова в этой картине не как молодца, который ведет определенный образ жизни, делает зарядку по утрам и по пятницам совершает подвиг. Я воспринимал это кино и этого персонажа как образ, созданный Леонидом Быковым.

- Современные фильмы и кинематограф могут формировать личность?

Конечно, может. Это один из способов воздействия на сознание, на подсознание, на психику человека, поэтому люди, которые занимаются этим видом деятельности, должны осознавать эту ответственность. Мы входим практически без стука в дома людей, в их сознание. Есть множество примеров - Борис Галкин в фильме “В зоне особого внимания” создал образ десантника, и я лично знаю людей, которые, посмотрев этот фильм, стали военными.

- Татьяна, фестиваль “Кино детям” проходит уже 28 лет. Легко ли вам удалось привести Игоря в Самару, и образцом кого он является для вас? И почему именно он?

Встречу с Игорем Петренко очень ждали. Как бы Игорь Петрович не говорил, что актер должен оставаться немножко в тени, немножко сзади, все равно личность актера выхватывают, хотят быть похожими, интересуются, следят. От этого никуда не уйти. В этом году на фестивале участвуют две прекрасные картины - фильм “Африка” о послевоенной жизни, дружбе и любви, очень искренняя картина, рекомендую. И фильм “Небо”, который сейчас смотрят наши гости в Центре российской кинематографии. Не было сомнений в том, брать их на конкурсную программу или нет, потому что они стали украшением этого фестиваля.

- Игорь, действия фильма “Небо” происходят в Сирии, и вы играете одного из центральных персонажей, расскажите о фильме.

Фильм для меня очень необычный в восприятии. Это не просто художественное кино, которое выдумалось автором где-то на кухне. Это история, основанная на реальных событиях. В процессе подготовки мы поехали в Липецк, где Олег Пешков и Константин Муравтин проходили службу. Мы познакомились с семьей, с Еленой Пешковой, с Альбиной - женами летчиков, с детьми, с сослуживцами. Проходили подготовку и психологически-физическую, и в своем познании этого дела. Понятно, что поверхностно, понятно, что за такой короткий промежуток времени изучить профессию невозможно, но была проведена колоссальная работа.

- Почему сегодня детям важно смотреть именно такие фильмы?

Это кино больше мотивационное, больше патриотическое. Оно для меня как плакат, как срез, как посыл. Всем летчикам и военным, в первую очередь, хотелось сказать спасибо за их мужество, за их жертвенность, за людей, которых они воспитывают.

- Вы готовы ко встрече с детьми на фестивале? Порой дети могут задать такие вопросы, которые не зададут и журналисты.

Когда перед тобой взрослая аудитория, понимаешь, как она воспринимает информацию, что их интересует и т д. Когда в зале сидят дети - это совершенно другое. У них другие интересы, они всегда чувствуют и всегда идет моментальная реакция - интересно или неинтересно, искренне или не искренне.

- О чем вы планируете говорить с ними?

У меня нет конкретной темы и конкретных вопросов, которые хотелось бы обсудить. Я абсолютно открыт для них. Что бы они не спросили, я попробую ответить, может быть, удастся о чем-то порассуждать. Хочется, чтобы у них после беседы стало больше энергии, чтобы они уехали с теплом на сердце.

- Что формировало вас, как личность? Книги, фильмы?

Мы так старались убежать от деревянных игрушек, не понимая, что мы сами себя погружаем в этот нескончаемый объем информации. Мы начинаем меньше фантазировать, меньше работает воображение, потому что нам все визуализируют. У нас образность мышления начинает меняться, потому что информацию обрабатываем совсем по-другому. Нужно учиться фантазировать, мыслить, мечтать, представлять. Когда ты смотришь в телефон, ты просто считываешь информацию, и все. Меня воспитала жизнь. Большое влияние на меня произвел двор, люди, с которыми я там общался, военные люди. Из пластинок – «Алиса в стране чудес», «Красная шапочка». Я слушаю, на каком уровне были эти пластинки, какой подход к ним был, и я бы рекомендовал именно те пластинки. - Как обстоит вопрос сегодня с детским кино в России?

Проблема большая, я считаю. У меня сегодня выходной день, но так совпало, что можно соединить приятное с полезным, поэтому я и приехал.

Татьяна:

- Детское кино есть, но у него пока фестивальный формат. Нет такого, что детские фильмы мы можем увидеть в хорошее время в кинотеатре и прийти всей семьей).

- Игорь, вам предлагали сниматься в детских фильмах?

Я снялся в детском фильме «Африка», и я с радостью откликаюсь на такие предложения. Одна из важнейших национальных идей на сегодняшний день - обратить внимание на воспитание детей.

- Вопросы от женской аудитории: как восстанавливаете энергию в связи с большой занятостью и большой семьей? Есть какие-то лайфкахи?

В первую очередь - сон. Сон лечит много недугов и особенно психологически нужно высыпаться. Люблю выезжать на природу, мы дружны с жителями деревни Федора Конюхова, и когда есть возможность приехать туда, отвлечься, переключиться, почувствовать контакт с землей, лесом, с тишиной - это главное для меня.

- Во время эфира вы читали «Приключения желтого чемоданчика». Когда вернетесь в эфир? Скучают по вам и вашей семье.

В тот момент еще был инстаграм, но мимо нас он прошел, началась пандемия, все сидели дома. Дети сами выбрали книжку, и я понял, что сам я эту книгу не читал, только смотрел фильм. Мы пришли домой, стали читать и решили, почему бы не сделать это для других детей, раз мы сидим дома и есть такая возможность техническая. Это было интересное приключение для нас.

- Вы были в Польше. Как вам Варшава и русскоговорящая аудитория в Польше?

Прекрасные, светлые воспоминания. Теплый, интересный период, когда ты находишься в поиске, в репетициях, у нас была интересная актерская команда. Это было интересное приключение.

- Вы снимались в фильме “Доктор Краснов”, и до этого снимались в фильме про врача. Насколько для вас привычно или непривычно это амплуа?

Непривычно. Более привычны люди военные. Врачи и военные - совершенно разные люди, с разных планет, это отдельный менталитет.