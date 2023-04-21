Новые правила езды на электросамокатах в Самарской области: какие ввели ограничения и штрафы

Если раньше на самокате можно было ездить там же, где ходят пешеходы, то теперь для этого вида СИМ определены приоритетные места движения. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 марта 2023 года в России введено поняти СИМ - средство индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, сигвеи, моноколеса, гироскутеры и др. Теперь те, кто управляет ими, обязаны соблюдать новые правила дорожного движения.

Рассказываем, какие правила езды на самокатах ввели, какие ограничения и какие санкции применят к тем, кто будет пренебрегать новыми ПДД.

Ранее водители электросамокатов приравнивались к пешеходам, теперь в ПДД появилась категория «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Где можно, а где нельзя ездить на самокатах в Самарской области в 2023 году

Если раньше на самокате можно было ездить там же, где ходят пешеходы, то теперь для этого вида СИМ определены приоритетные места движения.

Самокатчики должны передвигаться по велодорожкам и полосе для велосипедистов на проезжей части. Но если эти места не обозначены, то можно двигаться по пешеходной зоне или по тротуару. Если у самоката есть тормозная система, звуковой сигнал и световозвращатели, то ему разрешается ехать по правому краю проезжей части дороги.

Также появился новый дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Какие ограничения появились для самокатов в Самарской области в 2023 году

Отныне все СИМ должны ехать не более 25 км/ч. На тротуарах или в пешеходных зонах при создании помех пешеходам — водитель СИМ обязан спешиться или снизить скорость до скорости пешеходов.

Для передвижения в пешеходной зоне вес самоката должен быть не более 35 кг. Более тяжелому агрегату разрешено ездить только по велодорожкам или проезжей части.

По новым ПДД самокатчики в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть им запрещен.

Детям до 7 лет можно кататься на СИМ строго в сопровождении взрослого. Разъезжать можно по тротуару, избегая велосипедных зон, обочин и проезжей части.

Также запрещается ехать на одном электросамокате вдвоем.

За что и на сколько могут оштрафовать самокатчиков в Самарской области в 2023 году

За нарушение новых правил водителям СИМ положены следующие штрафы:

- за превышение максимальной скорости в 25 км/ч, выезд на середину проезжей части или езду по скоростным трассам, езду на электросамокате вдвоем - 800 рублей:

-за те же нарушения в состоянии опьянения - 1000-1500 рублей;

- за создание помех в движении транспортных средств-1000 руб;

-за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести-1000-1500 рублей.