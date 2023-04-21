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Общество21 апреля 2023 12:11

Новые правила езды на электросамокатах в Самарской области: какие ввели ограничения и штрафы

Рассказываем подробно о новых правилах езды на электросамокате в Самарской области, а также о том, какие ввели ограничения и штрафы
Светлана НАЗАРОВА
Если раньше на самокате можно было ездить там же, где ходят пешеходы, то теперь для этого вида СИМ определены приоритетные места движения.

Если раньше на самокате можно было ездить там же, где ходят пешеходы, то теперь для этого вида СИМ определены приоритетные места движения.

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 марта 2023 года в России введено поняти СИМ - средство индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, сигвеи, моноколеса, гироскутеры и др. Теперь те, кто управляет ими, обязаны соблюдать новые правила дорожного движения.

Рассказываем, какие правила езды на самокатах ввели, какие ограничения и какие санкции применят к тем, кто будет пренебрегать новыми ПДД.

Ранее водители электросамокатов приравнивались к пешеходам, теперь в ПДД появилась категория «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Где можно, а где нельзя ездить на самокатах в Самарской области в 2023 году

Если раньше на самокате можно было ездить там же, где ходят пешеходы, то теперь для этого вида СИМ определены приоритетные места движения.

Самокатчики должны передвигаться по велодорожкам и полосе для велосипедистов на проезжей части. Но если эти места не обозначены, то можно двигаться по пешеходной зоне или по тротуару. Если у самоката есть тормозная система, звуковой сигнал и световозвращатели, то ему разрешается ехать по правому краю проезжей части дороги.

Также появился новый дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Какие ограничения появились для самокатов в Самарской области в 2023 году

Отныне все СИМ должны ехать не более 25 км/ч. На тротуарах или в пешеходных зонах при создании помех пешеходам — водитель СИМ обязан спешиться или снизить скорость до скорости пешеходов.

Для передвижения в пешеходной зоне вес самоката должен быть не более 35 кг. Более тяжелому агрегату разрешено ездить только по велодорожкам или проезжей части.

По новым ПДД самокатчики в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть им запрещен.

Детям до 7 лет можно кататься на СИМ строго в сопровождении взрослого. Разъезжать можно по тротуару, избегая велосипедных зон, обочин и проезжей части.

Также запрещается ехать на одном электросамокате вдвоем.

За что и на сколько могут оштрафовать самокатчиков в Самарской области в 2023 году

За нарушение новых правил водителям СИМ положены следующие штрафы:

- за превышение максимальной скорости в 25 км/ч, выезд на середину проезжей части или езду по скоростным трассам, езду на электросамокате вдвоем - 800 рублей:

-за те же нарушения в состоянии опьянения - 1000-1500 рублей;

- за создание помех в движении транспортных средств-1000 руб;

-за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести-1000-1500 рублей.

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