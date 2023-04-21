«Приятно отдохнуть еще недельку»: самарцы – о возможном продлении майских праздников

В Госдуме предложили продлить майские праздники. А что думают об этом самарцы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году майские праздники могут стать ещё приятнее! В Госдуме предложили продлить выходные дни в 2023 году еще на четыре дня - со 2 по 5 мая. Данное обращение направили губернаторам российских регионов. Автор предложения считает, что россияне устали.

Журналисты «КП-Самара» вышли на улицы города, чтобы узнать, хотят ли самарцы отдыхать на майских праздниках больше.

Хочется больше отдыхать

Солнечная весенняя погодка располагала к прогулке в парке. Наша команда отправилась покорять просторы Загородного парка.

- Сама я не устала от работы, но знаю, что многие устали, у кого-то на этой почве даже появилась депрессия. Сама я всегда работаю во время майских праздников, - призналась самарчанка, к которой мы подошли первой.

- А мне бы хотелось побольше отдыхать, - парировала спутница девушки. - В этом году такая хорошая погода - ранняя весна.

На пути нам попалась прелестная пара возлюбленных. Парень не был настроен с нами разговаривать и пытался пройти мимо, девушка же заинтересовалась. Любовь победила и пара отвечала на вопросы вместе.

- Я слышала, что майские хотят продлить за счет новогодних праздников, - рассказала самарчанка.

- Уже продлили, - отвечает своей возлюбленной молодой человек, - если хотят еще дни с нового года перетащить, то я не против, лично у меня все равно график нестабильный.

Поговорив еще с людьми, мы выяснили, что молодых людей не очень волнует, сколько будет официальных выходных на майские, потому что все они работают по гибкому графику.

Приятно провести недельку отдыхая

А что же думают о продлении выходных люди постарше?

- Сейчас я на пенсии и меня этот режим не очень волнует, но раньше я работала в вузе и знаю, как приятно среди учебного года провести недельку отдыхая - ничего против не имею, - поделилась своим мнением горожанка.

Разговор с женщиной натолкнул нас на мысль, что нужно узнать также мнение студентов. Рады ли они недельке отдыха, среди учебного года.

- Я за продление праздников! – тут же ответила нам студентка, которую мы встретили в парке. - Тем более, у нас шестидневка в университете, из-за этого у нас намного меньше выходных.

А как вы думаете, нужно ли продлевать майские праздники? Обсудим в группе «КП-Самара» ВКонтакте.