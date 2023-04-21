Приемная кампания в Самарской области: что изменилось с 2023 года и что предлагают вузы

Начиная с этого года, абитуриенты могут выбрать не больше 5 направлений подготовки в вузе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году вступили в силу изменения в Порядок приема абитуриентов высших учебных заведений России. На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты рассказали о том, что ждет абитуриентов в эту приемную кампанию и на что стоит обратить особое внимание.

Основных изменений несколько. Начиная с этого года, абитуриенты могут выбрать не больше 5 направлений подготовки в вузе. Каждое высшее заведение определяет количество направлений индивидуально, поэтому консультант министерства образования и науки Самарской области Елена Тюлякова советует изучать документы.

- Призываю абитуриентов и их родителей узнавать все подробности в приемной комиссии вузов, потому что образовательные учреждения могут установить другое количество направлений и их может быть меньше 5, - говорит она.

Еще одно новшество - приоритетность высших учебных заведений. Подавая заявление в вуз, школьники теперь должны указать его приоритет. Он будет учитываться университетами при зачислении.

Также в этом году не нужно подавать заявление о согласии на зачисление. Достаточно предоставить оригинал документа об образовании и не забыть сделать об этом отметку на Госуслугах, если заявление подавалось через портал.

Также вернули дополнительный набор. В этом году он завершится до 29 августа.

В 2023 году введена отдельная квота для детей участников специальной военной операции на территории Украины, а также новых регионов России и

детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах.

На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты рассказали о том, что ждет абитуриентов в эту приемную кампанию Фото: Жанна ШАТАЛИНА

Что предлагают вузы Самарской области

Представители вузов, присутствующие на круглом столе, призывают абитуриентов и их родителей изучать больше информации, посещать Дни открытых дверей и не стесняться задавать вопросы. Приемные комиссии уже работают и в них готовы помочь поступающим. Впереди и Дни открытых дверей.

- В этом году в Самарском университете имени Королева выделено 3128 бюджетных мест. Эта цифра - одна из самых больших в регионе. Ежегодно на направление ИТ, которые являются самыми востребованными выделено от 65 до 160 бюджетных мест в зависимости от направления подготовки и проходной балл на данные специальности составляет от 220 и выше, - делится информацией заместитель начальника управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королева Кристина Воротынцева.

Она добавляет, что хорошая возможность зачислиться в вуз раньше - принять участие в целевой программе.

- В нашем университете это программа «Крылья Ростеха». Школьники, которые подали заявку и прошли в программу, имеют возможность быть зачисленными раньше остальных, получают повышенную стипендию, а также трудоустроены уже с первого курса на одном из ключевых предприятий Самарской области - ОДК Кузнецов, - рассказывает она.

От этого же предприятия в Самарском государственном техническом университете действует программа «Инженерный старт».

- По этой программе минимальная граница по баллам - 200. В этом году мы набираем по ней 30 человек. К тому же в рамках «Инженерного старта» открываются специальности по направлению металлургия, - рассказывает начальник управления по работе с индустриальными партнерами Самарского государственного технического университета Светлана Смирнова.

Целевое направление развито во всех вузах Самарской области. По словам ответственного секретаря Приемной комиссии Самарского государственного медицинского университета Станислава Буракшаева, часто целевые места по некоторым направлением в медицинском вузе составляют больше 80%.

Фото: Жанна ШАТАЛИНА

В этом году увеличилась доля целевые мест и в Самарском государственном социально-педагогическом университете на педагогические специальности.

- В этом году у нас в университете их 123 - это достаточно много, на порядок выше чем было до этого. Претендовать может любой абитуриент, - говорит и.о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Помимо целевого набора вузы работают в тесной связке с предприятиями.

- У нас в университете востребована информационная безопасность. И это неудивительно, мы все живем в век цифровых технологий и каждый человек и предприятие заинтересованы в том, чтобы их профиль был защищен. Ни одна сфера деятельности не возможна без информационной безопасности. Она затрагивает сферы как технических, так и гуманитарных наук, например социальная инженерия. Любая отрасль должна базироваться на основе защиты данных, доступа и персональных данных. В любой бюджетной и коммерческой организации есть отдел связанный с защитой информации, которые наполняются выпускниками нашего ВУЗа, - говорит проректор по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Наталья Рогова.

Также в вузе популярны и такие направления как информатико-вычислительная техника, программирование. По многим востребованным направлениям университет работает непосредственно с будущим работодателями ребят. Многие дисциплины ведут сотрудники предприятий.

- Данная практика обучения позволяет 95% выпускников трудоустроиться по профилю обучения в кратчайшие сроки после выпуска, многие из них начинают сотрудничать с организациями начиная со 2-го курса по направлению своей подготовки, - добавляет проректор.

Фото: Жанна ШАТАЛИНА

Проректор Поволжского государственного университета сервиса Наталья Крюкова советует обращать внимание не только на общую информацию, но и на методологию учебного процесса.

- Часто работодателям нужна уже готовая команда, которая может работать над проектом. Поэтому у нас во всех программах бакалавриата и специалитета встроено проектное обучение, а выпускники готовы прийти в организацию со своим проектом и командой. Мы второй год участвуем в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства» и реализуем акселерационные программы, направленные на поддержку студенческих стартапов и идей в сфере технологического предпринимательства, - рассказывает проректор Поволжского государственного университета сервиса Наталья Крюкова.

Во всех вузах востребовано ИТ-направление, но им специальности не ограничиваются.

- Наш вуз также готовит специалистов ИТ-направлений: от программной инженерии до информационной безопасности. Сейчас знания в сфере ИТ-технологий нужны всем. Но наш приоритет - выпуск специалистов в сфере креативных индустрий. У нас есть уникальные компетенции в области дизайна, моды, экономики, туризма, гостеприимства – а все это одним словом можно назвать креативной индустрией. Наши компетенции подтверждаются научной школой, которая существует уже несколько десятилетий. Если говорить про индивидуальные достижения – это международный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз». Его призеры и победители у нас получают баллы в качестве индивидуальных достижений и могут этими баллами воспользоваться при поступлении к нам. Также учитываются победы в ряде других конкурсов, которые проводит наш университет, и, конечно, достижения в других крупных конкурсах и олимпиадах - полный перечень есть на сайте, а проконсультировать по этому вопросу могут в нашей приемной комиссии, - говорит проректор Университета сервиса.

У многих университетов Дни открытых дверей уже состоятся на днях. На них абитуриенты смогут услышать более полную информацию и задать интересующие вопросы.