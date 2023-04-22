Смотрел стеклянным взглядом: мужчина пытался украсть шестилетнюю девочку на глазах у её родителей

Мужчина схватил девочку за шею и повалил ее на землю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местные жители поделились кадрами странного происшествия. Неизвестный мужчина пытался украсть 6-летнюю девочку прямо на глазах у родителей.

Злоумышленник пытался украсть девочку на глазах у родителей. Фото: скриншот видео

Судя по опубликованному видео, все случилось у магазина одежды. Маленькая девочка ехала на велосипеде рядом со своими родителями и тетей. Мужчина подошел к ребенку и начал кричать на всю улицу, что она принадлежит ему. Злоумышленник схватил девочку за шею, пытался повалить на землю, пытаюсь утащить. Шокированные родители быстро пришли в себя и отреагировали на ситуацию. Отец ударил странного прохожего. После удара мужчина не ушел, а продолжил преследовать семью.

Очевидцы подчеркнули, что у злоумышленника был стеклянный взгляд во время несостоявшегося преступления. Мать девочки отметила, что нападавший выглядел неадекватно, но спиртным от него не пахло. В комментариях пользователи с ужасом представляют, что было бы, будь ребенок без присмотра. После происшествия испуганная девочка не слезала с рук взрослых. О состоянии несовершеннолетней потерпевшей пока неизвестно.

Жительница города Сызрань 1994 года рождения обратилась за помощью в полицию. Об этом редакции «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители проводят проверку.