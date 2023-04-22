Белоснежный шпиц лишился глаза из-за человеческой жестокости, но его спасло чудо

На долю малыша шпица выпало немало испытаний прежде чем он попал в заботливую семью. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре белоснежный малыш шпиц лишился глаза из-за человеческой жестокости, но случилось настоящее чудо – песика спасла любовь. История произошла в апреле 2023. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Бросили на помойке будто мусор

Маленького белоснежного песика на контейнерной площадке Людмила заметила совершенно случайно. Малыш лежал посреди груды мусора и до того ослаб, что даже не мог пошевелиться. Неравнодушная женщина даже подумала было сначала, что собачка уже не дышит, но малыш приоткрыл один глаз и посмотрел прямо на Людмилу.

- Живой! – всплеснула руками женщина. – Кто же тебя, бедолагу, на помойку выбросил, как будто ты мусор!

Людмила и ее соседи принесли песику еды и воды, но тот к ним даже не притронулся – лишь смотрел по сторонам единственным глазом – второй у него даже не открывался. И трясся от страха. Люди поняли – малыш изрядно настрадался и если ему не помочь, то обречен на неминуемую гибель. Тогда Людмила позвонила в клинику «ФлагманВет».

Волонтеры среагировали быстро. Уже через час спасатели были на месте. Бедолагу обернули в полотенце и отвезли в госпиталь.

Белоснежного песика выбросили на помойку, будто сломанную игрушку. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Это был сильнейший удар»

Из-за единственного здорового глаза и изрядно вывихнутой задней лапки малыша в приюте ласково прозвали Джоном Сильвером. Ветеринары без промедления провели обследование и вынесли неутешительный вердикт. Лапку песику без труда вправили обратно. А вот глаз, увы, спасти не удалось.

- Пес получил сотрясение мозга. Скорее всего причиной стал сильнейший удар - либо избиение, либо ДТП, - рассказали ветеринары журналисту «КП-Самара». – В результате пострадали глаз и лапка. К сожалению, глаз спасти не удалось – нагноение было слишком сильным, его пришлось удалить.

Зоозащитники обнаружили у Джона на животе клеймо заводчика. Благодаря этому выяснили породу малыша – малый немецкий шпиц, и возраст – около 9 месяцев (родился 2 июля прошлого года). Узнали и настоящее имя малыша - Палладин.

Выкинули и забыли

С помощью заводчика удалось проследить судьбу песика и выяснить, что за свою недолгую жизнь малыш перенес немалые испытания. Изначально щенка продали семье, в которой не так давно родился ребенок. Когда в доме появилась собака, у младенца началась аллергия, поэтому хозяевам пришлось перепродать щенка. Однако дальше начались странности.

- Мы связались с теми, кому перепродали пса, и ответ нас изрядно удивил, - рассказали волонтеры журналисту «КП-Самара». - Нам сказали, что ни про какую собаку они не знают. Похоже на то, что в этой семье псу пришлось несладко, он попал под машину – или под горячую руку хозяевам. И после этого они его просто выкинули.

Песик остался восстанавливать здоровье в приюте. Пушистик буквально покорил сердца своих спасителей ласковым и покладистым нравом. К тому же выяснилось, что он приучен к выгулу и знает команды. Волонтеры приняли решение искать ему любящую семью.

«Мы чувствовали, он - наш»

И 20 апреля случилось чудо - белоснежный малыш наконец обрел дом. Семейная пара узнала о Джоне из социальных сетей.

- Первая мысль была, что жалко собачку. Взвесив все и обсудив всей семьей, мы приняли решение забрать его. До Джона у нас 9 лет у нас жил той-терьер, который к сожалению недавно умер. Мы не были уверены, сможем ли впустить в свое сердце еще одну собаку, но едва увидев Джонни, мы просто влюбились! Он очень ласковый и добрый песик! С первых минут мы чувствовали: он - наш, - рассказала журналисту «КП-Самара» новая хозяйка песика, Александра.

На пороге нового дома пушистика встретили остальные члены большой и дружной семьи.

- У нас помимо Джонни еще живут две кошки, они хорошо ладили с почившим песиком. Пока кошечки прячутся и редко выходят. У Джона они не вызывают особого интереса.

Сейчас белоснежный шпиц чувствует себя хорошо: кушает с аппетитом и изучает новый дом. Хозяева не замечают у него каких-либо признаков стресса или агрессии - только интерес.

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