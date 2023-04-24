Сбор средств на окулистов: что говорили о судействе матча «Пари НН» - «Крылья Советов»

Секундой ранее Владимир Писарский получил удар по ноге, но судья не усмотрел здесь повода для назначения пенальти. Фото: ПФК "Крылья Советов"

23 апреля 2023 года в Нижнем Новгороде состоялся матч 24-го тура РПЛ между местным «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов». Хозяева выиграли 2:1, нанеся два удара в створ ворот самарцев. Большинство разговоров после игры свелось к оценке решений судейской бригады. Публикуем наиболее яркие высказывания.

«Эту игру еще много будут обсуждать»

Ключевые эпизоды, вызвавшие негодование как самарских болельщиков, так и большинства экспертов, были следующими. В первом тайме судья Галимов назначил пенальти в ворота «Крыльев» за попадание мяча в руку Рассказову и не назначил пенальти в противоположные ворота после падения Писарского. Во втором тайме тому же Писарскому досталось по лицу бутсой от нижегородца Александрова, но судья не показал игроку хозяев желтую карточку, которая была бы для него второй, а значит, футболист был бы удален с поля.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не стал говорить о судействе впрямую, но из его слов было понятно, на что он намекает.

- Мы должны уметь выигрывать даже такие матчи. Сегодня мы испортили себе спокойную жизнь в концовке чемпионата. Так получилось. Думаю, эту игру еще много будут обсуждать, - высказался Осинькин.

Его коллега Сергею Юран из «Пари НН» сделал акцент на том, что сейчас его команде не нужен красивый футбол, а нужны прагматичные действия для достижения результата.

- Если бы мы сыграли в открытый футбол против такой команды как «Крылья Советов» - результат был бы другим, - признался Юран.

«Как можно пять раз пересмотреть и не увидеть?»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в эфире «Матч Премьер» недоумевал по поводу судейских решений.

- Я не понимаю, как можно ставить такой пенальти? Нижегородец Соколов толкает Рассказова в руку, в которую и попадает мяч. И как можно не было не поставить пенальти в противоположные ворота? Вот посмотрите на повторе — игрок хозяев бьет левой ногой по ноге Писарского, и он падает. И ведь VAR пересматривал эти эпизоды! Как можно пять раз пересмотреть и не увидеть удар? - возмущался Тихонов.

Форвард «Крыльев» Владимир Писарский, за фолы против которого не был назначен пенальти и не была показана вторая желтая карточка Александрову, высказался в своем аккаунте в соцсети.

- Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам, - написал Писарский.

«Сколько будет продолжаться судейский произвол?»

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию для оценки работы судейской бригады на матче в Нижнем Новгороде.

- У нас вопросов очень много. Мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем, - цитирует Корниленко «Чемпионат».

Не скрывал своего гнева и генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

- Это произвол чистой воды! Просто безобразие! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Мы перед игрой обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да. Но сегодня на первом плане опять главный арбитр! - метал молнии Андреев.

Гендир «Крыльев» обратил внимание, что на этот матч была поставлена судейская бригада, которую ранее отстранили от обслуживания матчей РПЛ, и она работала в первой лиге. А ФНЛ возглавляет брат генерального директора «Пари НН» Измайлова.

- «Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда арбитр Матюнин творил непонятно что, его отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов. Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол? - вопрошает Вадим Андреев.