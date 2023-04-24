Стивена Сигала ждут в Самаре 6 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области пройдет фестиваль «Гитары в строю», посвященный 80-летию победы Красной армии под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны. Публикуем полное расписание фестиваля «Гитары в строю» в Самаре, куда приедет Стивен Сигал 6 мая 2023, и рассказываем, где и когда увидеть звезду.

Где пройдет фестиваль «Гитары в строю» в Самарской области в 2023 году

Фестиваль «Гитары в строю» в 2023 году пройдет в шести города 63-го региона: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске и Жигулевске. Он будет состоять из мероприятий разного формата: концерты, круглые столы, кинопоказы и другое.

Вход на все мероприятия свободный.

Стивен Сигал в Самаре 6 мая 2023: когда приедет и где увидеть

В фестивале примут участие российские и зарубежные музыканты и актеры. Гвоздем программы станет голливудский актер, певец и общественный деятель Стивен Сигал. Его ожидают в Самаре 6 мая.

Среди звезд также - баянист из Самары Сергей Войтенко и певец Денис Майданов, зарубежные исполнители Джимми МакРэй (Великобритания), Сашо Гачник (Словения), Франсуа Модеме (Франция), музыкальные группы «Зверобой», «Декабрь», «Гренада» и LiberArte (Никарагуа) и другие.

Расписание мероприятий фестиваля «Гитары в строю» 2023 в Самаре

1 мая

11.00, пл. Куйбышева - начало митинг-концерта. Выступление группы «Гренада» и Джимми МакРэя.

12.00-20.00 - работа фестивального городка.

16.00 - вечерний концерт с участием групп «Декабрь», «Зверобой», «Гренада», LiberАrte, Джимми МакРэя, Франсуа Модеме и квартета Rastrelli Cello Quartet.

11.30-18.00 - автопробег по маршруту пл. Куйбышева - Красноярский район - Волжский район - пос. Курумоч. На конечном пункте пройдут возложение цветов к Обелиску Славы и праздничный концерт.

2 мая

11.00, Самарский институт культуры - круглый стол «Роль молодежи в борьбе с современным неонацизмом». Участники: группа «Гренада», певец, пианист и композитор Сашо Гачник «Сварогов», исполнитель классических оперных арий, участник СВО Франсуа Модеме, российский виолончелист и дирижер, руководитель Rastrelli Cello Quartet Кирилл Кравцов.

18.00, пл. Куйбышева, кинотеатр «Филин» (Ладья) - показ фильма «Ржев» (12+).

18.00, ДК им. Пушкина - концерт Сашо Гачника и Франсуа Модеме.

3 мая

15.00 - Круглый стол «Опасность псевдоистории. Как защититься от фальсификации истории». Участники: писатель Майкл Черч (Великобритания), обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман (Финляндия) и другие.

18.00, пл. Куйбышева - концерт российских музыкантов.

18.00-23.00 - ночь военно-исторических музеев.

4 мая

11.00, парк Победы- акция «Сад памяти».

14.00, ОДО - круглый стол «Социально-экономические причины возникновения нацизма и фашизма».

18.00 - пл. Куйбышева, кинотеатр Филин (Ладья) - открытый показ тематических фильмов.

5 мая

11.00 Самарский университет (Молодогвардейская, 151) - круглый стол на тему «Международная ксенофобия как основная идея современного неонацизма и актуальные вопросы противодействия ей».

18.00 - пл. Куйбышева, кинотеатр Филин (Ладья) - открытый показ тематических фильмов.

18.00, ОДО - концерт Rastrelli Cello Quartet.

6 мая

12.00-20.00 - работа фестивального городка.

13.00, Самарский спортивный лицей (Волжский пр., 49) - открытие тематического рисунка.

16.00, пл. Куйбышева, - заключительный гала-концерт с участием Сергея Войтенко, Дениса Майданова, Стивена Сигала и всех приглашенных иностранных музыкантов.

22.00, Самарский театр оперы и балета - закрытие фестиваля.