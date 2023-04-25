Искусал уборщицу и проломил голову однокласснику: в самарской школе не могут найти управу на агрессивного первоклашку

Взрослые не могут совладать с агрессивным первоклассником Фото: Олег УКЛАДОВ

- Ты хихикаешь надо мной? Я тебя убью на перемене, - спокойно говорит семилетний Игорь (имя изменено – прим. ред.) однокласснице за соседней партой.

Классный руководитель хватается за голову.

- Игорь, зачем ты так говоришь? Мы все можем шутить друг над другом, это не страшно, - пытается урезонить мальчика учитель.

Но Игорь уже не слушает педагога. После урока классный руководитель не отходит от первоклассницы ни на шаг, опасаясь угроз агрессора.

"Караулю его каждую перемену"

И это далеко не единственный случай в одном из первых классов самарской школы №147. Игоря тут знают все: учителя, администрация, органы опеки и полиция. Но никто не может повлиять на поведение первоклассника. Угрозы уже перешли в реальные дела, дети приходят домой с травмами, напуганные и зареванные. Маленький семилетний мальчик смог запугать даже взрослых.

- Игорь срывает уроки, может залезть на стул или даже парту, отвлекает одноклассников, рисует на их одежде ручками, рвет тетради и учебники. Однажды уборщица сделала ему замечание, так он ее искусал до крови! Каждую перемену мне приходится следить за ним, чтобы не случилась какая-то беда. Доходит до того, что когда в туалет заходит ребенок, а Игорь идет следом, то я стою в дверях, опасаясь непредвиденных обстоятельств. О подготовке к уроку, еще каких-то делах в перерывах между занятиями речи не идет – все внимание к Игорю, - рассказывает журналисту «КП-Самара» классная руководительница первоклашек.

Переводят из класса в класс

Игорь учится в школе №147 с сентября 2022 года. Сначала его определили в «А» класс, но позже перевели в другой. Родители первых одноклассников Игоря откровенно рассказали о поведении мальчика.

- Он воровал деньги у одноклассников. Говорил, что якобы его папа работает в полиции, и он скоро принесет пистолет и всех переубивает. Дети были в истерике, не хотели больше ходить в школу. Мы пытались поговорить об этом с мамой Игоря, но, к сожалению, диалога не получилось, разговор не принес результата. Игорь продолжил терроризировать учеников. Его перевели в другой класс, где продолжилось то же самое, - говорят родители первоклассников.

"Чуть не задушил моего сына"

На прошлой неделе в школе чуть не случилась трагедия. Игорь напал на своего одноклассника и разбил ему голову. Примчавшаяся на звонок учителя мама пострадавшего отвезла сына в травмпункт. Врачи диагностировали перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

- Это уже ни в какие рамки не входит! Его присутствие в классе реально угрожает жизни и здоровью наших детей. Моего сына он вообще чуть не задушил, хорошо учительница была рядом, а если бы не уследили? – пишет в родительском чате одна из тревожных женщин.

Родители решили написать коллективное письмо во все инстанции, которые могут повлиять на семью Игорька. Разговор с мамой и отцом агрессивного мальчика, к сожалению, не принес результатов – они не считают это проблемой.

- Все дети балуются на переменах, могут даже подраться. У моего сына нет проблем, он будет продолжать учиться в этой школе, - высказала свою позицию мама Игоря.

"Дети его травят, а он защищается"

Сейчас сотрудники полиции по делам несовершеннолетних собирают материалы для комиссии, которая определит судьбу мальчика. Журналисту «Комсомолки» удалось поговорить с мамой Игоря, которая объяснила свою позицию.

- Да, у нас и в садике были подобные разговоры с родителями, но это происходит только потому, что у Игоря с рождения гиперактивность. Мы на учетах нигде не состоим, но я сама хочу, чтобы сын посещал психолога. В школе есть штатный психолог, но с Игорем она беседовала только один раз, а договоренность была на один раз в неделю по средам, - рассказывает нам мама мальчика.

Как говорит женщина, дети в школе сами начали травить ее сына. И в результате Игорь вынужден защищаться.

- Одна девочка сказала, что Игорь больше не будет учиться с ними. Он пришел домой в слезах, говорил, что ненавидит детей. Нас перевели в другой класс и там снова мальчик начал говорить гадости сыну, на что получил агрессию в ответ, - говорит женщина.

Мама Игоря не планирует переводить сына на домашнее обучение, так как у нее нет на это оснований – ребенок здоров. А вот родители одноклассников Игоря написали письмо на имя директора с просьбой перевести весь класс, кроме Игоря, на дистанционное обучение.

- Не хотите сами уходить, тогда учитесь одни в классе! – высказали свое недовольство маме агрессора родительницы на крыльце школы. – Мы не собираемся ждать, пока он нанесет непоправимый вред нашим детям. Не можете справиться со своим ребенком сами, тогда мы будем обращаться к руководству.

Кстати, похожий конфликт разразился в одной из школ Новосибирска. Там родители третьего класса перестали водить детей на уроки из-за конфликта с одноклассницей.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Ольга Новикова, нейропсихолог: - Если от выходок школьника стонут и дети, и учителя, нужно сначала понять, что с ним не так. Может быть, это проблемы с воспитанием. А может, это диагноз, и с болезнью надо справляться лекарствами. Грань между хулиганством и диагнозом очень тонкая. Нужен консилиум учителей, медиков и психологов. Он может быть собран в школе, но есть и специализированные городские центры. На таком консилиуме в присутствии ребенка и родителей специалисты должны понять, что делать.

Если у ребенка действительно есть нарушения психики, то для него должны создать специальные условия обучения. Например, сегодня законом разрешено предлагать таким ребятам упрощенную школьную программу, свой график занятий и режим. Мало того, достижения такого ученика не учитываются при оценке качества обучения в классе - учитель не получит за «недоучку» нагоняй от начальства. Если нужно, такому ученику назначат куратора, который поможет наладить график учебы. Устал сидеть на уроке - выйди, позанимайся в библиотеке. И одноклассников никто не отвлекает, и учителю спокойнее.

Однако если проблема хулигана - дурное воспитание, то компенсировать это придется учителю. Он должен подобрать ему занятия так, чтобы ребенок мог выплескивать излишки энергии мирным образом. Например, отправить его в спортивную секцию во второй половине дня. Или в театральный кружок, чтобы ребенок мог получить недостающее внимание лично к нему.

Но в большей степени придется потрудиться самим родителям. Их вызывают в школу на беседу. Если разговор не получается, то можно сказать: не хотите заниматься своим ребенком - пишите заявление, что берете на себя ответственность за все, что он натворит. Если с ним самим что-то случится или пострадают другие дети, отвечать будете именно вы. И тогда родители очень быстро берут все в свои руки и, если нужно, соглашаются на психологов и лечение. Кроме того, целесообразно будет провести родительское собрание и открыто обо всем поговорить. Иногда уже одно то, что родители поменяли свое видение ситуации, сказывается на поведении ребенка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Максим Ткач, адвокат:

- Если ребенок всех кусает, бьет и угрожает – это уже состав правонарушения. Если он при этом причиняет кому-то физическую боль – это уже состав уголовного преступления (Например, ст. 116 УК РФ). В то же время семилетний ребенок не является субъектом, которого можно было бы привлечь к ответственности. Однако это не означает, что в этой ситуации нет никаких инструментов воздействия. В первую очередь данной ситуацией должна озаботиться администрация учебного заведения. Именно дирекция должна обеспечить безопасность других учеников школы. Для этого нужно не просто переводить ребенка из класса в класс, а действительно решать сложившуюся проблему. Например, администрация может обратиться к комиссии по делам несовершеннолетних, ходатайствовать о проведении психолого-педагогической экспертизы, чтобы определить наличие или отсутствие у ребенка какого-либо заболевания и установить причины девиантного поведения. Кроме того, органы опеки должны взять на контроль семью, где ребенок проявляет агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. По результатам комиссии будет приниматься решение, как обезопасить детей от агрессора, и его самого от себя же.

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