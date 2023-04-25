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Общество25 апреля 2023 13:39

«Я видел одни серые силуэты»: самарские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз металлическим наконечником

Врачи из Самары провели пациенту сложную операцию после травмы глаза
Анастасия ЗУБКОВА
Самарские врачи спасли зрение бывшему военнослужащему

Самарские врачи спасли зрение бывшему военнослужащему

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В областной столице врачи спасли зрение бывшему военному. Мужчина получил травму глаза в одной из командировок. Самарец не спешил обращаться к специалистам, пока не заметил, что левый глаз постепенно начал терять четкость. В 2021 году Сергей Колпаков обратился за помощью в больницу имени Ерошевского. Медики микрохиругического офтальмооогического отделения №2 провели сложную операцию по пересадке роговицы, а в марте 2023 пациенту поменяла хрусталик. Волжанину спасли глаз и зрение. Журналисты «Комсомольской правды» выяснили подробности истории.

«Думал, обошлось»

По рассказам Сергея Колпакова, все случилось за два года до того, как мужчина решился обратиться к самарским врачам. В одной из рабочих поездок бывший военнослужащий получил травму глаза.

- В тот день была ветреная погода, а мы с товарищами перетаскивали в транспорт груз, который был перевязан ремнями с железными наконечниками. Вот один на ветру ослабился и при резком перебрасывание этот металлический наконечник попал мне в глаз, - поделился с журналистом «КП-Самара» Сергей Колпаков.

Врачи больницы имени Ерошевского призывают людей с травмами глаза не терять время и обращаться за медицинской помощью

Врачи больницы имени Ерошевского призывают людей с травмами глаза не терять время и обращаться за медицинской помощью

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Сергей признался: думал, что обошлось. На месте волжанин «полечился» каплями для глаз, чтобы снять болевой синдром. Спустя время мужчина стал замечать, что на левом глазу заметно упало зрение.

- Дошло до того, что глаз почти ослеп. Я видел одни серые силуэты. Тогда я уже увольнялся.

Вернувшись домой, Сергей обратился в платную клинику, но то, что он услышал, повергло его в шок.

- Мне сказали, что у меня герпес глаза, а с этим диагнозом они людей не лечат. Тогда я обратился к знакомому офтальмологу. Он посоветовал мне в срочном порядке приехать на осмотр в больницу имени Ерошевского, есть риск потерять глаз, - говорит Сергей.

Потребовалась вторая операция

Как оказалось, диагноз в предыдущем медицинском учреждении был поставлен неправильно. На самом деле у мужчины было серьезное повреждение роговицы глаза. Была необходима трансплантация роговицы.

- Началась подготовка к операции. В день осмотра меня полностью обследовали и отправили на сдачу анализов. Спустя несколько дней меня вновь пригласили в лечебное заведение.

25 марта 2021 Сергея Колпакова забрали в операционную прямо с приемного отделения. Операция по трансплантации роговицы прошла успешно. Волжанин еще неделю оставался под наблюдением врачей больницы Ерошевского.

- Ко мне вернулись цвета, но о четкости говорить было рано. Врачам я очень благодарен. Каждый день были осмотры и корректировка лечения. Мне сказали, что глаз удалось спасти и теперь зрению ничего не угрожает.

Дальше Сергея ждала реабилитация длиною в год и вторая операция.

- Во время проведения хирургии у пациента была выявлена осложненная катаракта и серьезные внутренние повреждения глазного яблока.

Радовался, что мог разглядеть время на часах

В марте 2023 года пациенту поменяли хрусталик. Сложную операцию провел офтальмолог Анатолий Милюдин.

-Операция нередкая, но в этом случае достаточно сложная, ведь глаз перенес травму, поэтому хирургия хрусталика была нестандартной. Нам было необходимо снизить травматичность до минимума, чтобы сохранить трансплантат роговицы и установить хрусталик. Сейчас мы наблюдаем замечательную картину - все стабильно и у мужчины высокая острота зрения, - объяснил врач-офтальмолог Анатолий Милюдин.

Сергей перенес две операции. Зрение удалось спасти

Сергей перенес две операции. Зрение удалось спасти

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам самого пациента, уже на следующий день после операции он мог разглядеть время на наручных часах и прочитать текст с информационной доски.

- Я так боялся, что ослепну. Было очень тревожно. Огромные спасибо врачам больницы имени Ерошевского. Все быстро, четко и качественно. Скажу честно, на обе операции я шел с надеждой. Врачам я полностью доверился, - поделился Сергей Колпаков.

Нельзя терять время

Как отметил главный врач, специалисты больницы имени Ерошевского отличаются богатейшим опытом, поэтому самые сложные ситуации для врачей медучреждения — не проблема.

- В этом году нашей больнице исполняется 60 лет. Опыт, конечно, колоссальный. Кроме того, мы используем современные технологии. Например, для пересадок роговиц зачастую используем фемтосекундные лазеры, которые дают возможность проводить разрезы безошибочно, - подчеркнул главный врач Андрей Золотарев.

Кроме того, медики предупреждают: в случае травмы глаз необходимо незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы имени Ерошевского.

- Наша помощь оказывается круглосуточно. Не теряйте время! Наше отделение работает без праздников и выходных. Мы ждем наших пациентов, - отметил главный врач Андрей Золотарев.

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