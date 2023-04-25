«Я видел одни серые силуэты»: самарские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз металлическим наконечником

Самарские врачи спасли зрение бывшему военнослужащему Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В областной столице врачи спасли зрение бывшему военному. Мужчина получил травму глаза в одной из командировок. Самарец не спешил обращаться к специалистам, пока не заметил, что левый глаз постепенно начал терять четкость. В 2021 году Сергей Колпаков обратился за помощью в больницу имени Ерошевского. Медики микрохиругического офтальмооогического отделения №2 провели сложную операцию по пересадке роговицы, а в марте 2023 пациенту поменяла хрусталик. Волжанину спасли глаз и зрение. Журналисты «Комсомольской правды» выяснили подробности истории.

«Думал, обошлось»

По рассказам Сергея Колпакова, все случилось за два года до того, как мужчина решился обратиться к самарским врачам. В одной из рабочих поездок бывший военнослужащий получил травму глаза.

- В тот день была ветреная погода, а мы с товарищами перетаскивали в транспорт груз, который был перевязан ремнями с железными наконечниками. Вот один на ветру ослабился и при резком перебрасывание этот металлический наконечник попал мне в глаз, - поделился с журналистом «КП-Самара» Сергей Колпаков.

Врачи больницы имени Ерошевского призывают людей с травмами глаза не терять время и обращаться за медицинской помощью Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Сергей признался: думал, что обошлось. На месте волжанин «полечился» каплями для глаз, чтобы снять болевой синдром. Спустя время мужчина стал замечать, что на левом глазу заметно упало зрение.

- Дошло до того, что глаз почти ослеп. Я видел одни серые силуэты. Тогда я уже увольнялся.

Вернувшись домой, Сергей обратился в платную клинику, но то, что он услышал, повергло его в шок.

- Мне сказали, что у меня герпес глаза, а с этим диагнозом они людей не лечат. Тогда я обратился к знакомому офтальмологу. Он посоветовал мне в срочном порядке приехать на осмотр в больницу имени Ерошевского, есть риск потерять глаз, - говорит Сергей.

Потребовалась вторая операция

Как оказалось, диагноз в предыдущем медицинском учреждении был поставлен неправильно. На самом деле у мужчины было серьезное повреждение роговицы глаза. Была необходима трансплантация роговицы.

- Началась подготовка к операции. В день осмотра меня полностью обследовали и отправили на сдачу анализов. Спустя несколько дней меня вновь пригласили в лечебное заведение.

25 марта 2021 Сергея Колпакова забрали в операционную прямо с приемного отделения. Операция по трансплантации роговицы прошла успешно. Волжанин еще неделю оставался под наблюдением врачей больницы Ерошевского.

- Ко мне вернулись цвета, но о четкости говорить было рано. Врачам я очень благодарен. Каждый день были осмотры и корректировка лечения. Мне сказали, что глаз удалось спасти и теперь зрению ничего не угрожает.

Дальше Сергея ждала реабилитация длиною в год и вторая операция.

- Во время проведения хирургии у пациента была выявлена осложненная катаракта и серьезные внутренние повреждения глазного яблока.

Радовался, что мог разглядеть время на часах

В марте 2023 года пациенту поменяли хрусталик. Сложную операцию провел офтальмолог Анатолий Милюдин.

-Операция нередкая, но в этом случае достаточно сложная, ведь глаз перенес травму, поэтому хирургия хрусталика была нестандартной. Нам было необходимо снизить травматичность до минимума, чтобы сохранить трансплантат роговицы и установить хрусталик. Сейчас мы наблюдаем замечательную картину - все стабильно и у мужчины высокая острота зрения, - объяснил врач-офтальмолог Анатолий Милюдин.

Сергей перенес две операции. Зрение удалось спасти Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам самого пациента, уже на следующий день после операции он мог разглядеть время на наручных часах и прочитать текст с информационной доски.

- Я так боялся, что ослепну. Было очень тревожно. Огромные спасибо врачам больницы имени Ерошевского. Все быстро, четко и качественно. Скажу честно, на обе операции я шел с надеждой. Врачам я полностью доверился, - поделился Сергей Колпаков.

Нельзя терять время

Как отметил главный врач, специалисты больницы имени Ерошевского отличаются богатейшим опытом, поэтому самые сложные ситуации для врачей медучреждения — не проблема.

- В этом году нашей больнице исполняется 60 лет. Опыт, конечно, колоссальный. Кроме того, мы используем современные технологии. Например, для пересадок роговиц зачастую используем фемтосекундные лазеры, которые дают возможность проводить разрезы безошибочно, - подчеркнул главный врач Андрей Золотарев.

Кроме того, медики предупреждают: в случае травмы глаз необходимо незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы имени Ерошевского.

- Наша помощь оказывается круглосуточно. Не теряйте время! Наше отделение работает без праздников и выходных. Мы ждем наших пациентов, - отметил главный врач Андрей Золотарев.