Зарабатываем миллионы, но с государством стараемся не делиться: раскрыты секреты финансовой кухни блогеров

Блогеру Валерии Чекалиной (она же Ler_chek) вменяют уклонение от уплаты НДС и НДФЛ на сумму более 311 млн рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уголовные дела на богатых блогеров, экономивших на налогах, всколыхнули внимание к этой сфере. В Ассоциации блогеров и агентств посчитали: девять самых богатых интернет-коучей (людей, которые учат чему-либо своих подписчиков. - Ред.) в России в 2022 году заработали 4,2 млрд рублей. Больше всех - Валерия Чекалина - более миллиарда. На втором месте - Александра Митрошина - 650 млн рублей. Еще в пятерке Аяз Шабутдинов с доходом в 600 млн рублей, Оксана Самойлова (500 млн) и Гоар Аветисян (500 млн). Видимо, по этому списку и пошли с проверками налоговики. Напомним, уголовные дела о сокрытии доходов уже заведены на двух блогеров, возглавляющих список.

Незаконная экономия

Главное обвинение - дробление бизнеса и оформление подставных ИП (индивидуальный предприниматель) или самозанятости на родственников, чтобы снизить размер налогооблагаемой базы. Небольшой ликбез. Общая система налогообложения для предпринимателя такая: нужно заплатить НДФЛ 15% и налог на прибыль 20%. «Упрощенка» позволяет платить только 6 - 8% налогов с дохода, но зарабатывать в этом случае можно не более 180 - 251 млн рублей в год (цифры даны на 2023 год для обычного и повышенного коэффициентов). Но куда тогда девать излишки? А пусть их зарабатывают другие ИП или самозанятые. Однако налоговики, обнаружив такую схему, складывают доход всех фирм-партнеров и требуют с «хозяина» все недоплаченное - по самой высокой ставке. Плюс штраф - 20% от дохода.

Но только ли на этом экономят блогеры? Приоткрыть завесу над финансовой стороной красивой блогерской жизни «Комсомолке» помогли несколько участников рынка на условии анонимности.

1. Прибыльный фитнес

Иван, блог о спорте и здоровом образе жизни, более 500 тысяч подписчиков:

- Я хореограф, тренер по растяжке, фитнес-тренер. Провожу мастер-классы и тренировки в реальной жизни. А в интернете учу людей, как заниматься в спортзале, правильно питаться, помогаю сесть на шпагат... У меня два высших образования, а также одно среднее специальное.

Начну с крупняка. В этом году я уже провел три марафона по растяжке. Суть марафона: все желающие за три недели сесть на шпагат и стать более пластичными оплачивают входной билет - 5000 или 10 000 рублей. За 5 тысяч люди получают тренировки на три недели и чат с участниками. За 10 тысяч - тренировки, чат и обратную связь со мной. Я отсматриваю видео участников, даю персональные советы. Места за 5000 не ограничены, за 10 000 - всего 10 человек. За три марафона моя чистая прибыль - около 2 млн 300 тыс. рублей.

В системе налогообложения числюсь как самозанятый, чтобы платить налог всего 4%, ведь я якобы работаю только с физическими лицами. Мой доход не должен превышать 2,4 млн в год, я не должен платить за работу другим людям и оказывать услуги юрлицам. Но за пару месяцев заработок почти подобрался к этой отметке. А впереди еще марафоны. Что делать? Подключать родственников с такой же самозанятостью... Тогда не надо платить налог в размере 13% и отдавать страховые взносы на медицинское обеспечение и будущую пенсию.

По-крупному и по мелочи

- Сумма заработка зависит от того, что ты создаешь и как вкладываешься. Чем подробнее продукт, тем он дороже. Но и тем меньше людей способны его купить. Поэтому почти у всех блогеров есть уникальные предложения - дорогие и требующие больше работы. И есть масс-маркет - однажды созданные курсы, которые просто продаешь.

К примеру, у меня есть пять видов гайдов (см. «Словарик «КП») по упражнениям и растяжке. И есть видеокурс за 5000 рублей, где все это собрано вместе. Позволить себе гайды может любой. За 1000 рублей человек получает файл с текстом и фото. Если он нормально занимается - видит результат. Идет покупать следующие уроки - тоже за 1000. Если купит все - заплатит 7 тысяч. А получит, по сути, информацию, которая содержится в том же видеокурсе за 5000 рублей. Но видеокурсы покупают реже (это же сразу большая трата), а гайды - чаще.

2. «Деньги из воздуха - это миф»

Юлия, автор блога о путешествиях и мастер-классов по кулинарии, более 100 тысяч подписчиков:

- Завела блог лет 10 назад. Я много путешествовала и выкладывала посты. Потом начала делиться кулинарными рецептами, сториз о личной жизни и о ребенке - и число подписчиков перевалило за 20 тысяч.

После этого я решила делать на блоге бизнес. Купила несколько курсов СММ и оформила ИП - хотела, чтобы все было законно. Уже на этом этапе потратила около 40 тысяч рублей. Дальше были вложения в продвижение, закупка промопостов у коллег: если хочешь нормально зарабатывать, нужно хотя бы 100 тысяч подписчиков. На это ушло еще около 40 - 50 тысяч рублей на первом этапе.

Есть стереотип, что блогеры делают деньги из воздуха. Но вести свою страницу так, чтобы она приносила доход, непросто. Надо придумать идею, снять видео, сделать фото, написать интересный текст - блог не может простаивать. В итоге мы учимся всему: и монтировать видео, и обрабатывать фото. Лучше всего это делать на айфоне - на него тоже придется потратиться.

Три кита

- Зарабатываю я на трех китах: марафоны, курсы для начинающих блогеров-бизнесменов и реклама. В среднем в месяц получаю около 500 тыс. рублей, трачу около 200 тысяч.

Например, мой обучающий курс по азам продвижения блога стоит 4000 рублей. Недорого, но я их продала уже более сотни, а сам курс давно записан. На полноценное оформление всех уроков я потратила один раз 200 тысяч рублей (видеосъемка, монтаж, аренда помещения, одежда, макияж и прическа). Если продаю курс, но чек не выписываю, налоги не плачу.

Немало приносят марафоны. Даже самые простые, с ценником в 1000 рублей с человека. 100 участников - 100 тысяч рублей. С таким входным билетом марафоны несложные, без особенных затрат и призов - просто на результат. Большой марафон с нормальным ценником (3000 - 5000 рублей) дороже. Приходится платить фотографу (от 3,5 тыс. рублей в час), видеографу (от 4,5 тыс. рублей в час), находить призы от спонсоров, арендовать студии или квартиры для съемок. Например, я арендую такую квартиру за 1,5 тысячи рублей в час для записи кулинарного мастер-класса на роскошно оборудованной кухне. А вот в своей квартире из трех комнат пока смогла отремонтировать только одну: на большее просто нет денег. На последний месячный марафон по похудению я потратила 490 тысяч рублей, получила 1,1 млн. Но квартиру не отремонтировала: часть денег снова вкладываю в развитие блога, а еще улетели с ребенком путешествовать - контент сам себя не создаст.

Конечно, блогеры зарабатывают на рекламе, часто это главный источник дохода. Деньги дают кафе, клиники, рекламные агентства, бренды одежды, обуви и аксессуаров и даже туроператоры. Реклама в аккаунте от 10 тысяч подписчиков в провинции стоит от 5000 рублей, в столице - минимум втрое дороже. Чем больше подписчиков, тем выше ценник. У блогеров-миллионников - от 100 тысяч рублей за самый простой пост.

Зарабатывают и на коллегах. Чтобы тебя упомянул блогер средней руки, придется выложить от 30 тысяч рублей. Если же речь о топовых инстаблогерах типа Лерчек или Бузовой, то там ценник за одно упоминание стартует с миллиона рублей.

Что же касается прибыли, то она, хоть и большая, но нерегулярная. К тому же из заработанных на блоге денег в кармане остается в лучшем случае треть, а иногда доход и вовсе на уровне зарплаты кассира в «Пятерочке». Надо отдать налоги, оплатить продвижение, услуги эсэмэмщика, видеооператора... И никогда не знаешь, будет ли у тебя доход в следующем месяце.

3. Гуру на пляже

Олеся, блог о финансах. Более 100 тысяч подписчиков:

- Я живу на две страны, летом - в России, зимовать уезжаю в Таиланд. В самом блоге я пишу обо всем, часто о жизни за границей, ее особенностях. Это замануха, чтобы зашли почитать, подписались. Доход получаю, проводя курсы финансовой грамотности, и на продаже своего учебника. Логика простая: сначала я подогреваю интерес к теме, рассказываю о своих финансовых успехах. Затем приглашаю к участию в интенсиве - это примерно на месяц. Зову учеников в закрытый чат, там они могут задавать вопросы, советоваться друг с другом. А потом - онлайн-уроки, мастер-классы, рассказываю о финансовых продуктах, учу разбираться в акциях и так далее.

Курс стоит от 10 000 рублей (у меня есть система скидок и ранних бронирований). Даже при минимальной цене с 10 участников я получу 100 тысяч рублей. Обычно записывается около 100 человек. Получить такую сумму легко - я гарантирую, что после моего курса у человека получится увеличить пассивный доход. Люди готовы платить за то, чтобы в будущем получать больше.

Я оформлена как самозанятая. Показываю ли все доходы? У меня они разные: это и акции, и какие-то еще более рисковые финансовые инструменты. Это все видно официально. А вот с продуктами моими... Чеки выдавать на оплату можно только тем, кто просит. Обычно я провожу только поступления от рекламодателей. Еще показываю доход от продажи учебника: он стоит всего 1000 рублей, но здесь приятная подработка, ведь я его создала один раз и все. В общем, официально мой доход (без учета финансовых инструментов) - около 50 - 60 тысяч рублей. По-настоящему - до 300 тысяч рублей. Курсы провожу раз в квартал примерно: я не жадная, мне хватает.

Затраты:

- Снять видеокурс - 100 тыс. руб. (аренда студии, оплата работы видеооператоров, монтажеров, дизайнера).

- Работа технической команды - за три недели 150 тыс. руб. (создание сайта и его обслуживание, создание чатов в мессенджерах и их обслуживание, помощь с заявками и оплатой марафона, проверка участников, их добавление в чат, выкладка видео с уроками, написание постов, контроль чата с участниками марафона и прочее, прочее, прочее).

- Реклама - до 300 000 рублей. Чаще всего это договоренности с телеграм-каналами, тематическими группами и другими блогерами.

Итого: около 550 000 рублей.

Средняя прибыль «грязными»:

1 млн 300 тыс. рублей. Вычитаем расходы - остается 750 000.

Все цены - приблизительные.

КОНКРЕТНО

По подсчетам Ассоциации блогеров и агентств, в России сейчас больше тысячи «миллионников», а 18,5 тысячи сетевых авторов имеют 100 тысяч подписчиков и больше.

Руслан БЕРСАГУРОВ, адвокат коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник»:

- Уголовные дела по неуплате налогов в отношении блогеров означают лишь то, что правоохранительные органы обратили внимание на это направление экономической деятельности. Эти уголовные дела не направлены конкретно против блогеров. За такие преступления привлекаются все, кто не уплачивает налоги, вне зависимости от того, блогер ты или нет. Правда, для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов необходимо не платить их в пределах трех финансовых лет подряд. А сумма неуплаченных налогов в совокупности должна составить не менее 2 млн 700 тысяч. Эта сумма одинакова и для физических лиц, и для индивидуальных предпринимателей.

В целом не думаю, что эти нынешние уголовные дела серьезно отразятся на блогосфере. Возможно, кого-то они побудят соблюдать законодательство. Но многие все равно будут надеяться, что пронесет. Или скрывать те доходы, которые можно скрыть.