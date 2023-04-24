О самарской «Школе муниципального депутата» рассказали в Совете Федерации

М.Кануев и П.Корчагин рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2FM) о работе «Школы муниципального депутата»

В эфире радио «Комсомольская правда» генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев и слушатель программы «Школа муниципального депутата», предприниматель, меценат, представитель города Сызрань Иван Корчагин рассказали о проекте, который учит предпринимателей выстраивать отношения с государственной властью.

- Максим Николаевич, в начале 2023 года вашим Институтом была презентована программа «Школы муниципального депутата» в Совете Федерации в Москве, а уже в середине марта состоялся запуск программы в Самаре. Расскажите, что это за программа и кто в ней принимает участие?

Кануев М.Н: Если говорить о поездке в Совет Федерации, то мы рассказали сенаторам о том, как уже реализуется на практике этот проект. Мы обсудили его на специальном комитете с коллегами из муниципальных образований и городских округов Самарской области, которые активно в нем принимают участие. В том числе, мы затронули такую важную тему как региональные бренды и продвижение их на федеральном уровне. И несколько производителей, в том числе с отдаленных уголков нашей губернии, были вместе с нами и презентовали в столице продукцию, которая производится в Самарской области.

- Получается, у региональных брендов появилась возможность быть услышанными и узнаваемыми на федеральном уровне?

Кануев М.Н: Да конечно. Все это необходимо бизнесу для его дальнейшего масштабирования. И в том числе, для развития торговой марки в регионах нашей страны. Напомню, что в Москву мы ездили не один раз. Была еще поездка весной этого года. Мы презентовали в Совете Федерации проект «Школа муниципального депутата». Напомню, что этот проект реализуется в Самарской области с 2017 года. Все эти годы программа касалась местного самоуправления. Сейчас - это полностью обновленная программа. Произошел ее перезапуск. Мы сделали акцент на региональное развитие и развитие местных территории. В Совете Федерации у нас состоялся интересный круглый стол с сенаторами и членами комитета по федеративному устройству и региональной политике. Мы встречались с Еленой Борисовной Шумиловой. Она человек достаточно опытный как в области GR, так и в развитии местных территорий. Меня очень радует, что те слушатели, которые сегодня есть в данной программе, нацелены на развитие муниципалитетов. И у них есть одна общая цель - это не просто масштабировать новый опыт в рамках тех или иных процессов, но и получить качественные знания, которые станут определенным инструментом для развития местных территорий. В Самаре, в таких проектах активно участвуют представители отдаленных уголков губернии. Это и городские округа, и муниципальные образования. Также, хочу отметить, что у нас очень активен город Сызрань.

- Иван Павлович, расскажите, что дала вам данная программа? Как вы видите развитие собственной территории? И насколько сегодня региональный бизнес социально ответственный?

Корчагин И. П.: Я явлюсь представителем города Сызрань. Небольшого города, который достаточно удален от областного центра. Меня очень радует, что сегодня во всей нашей стране уделяется достаточно большое внимание малым городам. Хотя город Сызрань - это третий город по величине в Самарской области. Тем не менее, мы участвуем в различных программах. И город преображается на глазах. Мы это видим. Жители города это видят. И это очень радует. Продолжаются работы по благоустройству набережной, наш город меняется и это здорово. Если говорить про себя, то я - человек с активной гражданской позицией. Когда началась специальная военная операция, я принял решение заниматься гуманитарной помощью. Объединил вокруг себя людей готовых помогать «медицинским отрядам специального назначения». И нас уже более тысячи человек.

- А ваша активная жизненная позиция, это результат обучения в «Школе муниципального депутата» или вы с детства были активным гражданином?

Корчагин И. П.: В школьные годы я ждал, когда мне исполнится 18 лет для того, чтобы воспользоваться избирательным правом и сходить на выборы. С 18 лет я всегда хожу на выборы и голосую всегда осознано, разобравшись в предлагаемой программе. Ну и конечно, ключевым показателем для меня являются конкретные дела.

- Какие знания, сегодня, вы хотите получить от «Школы муниципального депутата»?

Корчагин И. П.: Лично я хочу получить знания, которые я смогу применить на своей территории. Хочу вовлечься в работу органов местного самоуправления. Принести максимальную пользу своей территории. Я патриот, патриот своей малой родины, патриот своего города Сызрань. И я уверен, что у меня будет возможность поучаствовать в развитии городской территории. Для меня и моей команды это очень важно! Что касается социальной ответственности бизнеса, то у меня есть с чем сравнить. Раньше это было не так популярно. К сожалению, многие думали только о своей экономике. Сейчас ситуация изменилась. Мы видим, как в сложное и достаточно непростое время для нашей страны, малый и средний бизнес объединился и помогает там, где сегодня это крайне необходимо. Помогает сообща и адресно. Лично я, от лица своей компании, всегда помогаю и буду помогать. Мы должны сделать еще сильнее наше государство. Только сообща и только все вместе.

- Максим Николаевич, вы сказали что с 2017 года существует « Школа муниципального депутата» , а в этом году произошла перезагрузка. С чем вы ее связываете?

Кануев М.Н: Понимаете, сегодня есть запрос на развитие территорий. И мы видим, как это прекрасно получается у нас в Самарской области. И все регионы стремятся развиваться. В том числе, привлекать инвестиции и внебюджетные источники в региональную экономику. Если говорить про саму программу, то да, мы изучаем: основы местного самоуправления, формирование бюджета, как сделать территорию инвестиционно привлекательной. В том числе, как повысить узнаваемость, а это уже личный бренд территории. Ну и конечно, изучаем основы стратегического менеджмента. Есть прекрасные примеры в нашей стране, когда отдаленные районы, которые не являются дотационными и у них идет колоссальный отток населения. Но, если разработать грамотно и качественно определенные региональные программы, то тогда эта территория начнет развиваться. Начнут появляться новые производства, экономика начнет расти и уровень жизни станет гораздо выше. Этим основам мы и обучаем наших слушателей. Также, мы обучаем наших слушателей и тому, как написать законотворческую инициативу. И я отмечу, что все 5 лет, мы свои инициативы представляли для рассмотрения в Совете Федерации.

- Если заглядывать в будущее. Есть ли у «Школы муниципального депутата» планы по расширению своего присутствия в регионах РФ?

Кануев М.Н: Конечно мы планируем расширяться. Если мы говорим про проект «Школа муниципального депутата», то он уже реализуется в нескольких регионах. В том числе, это Самара и область, Москва и область, город Санкт-Петербург, Мурманская область. Но, мы сегодня понимаем, что есть определенный запрос территорий. И мы сейчас формируем уполномоченных в субъектах нашей страны. Это ответственные люди с активной гражданской позицией, которые могут представлять самостоятельные проекты. И в том числе, заниматься развитием местных территорий. В дальнейшем мы планируем сделать их уполномоченными в том или ином субъекте нашей страны. Кадровая работа в данном направлении у нас уже началась. Часть программ уже реализуется в оффлайн формате. В дальнейшем, мы планируем активно использовать различные цифровые платформы, онлайн сессии, онлайн образование.

- Совсем скоро в Самаре пройдет GR-конференция. Давайте пару слов расскажем о ней.

Кануев М.Н: В прошлом году мы проводили уже подобную конференцию. Ее тематика была «бизнес в эпоху перемен». В этом году, мы проводим очень крупную GR конференцию для бизнеса и власти. К нам приедут представители с других регионов нашей страны. В конференции примет активное участие социально ответственный бизнес. Отдельно хочу поблагодарить Ивана Павловича, он принимает участие в качестве партнера события. Такие конференции - это определенный импульс для новых знакомств и контактов, а в целом это - развитие территории и регионального бизнеса.

- Ну и в конце нашей беседы, давайте обратимся к аудитории. Максим Николаевич, Иван Павлович, что вы можете пожелать ей?

Корчагин И. П.: Быть активнее, участвовать в различных образовательных проектах. А самое главное, полученные знания обязательно применять у себя на местных территориях уже на практике.

Кануев М.Н: Я очень рад, что с каждым годом растет политический и электоральный потенциал среди молодежи и социально ответственного бизнеса. И я приглашаю всех активно менять жизнь на местах, делая её комфортнее и благополучнее.

- Уверен, что данный тренд будет обязательно способствовать повышению качества жизни граждан, а полученные знания станут определенным инструментом для развития.