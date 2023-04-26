В центре внимания – безопасность и здоровье: эксперты рассказали о новшествах в охране труда

В медиацентре "КП-Самара" эксперты обсудили безопасность на производстве Фото: Лариса СТЕПАНОВА

В медиацентре «КП-Самара» 24 апреля 2023 прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны труда. Эксперты обсудили безопасность и гигиену труда, а также озвучили статистику и рассказали об изменениях в законодательстве об охране труда. Также в центре внимания оказалось формирование на предприятиях региона безопасной производственной среды.

Число профзаболеваний снижается

Замруководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова отметила, что количество случаев производственного травматизма в регионе за минувший год осталось на прежнем уровне.

Лариса Павлова Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Чаще всего производственные травмы получают работники предприятий обрабатывающей промышленности, транспортной отрасли, также в прошлом году мы зафиксировали подобные случаи в сфере торговли и в строительстве, - отметила Лариса Павлова.

Начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене и надзору на транспорте Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Рязанова отметила, что в 2022 году в регионе снизилось количество профессиональных заболеваний.

Ольга Рязанова Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Уровень профзаболеваемости в регионе составляет 1,06 на 10 работников, - сообщила Ольга Рязанова. – Это ниже, чем по РФ. В 2022 году в Самарской области зарегистрировали всего лишь 106 случаев профзаболеваний у 75 работников. На первом месте находятся заболевания, связанные с воздействием физических факторов, в основном – нейросенсорная тугоухость. Больше всего подвержены риску профзаболеваний слесари различного профиля и электрогазосварщики, а риск утраты трудоспособности из-за профзаболеваний выше всего у медсестер, врачей и крановщиц.

Нововведения – для защиты

Эксперты рассказали о нововведениях в сфере охраны труда, введенных в сентябре 2022 года и направленных на защиту работников. В частности, изменился порядок расследований несчастных случаев на производстве для сотрудников, которые работают на основании договоров ГПХ.

- Раньше такие случаи госинспекция труда расследовала только на основании заявлений пострадавших или их родственников, - рассказала Лариса Павлова. – Наш инспектор устанавливал, есть ли признаки трудовых отношений. Сейчас мы подключаемся к расследованию по информации правоохранительных органов. Устанавливаем, есть ли признаки трудовых отношений – а обычно они есть – и передаем информацию в суд.

Еще одно нововведение касается появления нового классификатора несчастных случаев на производстве.

- Классификаторы, которые были до этого, не позволяли точно указать причины части несчастных случаев, до 15% приходилось обозначать как «прочее», это не давало возможности правильно классифицировать потенциальную опасность и устранить ее. Теперь этот пробел устранен, - отметила Лариса Павлова. – Новый классификатор позволяет внести максимально точную информацию. И его использование обязательно для всех работодателей.

Александр Балясников Фото: Лариса СТЕПАНОВА

На цифровые рельсы

И.о. начальника департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики региона Александр Балясников отметил, что сфера охраны труда непрерывно совершенствуется, а правительство Самарской области уделяет этому направлению большое внимание.

- Новый классификатор – путь к цифровизации. И минтруда также переходит на цифровые рельсы, - отметил Александр Балясников. – Теперь заявление в министерство можно подать через Госуслуги.

Как рассказал эксперт, в регионе растут суммы, выделяемые на подпрограмму «Безопасный труд» (госпрограмма «Содействие занятости населению Самарской области») – если в 2022 году на нее было выделено 31,4 млн рублей, то в 2023-м – 32,1 млн.

- При правительстве работает межведомственная комиссия по охране труда, в которую входят представители всех министерств и ведомств, ежегодно проводится областная конференция по охране труда, в которой принимают участие работодатели всего региона, - отметил Александр Балясников. – В прошлом году в Самарской области впервые был проведен месячник по охране труда, в котором приняли участие 2775 организаций с общей численностью сотрудников в 185,7 тысяч человек. Также мы регулярно проводим областной смотр-конкурс по охране труда и детский тематический конкурс. В нем охотно принимают участие социально ответственные предприятия.

Акцент на профилактику

Основной акцент в охране труда и власти, и ответственны ведомства, и предприятия-работодатели сегодня делают на предотвращении несчастных случаев на производстве и профилактике профзаболеваний

Юлия Панченко Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Одной из главных задач Социального фонда в Самарской области становится финансирование мероприятий, которые стимулируют работодателя вкладывать средства в охрану труда, - отметила начальник управления организации страхования профессиональных рисков отделения Социального фонда по Самарской области Юлия Панченко. – С 2001 года мы можем направить предприятиям до 20% сумм страховых взносов на финансирование предупредительных мер по снижению травматизма. А с 2019 года эта сумма может быть увеличена до 30% при условии направления страхователем дополнительных средств на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста. Например, в 2022 году самарским предприятиям выделяли 145 млн на приобретение для работников средств индивидуальной защиты, 102 млн на санаторно-курортное лечение предпенсионеров, 90,7 млн на проведение медосмотров, 72,7 млн на санаторно-курортное лечение работников, занятых на вредных или опасных видах труда. Эффективное использование страхователями выделенных им средств на предупредительные меры может рассматриваться как одна из причин снижения производственного травматизма и профзаболеваний.

С 2023 года в России реализуется пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний работников в отдельных сферах экономики.

- Участие в нем принимают работодатели, медицинские организации, Социальный фонд и его центры реабилитации и минтруда. Предприятия направляют сотрудников на лечение в центры реабилитации, а Социальный фонд возмещает эти затраты и расходы на проезд. Также финансовому обеспечению подлежат расходы на медосмотры работников по результатам профилактики профзаболеваний, - объяснила Юлия Панченко. – В проекте могут участвовать сотрудники с проблемами в области неврологии, пульмонологии, отоларингологии и профпатологии.

В Самарской области в пилотном проекте принимают участие пять предприятий – Автоваз, Тольяттикаучук, Куйбышевазот и два предприятия Куйбышевской железной дороги. Дополнительное лечение в рамках пилотного проекта получат 35 сотрудников.

Алексей Березин Фото: Лариса СТЕПАНОВА

«Все травмы могут быть предотвращены»

Замначальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО) «РЖД» Алексей Березин сообщил, что уровень производственного травматизма на Куйбышевской железной дороге за год снизился в два с половиной раза: если в 2021 году было зафиксировано 13 таких случаев, то в 2022-м – только пять. Из них в Самарской области за весь 2022 год зафиксирован всего один случай травмирования сотрудника РЖД на рабочем месте.

- На Куйбышевской железной дороге ежегодно разрабатывается и реализуется план концепции Vision Zero. Также на предприятии дважды в месяц проводят Дни охраны труда, - рассказал Алексей Березин. - Впервые в этом году на дороге утвердили «Кодекс приверженности руководителей к обеспечению безопасности производственных процессов». Главная цель – предотвратить травматизм. Недаром один из принципов этого кодекса звучит как «Все травмы могут быть предотвращены». Я убежден, что добиться этого помогут системный подход к обучению, обеспечению средствами защиты и многие другие меры. Например, сегодня мы применяем современные технологии в обучении, формируя верные профессиональные навыки.

А для того, чтобы максимально учитывать потребности и нужды работников, служба охраны труда уже провела анкетирование более 600 сотрудников. На основании этих опросов удалось проанализировать результаты, выявить проблемные вопросы и скорректировать их.

Как отметил Алексей Березин, Куйбышевская железная дорога, как и ОАО «РЖД» в целом находится в стадии перехода от реактивной (после случая) к проактивной (предотвращающей) системе управления охраны труда.

- Это командная работа всех без исключения работников компании, и цель у всех одна – обеспечить работу без аварий и травм,- отметил Алексей Березин. – По итогам прошлого года мы во всех подразделениях провели расчеты профессиональных рисков и разработали матрицы рисков для каждого из них. Исходя из этих матриц, мы выявили слабые места и поняли, что нужно делать для устранения этих рисков. Сейчас мы тестируем систему мобильного рабочего места уполномоченного по охране труда, чтобы он мог вносить данные в систему сразу по ходу проведения мониторинга того или иного объекта. Также мы применяем комплексную систему управления охраной труда (КСОТ-П), которая позволяет выстроить процессы наиболее эффективно.

Сергей Щербаков Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Научиться видеть опасность

Директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков отметил, что ПАО «Тольяттиазот» ведет активную работу по укреплению культуры безопасности на производстве, по сокращению травматизма и пропаганде здорового образа жизни. В компании заинтересованы в здоровых и мотивированных сотрудниках, поэтому для поддержания высоких компетенций сотрудников в области охраны труда разрабатываются и реализовываются различные программы и инструменты.

- Одним из элементов выстроенной работы является обязательное проведение оценки профессиональных рисков, - пояснил Сергей Щербаков. - Отделом охраны труда ПАО «ТОАЗ» была разработана методика оценки профессионального риска, где был взят за основу модифицированный метод Файна-Кинни. Всего прошли оценку более 2 500 рабочих мест, выявлены приоритетные рабочие места для управления рисками. В 2023 году после проведения ряда мероприятий по управлению профессиональными рисками, проводится переоценка на 276 рабочих местах, что позволит снизить количество производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Еще один эффективный инструмент - «Беседы по безопасности».

- Для нашей компании важным является развитие осознанности людей и активной позиции по улучшению в области производственной безопасности, - отметил Сергей Щербаков. - Поэтому в ПАО «ТОАЗ» руководители применяют регулярную практику с элементами группового коучинга - Беседа по безопасности, когда каждый сотрудник вовлекается руководителем в обсуждение тем по безопасности. Регулярное применение практики позволяет решить несколько задач: развить лидерство руководителей в вопросах безопасности, развить риск-ориентированное мышление каждого работника и стимулировать применение работниками практики вмешательства в небезопасные действия и ситуации, что также позволяет снижать производственный травматизм и профессиональные заболевания. Участвуя в Беседах, работники начинают больше «видеть», оценивать потенциальную опасность в рабочих ситуациях и могут реагировать в соответствии с обсуждаемыми и отработанными кейсами.

Повышению культуры безопасности способствует и проведение Недели охраны труда. С 24 по 28 апреля на ПАО «ТОАЗ» проходили конкурсы «Я применения СИЗ правильно», конкурс детского рисунка, а также тренинги-практики «Охота на риски» с привлечением уполномоченных по охране труда и День открытых дверей в пожарной части.

Ольга Буценко Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Работу по предотвращению травматизма на производстве в Самарской области сегодня ведут и ответственные ведомства, и профсоюзы, и работодатели, - отметила руководитель департамента условий и охраны труда - главный технический инспектор труда ФПСО Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко. – Мы планируем и дальше развивать работу комитетов и комиссий по охране труда в профсоюзных организациях на местах и развивать раздел «Охрана труда» в коллективных договорах предприятий и сотрудниками.

Во время проведения круглого стола эксперты утоляли жажду чистейшей природной водой ТМ «Кристальная»(ЗАО Чистая Вода) .