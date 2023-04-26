Скончался Владимир Борисов – белокурый красавец Семен Савельев из «Вечного зова»

Владимиру Борисову было 75 лет. Фото: скриншот из фильма / Самарский академический театр драмы.

В Самаре на 75 году жизни умер народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. После училища имени Щепкина в Москве, которое актер закончил в 1974 году, Владимир Борисов приехал работать в Куйбышевский драматический театр и с тех пор радовал куйбышевскую и самарскую публику. Любимому делу Борисов посвятил 49 лет жизни.

До последнего блистал на сцене

Коренной москвич Владимир Борисов приехал в Куйбышев и постепенно влюбил в себя зрителя.

- Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр, - вспоминают в самарской драме. - Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.

Во всех спектаклях, в которых играл Борисов, он исполнял центральные роли.

Дебютная роль Тимоши в «Золотой карете» Леонида Леонова привлекла внимание театралов и критиков. В 1976 году Владимир Борисов стал самым молодым лауреатом государственной премии РСФСР. Популярность пришла стремительно, а вместе с ней и приглашение в кино.

Самым знаковым для Борисова стал многосерийный фильм «Вечный зов», где актер сыграл Семена Савельева. После выхода картины в белокурого героя Владимира Борисова влюбились все.

Владимир Борисов трудился в Самарском академическом театре драмы.

Талантливый актер до последнего ездил в гастрольные туры и участвовал в фестивальной жизни Самарского академического театра драмы. Последней работой Владимира Борисова стала роль барона Мюнхгаузена в одноименном спектакле, премьера которого состоялась в середине апреля этого года.

«Он был полон сил»

- В «Мюнхгаузене» он блистал на сцене! – вспоминают работники театра драмы. - В этом году Владимир Владимирович отпраздновал 75-летний юбилей в марте и был полон сил, он был готов работать. Для нас всех эта новость стала шоком. Еще вчера он был в театре, а сегодня его уже нет с нами.

Товарищи и коллеги Владимира не находят себе места.

- Володенька, как же так? Простите, не могу, реву, - не сдерживает слез Валентина Смыкова, актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Поклонники актера тоже не находят себе места.

«Невозможно вообразить других актеров в ролях этого превосходного человека. Он действительно незаменим!», «Ушла целая эпоха! Последний из великих», - пишут самарцы в соцсетях.

Гражданская панихида пройдет 28 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького. Владимир Владимирович Борисов будет похоронен на Городском кладбище.

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