Два диплома, свой бизнес, прокачанные скилы: что предлагает абитуриентам современный вуз

На дней открытых дверей в СГЭУ актовый зал и лекционные аудитории были заполнены абитуриентами под завязку. Фото: предоставлено СГЭУ

В апреле 2023 года в Самарском государственном экономическом университете состоялся день открытых дверей.

Просторный актовый зал вуза едва вместил всех потенциальных абитуриентов. Старшеклассники, выбирающие свою дальнейшую траекторию развития, посмотрели видеоролик об истории СГЭУ и узнали о тех возможностях, которые вуз предоставляет студентам сейчас. Информативным и продолжительным по времени оказался блок ответов на вопросы, а затем ребята и девушки разошлись по аудиториям, где свои образовательные программы презентовали институты и факультет СГЭУ.

Один вуз — два диплома

- Сегодня СГЭУ - это не просто вуз, это пространство возможностей. И в первую очередь это пространство получения образования. У нас внедрена уникальная система, которая дает нашим абитуриентам возможность обучаться сразу на двух образовательных программах. Выпускник практически одновременно получит два диплома о высшем образовании, подтверждающих две разные квалификации, - рассказала в своем выступлении врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Руководитель вуза отметила, что далеко не все абитуриенты осознано выбирают будущую профессию. Нередки случаи, когда в процессе обучения студент понимает, что выбрал не то направление. Волноваться в этом случае не стоит. СГЭУ дает возможность студенту определиться с будущей профессией в течение первых двух лет обучения.

- Мы построили свою образовательную систему таким образом, что начальный выбор не является безусловным и фатальным, – говорит врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина. - У нас все образовательные программы построены таким образом, что первые два года обучения максимально синхронизированы у разных направлений подготовки. Соответственно, если на протяжении первых двух лет обучения студент приходит к выводу, что первоначальный выбор был не совсем правильными, ему хотелось бы поменять образовательную траекторию, он может это сделать совершенно безболезненно. Никаких дополнительных вступительных испытаний сдавать не нужно, он просто пишет заявление о переводе.

Третий курс — в столице

Еще одна уникальная возможность: часть образовательной программы пройти в другом вузе и даже в другом городе. В частности, речь о сетевой образовательной программе «ИТ-предпринимательство» по направлению «Бизнес-информатика». Она реализуется совместно со столичным Государственным университетом управления. И студенты, обучающиеся в СГЭУ по этой программе, третий курс проводят в Москве в вузе-партнере. А по ее окончании получают две квалификации: бакалавр бизнес-информатики и бакалавр менеджмента.

Другая интеграция запущена у СГЭУ с еще одним самарским вузом — ПГУТИ.

Совместная программа «Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении» стартует как раз в 2023 году, и ее выпускники получат также две квалификации: бакалавр прикладной информатики и бакалавр менеджмента.

Две квалификации в дипломе – юриста и экономиста - можно получить, выбрав для обучения программу специалитета «Экономическая безопасность».

Не только образование, но и навыки

В СГЭУ студенты получают компетенции в различных сферах деятельности. И университет расширяет возможности студентов, реализуя корпоративные и отраслевые школы совместно с работодателями.

Корпоративные школы – образовательный курс, выстроенный под определенного работодателя. Обучение в школе занимает в среднем от 3 до 9 месяцев, и поэтому у студентов есть возможность пройти несколько разнонаправленных школ, вне зависимости от того, на какой образовательной программе они учатся. Здесь за счет того, что специалисты работодателя-партнера образовательного курса максимально включены в учебный процесс, сочетаются теоретическая подготовка и насыщенная практика. Отраслевые школы работают по тому же принципу, что и корпоративные, вот только здесь со студентами взаимодействует не один работодатель, а сразу несколько.

По факту за время обучения, которое, кстати, для студентов СГЭУ бесплатно, работодатель, посмотрев на ребят, получает возможность сформировать под себя кадровый резерв. А для студентов это реальная возможность получить оффер на работу или гарантию приоритетного трудоустройства еще во время учебы.

Сегодня таких школ в СГЭУ девять. Это три школы внешнего кадрового резерва: Прокуратуры Самарской области, федеральной налоговой службы и ГУ МВД России по Самарской области. Другие три банковские школы – от Сбера и ВТБ, а также школа Финтех Хаба Банка России. Отраслевые школы - «ТУРИЗМ.ПРАКТИКУМ» и «Школа индустрии гостеприимства».

Чтобы студентам было проще оценивать и прокачивать свои скилы, на базе СГЭУ открыт региональный центр оценки компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей», что, кстати, тоже очень помогает в дальнейшем трудоустройстве. Выпускники получают на выходе цифровой компетентностный профиль, что позволяет потенциальному работодателю сразу оценить уровень не только академической образованности будущего сотрудника, но и его навыков.

Из вуза — со своим бизнесом

В экономическом вузе, что логично, действует и Центр развития предпринимательства. Действующие бизнесмены помогают студентам сформировать, систематизировать и «упаковать» их стартапы. В результате на 4-м курсе учащиеся уже могут защитить свою квалификационную работу в формате «стартап как диплом» и выпуститься из вуза с готовым бизнесом.

Профобразование — без экзаменов

СГЭУ принимает абитуриентов на программы как высшего, так и среднего профессионального образования (СПО). В случае поступления на СПО позже высшее образование можно будет получить за более короткое время.

На программы СПО прием осуществляется без экзаменов, по среднему баллу аттестата, как после 9-го, так и после 11-го класса.