Страна возможностей: в Самаре состоялся День компетенций

День компетенций в СГЭУ собрал студентов из разных вузов Самары. Фото: предоставлено СГЭУ

25 апреля 2023 года в Самаре прошел День компетенций. Мероприятие президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось на площадке Самарского государственного экономического университета.

От студенческой скамьи — к управлению регионом

- Самарская область – особый регион для президентской платформы. Здесь разворачивается много проектов для молодежи. Здесь выстраивается правильное взаимодействие между правительством региона, образовательными организациями и сообществами, уже вовлеченными в активности в рамках нашей платформы, – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что более 400 тысяч жителей области уже приняли участие в проектах, которые проводит президентская платформа, из них около 500 человек стали победителями в различных конкурсах и олимпиадах.

- Потенциальные работодатели заинтересованы в том, чтобы выпускники вузов приходили к ним с требуемым набором компетенций, включающим не только академические знания, но и гибкие навыки – такие как анализ информации, выработка решений, коммуникативная грамотность, стрессоустойчивость, партнерство и сотрудничество. Участие в таких мероприятиях помогает обучающимся и выпускникам вузов в социальном и карьерном росте, дальнейшем трудоустройстве, - объяснил Виктор Кудряшов.

По словам председателя регионального правительства, госструктуры также с удовольствием возьмут на государственную службу молодых людей, чьи компетенции подтверждены соответствующей оценкой.

На пользу всему городу

- Мы регулярно проводим интеллектуально-образовательные мероприятия для студентов. Отличительная особенность сегодняшнего Дня компетенций в том, что на него приглашены студенты всех вузов нашего региона, которые являются участниками проекта «Центры компетенций» платформы «Россия – страна возможностей», - подчеркнула врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

В частности, кроме студентов Самарского государственного экономического университета, участие в мероприятиях Дня компетенций приняли студенты Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» и Самарского филиала Московского государственного педагогического университета.

- Выбор в качестве площадки именно СГЭУ связан с нашим статусом регионального центра компетенций, что подразумевает функцию связующего звена между президентской платформой и вузами-партнерами. Мы очень надеемся на то, что проведение сегодняшнего дня компетенций при участии экспертов из АНО «Россия – страна возможностей» привнесет в развитие вузов нашего региона новые смыслы, новое содержание и новые возможности, – отметила врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Всего в мероприятиях Дня компетенций приняли участие более 300 студентов, а также представители ключевых работодателей региона, профильные эксперты и сотрудники партнерских организаций. Среди участников также были руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, руководитель департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Кирксов, директор регионального центра компетенций Наталья Никитина, доктор исторических наук, профессор Глеб Алексушин, эксперты СГЭУ, бизнес-тренеры, HR-специалисты.

Никакие роботы не заменят

- Это очень интересное и полезное мероприятие. Мы прокачивали гибкие навыки – это важно, потому что сейчас такие компетенции – одно из требований работодателей. Мне особенно понравился и запомнился квест, на котором были разные станции. Например, стрессоустойчивость, работа с информацией, аналитические способности. Мы с удовольствием их проходили и могли проявить себя с неожиданной стороны, открыть в себе новые способности. Моя специальность – бухгалтерский учет. Я считаю, что эта профессия необходима на каждом предприятии и никакие роботы нас не заменят. Существует профессиональный стереотип, что бухгалтер – тот, кто сидит на месте и зациклен на бумажках. На самом деле мне необходимо развивать разные способности, потому что руководство выбирает тех сотрудников, которые впоследствии смогут представлять компанию на разных уровнях, – поделилась впечатлениями от мероприятия студентка СГЭУ Екатерина Грищенко.

Отдельным пунктом программы для «взрослых» участников мероприятия стал круглый стол «Возможности Центра компетенций для Правительства региона, университетов и делового сообщества». В нем приняли участие ректоры, проректоры и руководители Центров компетенций вузов Самарской области, ведущие работодатели региона, представители АНО «Россия – страна возможностей». Центральными темами обсуждения стали возможное закрепление и официальное признание работодателями «Паспорта надпрофессиональных компетенций» как неотъемлемого приложения к диплому о высшем образовании.