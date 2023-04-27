Уха с дымком, шашлыки от шефа и нежнейший бефстроганов: рецепты блюд на майские праздники от известных самарцев

Шашлык – чуть ли не самое популярное блюдо на майских праздниках, но точно не единственное. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна в этом году радует самарцев небывалым теплом. Впереди длинные майские выходные, которые, уверяют синоптики, будут очень теплыми (днем аж до +26). Майские праздники ассоциируются с шашлыками.

Корреспондент «КП-Самара» решила узнать у известных жителей региона, какие шашлыки готовят они. И если не шашлыки, то тогда что еще? Осторожно, на голодный желудок читать эту статью точно не стоит.

Волжская уха с дымком

Павел Покровский, член Общественной палаты Самарской области, предпочитает в компании родных и друзей готовить не шашлыки, а уху.

- У нас принято собираться большой компанией: с моими родителями, с друзьями, с которыми я дружу еще с института. У нас очень разномастная компания, к еде мы подходим со всей серьезностью. Когда у меня собираются гости на майские праздники, я всегда стараюсь приготовить исконно волжское блюдо - уху. Это принципиально, - рассказывает Павел Покровский.

Член Общественной палаты региона поделился рецептом своей фирменной ухи.

- Покупаю три вида рыбы: окунь, наш волжский лещ и стерлядь. Блюдо делаю на барбекюшнице в большом котле, чтобы был живой огонь и дым.

- Сначала я отвариваю в воде окуней, вынимаю их. Потом в эту же воду нарезанного и распотрошенного леща на минут 15.

- После того, как лещ отварился, я его вынимаю на тарелку и накрываю. Затем одновременно запускаю в котел стерлядь и картошку-моркошку, то есть все, чтобы обеспечить красивый гарнир.

- Через 15 минут от начала 3 этапа, я запускаю в чан обычную горящую деревянную пал-ку, чтобы она собрала излишний жир с поверхности. Она также придает некий смолистый дымок.

Когда все подается на стол, мы - любители шашлыка - можем одновременно вкушать юшку и варенную рыбу, которые можно есть вприкуску. Думаю, традиционно майская уха отлично скрашивает разговоры поколений, которые мы ведем в преддверии праздника 9 Мая.

Шашлык в минералке

Денис Бокурадзе, художественный руководитель и режиссер театра-студии «Грань», поделился секретами фирменного шашлыка своего папы.

- На первое мая мой отец делает шашлык в минералке, - рассказывает Денис. - Там все до-вольно просто, записывайте!

- Маринуем. Используем соль, перец, специи, даже лимончик можно добавить чуть-чуть.

- Затем заливаем мясо минералкой. Очень вкусно получается, потому что газ немного расщепляют мяско, оно лучше пропитывается.

- Финальный этап - достаем шампура и обжариваем до золотистой корочки.

Режиссер признается, что майские праздники в его семье особенно любимы.

- В загородном доме мы на Новый год ставим елку, которая стоит во дворе до мая, но это не просто так! Все идет в дело. Иголки мы отправляем на перегной, а ствол используем для приготовления шашлыка, - уверяет Денис Бокурадзе.

Сочные беляши

Вера Богуш, президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области и вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, на майские праздники накрывает целый стол.

- Мы, конечно, отмечаем майские праздники, и я обязательно готовлю свои традиционные блюда, - рассказывает Вера Богуш. - Обязательно варю кастрюлю солянки, уху и де-лаю беляши из трех сортов мяса. Конечно, во время застолья мы также едим уличный лю-ля-кебаб.

Вера Константиновна – человек очень занятой, однако она все равно находит время, что-бы побыть с родными и близкими.

- В промежутках между соревнованиями стараемся не упускать возможность и отметить праздники. Мои девочки, например, уже попробовали мои традиционные беляши, рецепт которых довольно прост, - улыбается нам Вера Богуш.

Секреты ее знаменитых сочных беляшей.

- Должно быть обязательно хорошее дрожжевое тесто.

- Пережарить беляши - последнее дело, сковородка должна быть хорошо раскалена и смазана обильным количеством масла.

- Обязательно нужно положить сначала прорезью вниз, прожарить, потом обязательно перевернуть и прикрыть крышкой.

- Все это необходимо постоянно контролировать. Я делаю всегда очень большие партии, на двух сковородках. Ни в коем случае нельзя отвлекаться, иначе все подгорит и будет невкусно, а так беляши получаются вкусные, красивые и аппетитные.

- Я использую три вида мяса. Это свинина, говядина, баранина. Обязательно добавляю говяжьего жира, потому что он дает хороший сок. Это хорошо видно, когда беляши переворачиваешь после первой обжарки, и они прям шипят.

Шашлыки Вера Константиновна тоже делает, и они тоже у нее особенные.

- В этом году хочу попробовать приготовить шашлыки со специями, привезенными из Дубая. Собираюсь мариновать ими и рыбу, и мясо. Рыбка в основном у нас на столе - судак и сом, - рассказывает прославленный тренер и спортивный функционер.

За уши не оттянешь от стейка Газманова и бефстроганова Войтенко

Недавно Сергей Войтенко, заслуженный артист России, был в гостях у своего друга Родиона Газманова. Музыкант накрыл стол и поразил своего приятеля кулинарными изысками.

- Мне очень понравилось, как Родин приготовил стейки, - вспоминает Сергей Войтенко. - Он брал за основу фланк-стейк, предварительно замариновав, что для меня было удивительно, так как стейки обычно не маринуются. Дома я попытался повторить и получилось тоже очень вкусно.

Итак, рецепт тех самых стейков от Родиона Газманова.

- Берете трюфельное масло, обмазываете стейки с двух сторон и оставляете на несколько минут. Трюфель как раз дает тут самую интересную изюминку.

- Спустя 10 минут обжариваете мясо на гриле по 30-40 секунд с каждой стороны, а затем томите их. Нужно потомить обязательно.

- Затем подаете на стол с травами и другими вкусностями.

А вот с шашлыками у Сергей Войтенко отношения натянутые.

С шашлыками у меня как-то не заладилось, - признается музыкант, - но я бы порекомендовал сделать бефстроганов. Он состоит из четырех ингредиентов: хорошее мясо, воз-можно шейка, шампиньоны, репчатый лук и сливки. Обещаю, вас за уши потом не оттянешь от блюда, вот честно. К этому бефстроганову можно приготовить картофельное пюре и достать соленый огурчик.

Приготовление бефстроганов:

- Килограмм мяса, полкило шампиньонов и полкило лука, сливки по вкусу на глаз, но лучше 20%.

- Раскаляете сковородку, предварительно подготовив мясо, лучше всего порезать его тоненько, так вкуснее.

- Разогреваете оливковое масло, а затем обжариваете мясо до румяной корочки, чтобы оно дало влагу. Вам нужно будет выкипятить всю влагу, чтобы оно осталось без жидкости.

- Затем кидаете лук, потом шампиньоны, жалеть ничего не нужно. После того, как шампиньоны дали сок, только тогда начинаете солить и перчить, раньше нельзя! Иначе у вас будет жесткое мясо. Затем заливаете сливками, минуты три и все готово.

Вкуснейший шашлык

Карен Таирян (Chef_Karen), шеф-повар из Самары, участник «Битвы Шефов» на телека-нале «Пятница», тоже поделился вкуснейшим рецептом шашлыка.

Ингредиенты:

Баранина - 1 кг (мясо с задней ноги),

Лук репчатый – 400 г,

Уксус винный – 30 г,

Сок лимонный – 20 г,

Кинза - по вкусу,

Соль – 10 г,

Перец – 5 г.

Приготовление:

- Для шашлыка лучше выбрать мясо молодого барашка. Филе нужно хорошо промыть и нарезать на порционные куски. Оптимальные кусочки для шашлыка - 50-80 граммов.

- Теперь приготовьте маринад. Смешайте уксус и лимонный сок. Можно использовать только уксус или только сок. К ним добавьте немного соли и перца.

- Репчатый лук нарежьте полукольцами или кусочками помельче, поместите в уксус, налейте 0,5 стакана чистой воды.

- Пришло время уложить мясо в маринад и хорошенько перемешать все руками. По вкусу туда можно положить горошинки душистого перца или лавровый лист. Маринуйте мясо не менее шести часов в холодном месте, накрыв его крышкой.

- Осталось зажарить баранину. Такой шашлык можно обжаривать на костре на природе, на гриле или же в домашней шашлычнице. Он всегда получается нежным и сочным.

- Подавайте готовое мясо с кинзой или другой свежей зеленью.