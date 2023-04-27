«Амулет» поможет вернуться домой: пожилым самарцам начали раздавать спасительные браслеты

Браслеты не нужно заряжать, их легко надевать и так просто не снять. Фото: Ольга НОВИКОВА

Каждый год в России пропадают около 200 тысяч человек. Это совершенно разные люди – пожилые и молодые, семейные и одинокие. Чаще всего теряются люди старше 65 лет, дети и люди с ментальными расстройствами. Полиция и волонтеры делают все, чтобы поскорее отыскать пропавшего, однако иногда эти поиски затягиваются. Чтобы ускорить процесс в Самаре начали раздавать браслеты безопасности.

Это обычный браслет с QR-кодом. Он не боится воды и его не нужно заряжать.

- Информация считывается любым телефоном при помощи NFC-метки. Это не GPS, это просто метка-чип, на которую вносят информацию, - объясняет журналисту «КП-Самара» руководитель самарского отряда «ЛизаАлерт» Владимир Рябов. – Браслет не требует зарядки, просто крепится на руку. Если что, его трудно снять: застежка браслета сделана таким образом, что при нарушении мелкой моторики его там просто не расстегнуть. Также браслет не боится воды, то есть с ним спокойно можно даже принимать душ.

На метку можно записать информацию о пропавшем человеке – ФИО, телефоны его родственников, особенности здоровья, если это необходимо. Считать же все это можно с помощью смартфона.

Браслеты получили название «Амулет», их разработали в Центре поиска пропавших людей, а представили два года назад. Какое-то время браслеты тестировали в Москве, а теперь они появились и в Самаре. Всего в городе планируют выдать около 5000 «Амулетов», в первую очередь их дадут людям, которые уже терялись, а также тем, кто беспокоится о безопасности пожилых родственников и детей.

Облегчит поиски

Каждый год в медучреждения Самарской области привозят людей, которые не могут вспомнить, кто они.

- В больнице эти люди проходят необходимые обследования, но не могут рассказать, как их зовут, где они живут и кто их родственники. В некоторых случаях сотрудники больницы обращаются за помощью в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Это называется обратный поиск –ищут не пропавшего, а его родственников, - объясняет Владимир Рябов.

В таких случаях и помогают браслеты. Персонал больницы, поисковик или просто прохожий может быстро считать информацию с «Амулета» и связаться с родственниками человека.

- Браслеты не именные, в них вносится информация в электронном виде, - уточняет Владимир Рябов.

Браслет легко получить

Бесплатная раздача «Амулетов» началась в апреле этого года в супермаркетах «Пятерочка».

- Сейчас с помощью благотворительного фонда «Хорошая история» мы начали раздачу браслетов в нескольких магазинах «Пятерочка». В торговых точках есть стойки с промоутерами, которые объясняют людям, что происходит и почему это важно. Там уже началась раздача браслетов. Стоит уточнить, что для получения браслета нужно не просто подойти, а позвонить на горячую линию, благодаря чему мы определим, что в действительности есть человек, которому нужен «Амулет», - уточняет Владимир Рябов.

Оставить заявку на получение можно по номеру горячей линии 8-800-700-29-45.