«Переиграл в GTA»: в Тольятти пьяный мажор на Porsche Panamera уходил от погони и протаранил три полицейские машины

Полицейские установили личность пьяного мажора на "Порш Панамера". Фото: ГУ МВД по Самарской области

«GTA по-тольяттински» - так шутят в соцсетях самарцы про инцидент, который произошел ночью 26 апреля 2023 года напротив «Ресторана Честных цен» на улице 40 лет Победы. В самарских пабликах завирусилось видео, где Porsche Panamera таранит полицейские машины и активно сопротивляется задержанию. «КП-Самара» выяснила подробности эпичного противостояния.

- Местный мажор на «Порше». С ним еще друг был, оба пьяные, - рассказывают очевидцы произошедшего.

Как стало известно, инспекторы ДПС попытались остановить иномарку во время патрулирования, но водитель не реагировал на полицейских. Тогда «Порш» пришлось останавливать с подкреплением, но водитель оказался неадекватным и начал таранить служебные машины. Инспекторам оставалось лишь уворачиваться от наезда.

Водитель оказал сопротивление, но погоня была недолгой Фото: принтскрин видео.

- А почему не стреляли? Пару пуль в колеса, и он бы остановился, - пишет один из местных жителей.

- Ага, а лучше сразу на поражение, - жестко иронизирует другой.

- Один раз стрельнешь, потом месяц рапорта писать. По закону может и можно, только никто не хочет потом отчитываться, - предположил третий.

Действительно, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О полиции», статья 23 гласит, что сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие, но только в определенных ситуациях, в том числе для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Однако огнестрельное оружие в данном случае не было применено.

На видео видно, что в конце концов, протаранив автомобили полицейских, неадекватному водителю удалось скрыться. Однако уехать далеко у него не получилось, полицейские настигли пьяного дебошира в соседнем дворе.

- Поймали его в 19 квартале, он заехал в тупик, где аварийный вход в поликлинику. Один удрал, второго задержали. Во дворе полицейские с мигалками стояли до 7 утра точно, - рассказала жительница дома, напротив которого произошло задержание.

- Похоже они живут в 19 квартале, часто видела эту машину возле подъезда. На номерах 52 регион (Нижегородская область – прим. ред.), - ответила ей соседка.

Утром дорогую иномарку отбуксировали на спецстоянку Фото: принтскрин видео.

Полицейские установили личность водителя «Панамеры», им оказался 21-летний местный житель Максим У. Сейчас с ним проводятся оперативные мероприятия. Знакомые с ситуацией источники не исключают, что автомобиль может не принадлежать молодому парню, кроме того, дорогая иномарка не стоит на учете в ГИБДД.

По итогу Максим отказался проходить медицинское освидетельствование, а серебристую «Панамеру» отправили на спецстоянку. Полицейские оформили протокол по ст.12.27 КоАП РФ – «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий ГУ МВД по Самарской области:

Дорожные инспекторы, на патрульном автомобиле, включив специальные проблесковые маячки попытались остановить правонарушителя. В ходе непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать транспортное средство, однако водитель сознательно при движении задним ходом протаранил патрульной автомобиль и снова скрылся. Спустя несколько минут полицейским удалось остановить нарушителя и задержать его. В результате погони никто не пострадал.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за грубые нарушения ПДД. Мировой суд города Тольятти вынес мужчине наказание в виде лишения прав управления транспортными средства сроком на 1 год за отказ от медицинского освидетельствования. Материалы по остальным административным протоколам в настоящее время рассматриваются в суде.