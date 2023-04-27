«Мы должны знать подвиги прошлого и равняться на них»: в Самаре прошел «Диктант Победы»

Участники «Диктанта Победы» в «КП-Самара». Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В четверг 27 апреля в медиацентре «Комсомольской правды – Самара», как и на тысячах площадках по всей стране и за рубежом, прошел «Диктант Победы». В 2023 году «Диктант» писали в воинских частях, в МЧС и в Росгвардии, на промышленных предприятий и в музеях, в школах, ВУЗах, учреждения культуры и во многих других местах. Всего в Самарской области к «Диктанту Победы» было подготовлено 1211 пунктов, которые вместили 50 тысяч человек – таким образом регион вышел на второе место по стране. В этом году мероприятие прошло в юбилейный пятый раз и включило в себя вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса. Основными же темами стали победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение территорий от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

«С радостью поучаствую еще»

В прошлом году «Диктант победы охватил» более 1,5 миллионов участников. Организаторы надеются, что в этом году желающих написать диктант будет еще больше.

Особое внимание было уделено тем, кто посетил диктант впервые. Так, двукратная обладательница Кубка России по баскетболу 3х3, игрок команды по баскетболу 3х3 БК «Самара» Кристина Евсеичева, пришедшая на диктант в первый раз, с уверенностью сказала, что хочет принять участие в мероприятии и в следующем году.

- Я первый раз была на таком мероприятии, мне очень понравилось. Такие мероприятия помогают посвятить молодежь в исторические тонкости и особенности, которые, возможно, они не знали до этого, а, готовясь к «Диктанту» узнают. Я бы с радостью поучаствовала еще раз, - заявила Кристина.

Среди участников «Диктанта Победы» были те, кто пришёл впервые, и те, кто пишет его уже пятый год подряд. Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

«Вопросы становятся все разнообразнее»

Среди участников были и те, кто пишет «Диктант Победы» далеко не первый раз. Например, член общественной палаты России Павел Покровский с удовольствием участвует в диктанте с первого года проведения и может сравнивать сложность вопросов от года к году.

- Я принимаю участие пятый раз и, на мой взгляд, вопросы становятся все более разнообразными. И это говорит о том, что мы углубляемся в очень серьезные тонкости той войны. Нас от нее отделяет около 80 лет, но при этом мы эту войну знаем почти по каждому дню. И это очень важно, – отметил Павел Покровский.

О важности проведения «Диктанта победы» говорили и другие участники. Ведь подобного рода мероприятия - отличный способ развивать в жителях нашей страны патриотизм, поделился своим мнением главный врач самарской городской больницы №6 Расим Шамсудинов.

- Как было сказано еще давным-давно - нет будущего у народа, если он не знает, не помнит и не чтит историю. Поэтому «Диктант» - один из сподвижников, который будет напоминать людям о том, что у них была история и они должны ее помнить, чтить и уважать. Ну и, соответственно, это должно передаваться из поколения в поколение, потому что за более взрослым населением нашей страны стоит молодое население, которому мы должны подавать пример, - поделился Расим Шамсудинович.

«Мы должны знать их подвиги»

Все участники сошлись во мнении, что мероприятий, подобных «Диктанту Победы», должно становиться больше. Ведь сегодня особенно важно воспитывать патриотизм в людях, в том числе и на примере героических подвигов прошлого. Об этом рассказал директор фонда имени Козлова Дмитрий Квашин.

- Их надо больше делать в течение года, потому что «Диктант Победы» проходит у нас весной, но и летом, и осенью, и зимой патриотические мероприятия очень важны. Чем чаще, тем лучше, потому что через знание истории мы можем планировать и свое будущее, и свои правильные шаги. История у нас очень богатая, много и полководцев, исторических личностей. И мы должны знать их подвиги и равняться на них, - поделился своим мнением Дмитрий Квашин.

Директор фонда имени Козлова Дмитрий Квашин и член общественной палаты России Павел Покровский принимают участие в «Диктанте» с самого первого года. Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

У всех участников «Диктанта Победы» было приподнятое настроение и, по прошествии установленного времени, люди прощались и расходились с улыбками, ведь подобного рода мероприятия заряжают участников позитивом и заставляют задуматься о важных вещах. Теперь всем написавшим диктант остается дождаться подведения итогов и оглашения результатов. А те, кто напишет диктант на отлично, смогут лично увидеть Парад Победы в Москве.