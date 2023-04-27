Выбрали лучших: энергетики «Т Плюс» продемонстрировали профессиональное мастерство

Фото: ПАО «ТПлюс

Самарская область плюс Удмуртия

В Самаре прошел отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала тепловых электростанций ПАО «Т Плюс». Самарскую область представляли шесть команд – из областной столицы, а также из Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Кроме того, в соревнованиях приняли участие сотрудники Ижевской ТЭЦ-2 из Удмуртии. Выступление в гостях не создало дополнительных сложностей при прохождении этапов, а напротив, мотивировало к высоким результатам.

- Всегда интересно и познавательно увидеть, как устроен процесс на других станциях. Это добавляет опыта и впоследствии помогает в текущей работе, - пояснил начальник смены Ижевской ТЭЦ-2 Нияз Аитов.

Кузница кадров

Подобные мероприятия проводятся ежегодно и крайне важны для постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Ведь даже сама подготовка к турниру повышает профессиональный уровень, увеличивает теоретическую базу участников, позволяет отработать необходимые практические навыки. И именно благодаря таким соревнованиям формируется кадровый потенциал компании.

- Руководителям компании результаты конкурса позволяют отбирать кандидатов на руководящие должности. Многие нынешние управленцы точно так же когда-то участвовали в соревнованиях профмастерства, - рассказал главный судья конкурса, заместитель главного инженера по генерации Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Кирилл Шевченко.

Креатив от судей

Из девяти этапов самые зрелищные – практические. Среди них оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация возгорания на пожарном полигоне Самарской ТЭЦ.

Причем судьи каждый раз стараются проверить участников на стрессоустойчивость. Например, на этапе оказания помощи из динамиков доносились сирены, вопли и громкая музыка. И в этом хаосе необходимо было предпринять точные и правильные действия за максимально короткое время.

- Судьи нас немного удивили; очень креативно подошли к данному этапу. Мы постарались не поддаваться эмоциям, чтобы показать лучший результат, - признался Вячеслав Лавренцев, сотрудник Тольяттинской ТЭЦ.

Победа — у Тольятти

По итогам трехдневных соревнований победила команда ТЭЦ ВАЗа. Второе место у команды Самарской ТЭЦ, третье – Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

При прохождении этапов оценивалась слаженность командных действий, а также индивидуальные умения и навыки. В частности, в личном зачете лучшими по профессии стали представители ТЭЦ ВАЗа и Самарской ТЭЦ.

«В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень квалификации, и я уверен, что это будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту в компании», - отметил Кирилл Шевченко.

В мае команда ТЭЦ ВАЗа будет отстаивать честь филиала в финале корпоративных соревнований «Т Плюс» в Ульяновске.