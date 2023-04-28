Новокуйбышевские ученые разработали присадки для премиальных моторных масел

Современный лабораторный комплекс оборудования позволяет институту оперативно отвечать на все вызовы времени. Фото: АО «СвНИИНП»

Импорт не нужен

Владельцам автомобилей больше не нужно волноваться из-за исчезновения с полок импортных моторных масел: российские ученые и производственники создали пакет присадок, ликвидирующий зависимость бесперебойной работы бензиновых двигателей от зарубежных поставщиков.

На благо автомобилистам потрудились специалисты Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (АО «СвНИИНП») и Новокуйбышевского завода масел и присадок. Совместно ими разработан отечественный многофункциональный пакет присадок PH-SL для моторных масел премиального уровня, обеспечивающий основные эксплуатационные свойства в бензиновых двигателях отечественного транспорта.

Компоненты, входящие в состав пакета РН-SL, способствуют надежной работе мотора, очищают и устраняют существующие отложения и предотвращают образование новых, продлевая срок службы двигателя и автомобиля в целом. Пакет присадок прошел испытания в научных лабораториях и на автопромышленном комплексе, подтвердив функциональность и экологичность моторного масла на его основе.

В апреле прошлого года заводчане выпустили первую промышленную партию пакета присадок PH-SL и приготовили с ним 10 тонн моторного масла. Эксплуатационные испытания прошли успешно: по итогу 15 000 км пробега автомобилей результаты с использованием масла на пакете отечественных присадок ничем не отличаются от результатов, полученных с применением масла на западных аналогах.

На основании результатов оценки качества и ресурсных испытаний оформлена разрешительная документация по допуску пакета присадок PH-SL в промышленное производство.

Прицел на отечественные разработки

Новый пакет присадок - не случайный проект института: создание смазочных материалов и присадок к маслам и топливам - традиционное направление научной деятельности СвНИИНП. В этом году институт отмечает свой 65-летний юбилей, и все эти годы он занимается разработкой современных технологий получения высококачественных нефтепродуктов, смазочных материалов, присадок и битумов. За период работы в Роснефти с 2007 года институт значительно расширил направления работ, имеющих стратегическое значение, например, таких, как создание рецептуры маловязких масел для РКТ и другие. В приоритете - инновационная деятельность. За последнее десятилетие были разработаны технологии получения новых уникальных, дефицитных масел специального назначения, гидравлических, энергетических, электроизоляционных масел на нефтяной и синтетической основах, технологических жидкостей для оборудования различных отраслей промышленности.

Импортозамещение и разработка собственных новых продуктов институтом стали возможными благодаря существенной технической модернизации и обновлению опытно-лабораторного комплекса. На базе него отрабатываются технологии производства разрабатываемых институтом масел, пакетов присадок с последующей передачей их для крупнотоннажного производства на маслозаводы. Постоянное стремление совершенствоваться позволяет институту уверенно шагать в ногу с прогрессом, а его солидный возраст - придерживаться традиций качества. С юбилеем!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Маргарита Жумлякова, начальник отдела масел АО «СвНИИНП»:

- Для организации работы по снижению зависимости от импорта смазочных материалов в институте с 2015 года на постоянной основе проводятся работы по их импортозамещению. Уже выданы заключения и рекомендации о возможности замещения более 200 марок импортных масел и 70 марок пластичных смазок на продукты производства Роснефти. Среди разработанных отечественных продуктов особое место занимают гидравлические масла с разработанными специалистами института уникальными для России высокотехнологичными продуктами - пакетами присадок. Эти гидравлические масла допущены к применению ведущими мировыми производителями гидравлического оборудования - Bosch Rexroth и Danieli - и в настоящее время успешно применяются в гидросистемах промышленного оборудования и подвижной техники, работающей при высоких механических и термических нагрузках.