Самарское предприятие рекультивирует загрязненные земли к 2027 году

Восстановление земель — часть экологической политики нефтяной компании. Фото: АО «Самаранефтегаз»

24 апреля в Москве прошел круглый стол «Чистая земля: почвы – основа экологических систем России», организованный всероссийской экологической платформой «Чистое будущее». Он был приурочен к Международному дню Земли.

В мероприятии приняли участие представители ведущих научно-исследовательских центров, среди которых - Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», МГУ имени М.В.Ломоносова, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Национальный парк «Русская Арктика», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и другие.

Во время дискуссии эксперты обсудили актуальные вопросы природопользования и почвоведения, восстановления и рекультивации земель, раскрытия их поглощающего потенциала и поиска лучших форм взаимодействия между научным и бизнес-сообществом в сфере экологической безопасности.

Ученые отметили, что отсутствие утвержденных нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах в большинстве регионов России не позволяет эффективно осуществлять мероприятия по рекультивации нефтезагрязненных территорий, объективную приемку земельных участков после проведения рекультивации. Активными участниками процесса установления таких нормативов являются специалисты научного блока компании, в том числе специалисты корпоративного института «СамараНИПИнефть», имеющие успешный опыт такой работы.

Опыт предприятий

Своими планами по рекультивации загрязненных земель поделилась компания НК «Роснефть». Ее представители рассказали о планах восстановить в регионах присутствия все земли с накопленным, в том числе в советский период экологическим ущербом к 2035 году.

Также компания подвела итоги уже проведенных масштабных природовосстановительных мероприятий: за 10 лет (2013-2022 годы) рекультивировано 2 711 гектаров земель «исторического наследия».

- В рамках стратегии до 2030 года компания совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и обеспечивает необходимые для этого инвестиции. Как отмечают в нефтеперерабатывающей компании, экологическая политика ориентирована не просто на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду, а на достижение суммарного положительного влияния на экосистемы, - отмечают на предприятии.

Ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности. Полная ликвидация «исторических» накопленных загрязнений к 2035 году имеет стратегическое значение для деятельности НК в области устойчивого развития.

Работу по рекультивации проводят и самарские предприятия, входящие в структуру. Например, АО «Самаранефтегаз» планирует рекультивировать 100% земель «исторического наследия» (исторически загрязненных земель) к 2027 году. Сегодня предприятию осталось восстановить один участок общей площадью в 1 гектар. За 7 лет (2016-2022 годы) общество привело в порядок 173 гектара.