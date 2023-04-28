Шашлыки, природа, путешествия: самарцы рассказали, как планируют провести майские каникулы

Самарцы рассказали, как планируют провести майские каникулы Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Греющее солнце, ароматный дымок шашлыка и дача…Примерно так в голове складывается картинка майских каникул. В этом году праздники продлятся семь дней с учетом выходных дней — с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 по 9 мая (4 дня). Журналисты «Комсомольской правды» решили выйти на улицу, пообщаться с самарцами и узнать, как горожане планируют провести грядущие каникулы.

«Обязательно будем гулять по набережной»

Судя по прогнозу погоды, волжане смогут без ограничений насладиться майскими каникулами. Синоптики обещают выше 20 градусов тепла. Ловить респондентов для опроса мы решили на Ленинградской улице. Вдохновляющее место! Да и люди здесь очень приветливые, поэтому желающих пообщаться найти было не очень-то и сложно.

Жители областной столицы уже в предвкушении весенних праздников. Уже после вопроса о праздничных планах на лицах появляется улыбка.

- Обязательно сделаем шашлычок на 1 мая, а на 9 обязательно с женой и детьми будем гулять по набережной. Традиция у нас такая, - поделился с корреспондентами «КП-Самара» местный житель.

Мужчина окинул нас мечтательным взглядом. Честно говоря, в эту же секунду захотелось угоститься шашлыком.

Время для восстановления ресурсов

Некоторые самарцы и вовсе не собираются строить грандиозных планов. В их случае праздники — отличный повод выспаться и восстановить свои силы.

- На дачу точно не поеду! Сажать ничего не буду. Хочу отдыхать. Ну… или можно отправиться в небольшое путешествие, - поделилась самарчанка.

Другие же горожане мечтают быстрее вырваться из каменных джунглей и вдохнуть приличную порцию свежего воздуха.

- Обязательно поеду куда-нибудь из города. Хочу, так сказать, воссоединиться с природой, - смеется девушка.

Заранее не планируем!

Первое место среди ответов респондентов без доли сомнения заняла фраза — «пока не знаю». Причем отвечали так одни мужчины. Наверное, у женской половины сейчас слегка задергался глаз от знакомого голоса, прозвучавшего в голове в своей неповторимой интонации. Ну, а что? Сильный пол любит спонтанность.

А одна милая пожилая женщина при словах про праздники одарила нас по-детски искренней улыбкой.

- Проводить я буду дома. Конечно, буду смотреть телевизор и радоваться. Всегда поздравляю всех! Вот так.