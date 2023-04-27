«Этот фильм – про умение никогда не сдаваться»: в ТРК «Эль Рио» прошел закрытый показ картины «Вызов»

Показ прошел в ТРК «Эль Рио». Фото: Мария Губанова

27 апреля в ТРК «Эль Рио» прошел закрытый показ фильма «Вызов». Это тот самый еще до выхода наделавший шума фильм, который частично был снят в космосе. На показе собрались друзья Самарского филиала ИД «Комсомольская правда». Рассказываем, как все прошло.

«Космос – это навсегда»

Первый в истории человечества фильм, снятый на орбите Земли. Да-да, именно так. Было много ожиданий, и фильм не подкачал.

— Больше всего интересует, как Юлия Пересильд, не имеющая к космосу никакого отношения, решилась на такой шаг. И, конечно, очень интересно, как там все происходило, — делилась перед показом Татьяна Труханова, основатель студии баланса красоты Time4me.

С приветственным словом к собравшимся обратился президент Самарского университета профессор Виктор Сойфер, похвалив создателей картины за их целеустремленность.

— Космос — это навсегда. У каждого человека есть какая-то высокая мечта, и чаще всего она связана с космическим пространством, со вселенной, с ее освоением. Для Самары это особенно важно, ведь наш город называют космической столицей, - отметил Виктор Сойфер.

Главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков отметил значимость подобных произведений для просвещения россиян, а директор Самарского филиала «Комсомольской правды» Олеся Шакурова поблагодарила собравшихся за теплую встречу на важном событии.

Перед показом фильма среди гостей разыграли несколько уникальных книг от «Комсомолки» - «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было».

Фильм «Вызов» уже в прокате. Фото: Мария Губанова

Конечно, селфи на память. Фото: Мария Губанова

«Этот фильм – про принятие непростых решений»

Погас свет, смолк гул. Все зрители находились в ожидании начала и того самого, знаменательного, первого фильма в истории человечества, когда актеры и режиссер по-настоящему полетели на МКС.

С первых минут кинолента не давала спокойно вздохнуть. Фильм произвел на гостей глубокое впечатление. Зрители признавались — их поразили и великолепная актерская игра Юлии Пересильд, и неожиданные повороты сюжета. Но самое главное — понимание того, что происходящее на экране было снято в космосе, на МКС, в реальных условиях, в которых работают космонавты.

— Для меня этот фильм — про принятие непростых решений, про ответственность, а главное — про умение никогда не сдаваться, потому что всегда есть выбор, всегда есть шанс, — делится впечатлениями Юлия Красина, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области.

Перед показом фильма среди гостей разыграли несколько уникальных книг от «Комсомолки». Фото: Мария Губанова

Зрителям фильм понравился. Фото: Мария Губанова

— Это отличный отечественный фильм о людях, об отношениях, о подвиге российских людей, о нашей великой Родине. Побольше бы таких фильмов! — считает Алексей Ульянин, заместитель председателя Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

Фильм «Вызов» уже идет в прокате, его можно посмотреть на большом экране. А вы смотрели эту картину? Обсудим в группе «КП-Самара» ВКонтакте.