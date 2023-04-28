«Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний»: врач-диетолог рассказал о пользе шашлыка для здоровья

К приготовлению шашлыка нужно подходить со всей ответственностью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майские праздники — время открывать сезон шашлыков. Как сделать пикник на природе не только вкусным, но и полезным, рассказала главный внештатный специалист диетолог Минздрава Самарской области, врач-диетолог Клиник СамГМУ Ольга Сазонова.

Покупать мясо врач советует только в магазинах или на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль и условия для его правильного хранения. Выбирать нужно нежирные сорта мяса или рыбы: например, индейку, курицу, говядину. И главное внимательно смотреть, действительно ли свежее мясо вам пытаются продать.

Шашлык может принести пользу организму, если подойти к его приготовлению правильно.

- Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества, — подчеркивает Ольга Сазонова.

Мариновать шашлык обязательно нужно самим — уже замаринованное мясо из магазина может быть не свежим и содержать красящие вещества, консерванты и усилители вкуса.

Приступать к жарке следует только после того, как угли хорошо прогорят, иначе вредные вещества, содержащиеся в дыме, осядут на куски мяса. Также нужно хорошо прожаривать продукт, не оставляя внутри крови.

- Правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения анемии, сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, нормализует уровень гемоглобина и повышает иммунитет, — говорит Ольга Сазонова.

На гарнир диетолог советует есть свежие помидоры, огурцы, много зелени и овощи, которые также можно запечь на гриле.

А чтобы не испортить себе пикник, важно соблюдать правила:

-Хорошо мыть руки и продукты перед приготовлением.

-Не использовать для разделки и приготовления других продуктов посуду, ножи и разделочные доски, задействованные в процессе подготовки шашлыка, чтобы избежать пищевых отравлений.

-Употреблять минимум алкоголя, особенно в жаркую погоду и на солнце.

- Пить достаточное количество воды.