Самарские застройщики рассказали, будет ли снижение цен на недвижимость

Сегодня важнее комфортный ежемесячный платеж по ипотеке, чем итоговая цена жилья. Фото: Архив "КП"

За последние два года цены на жилье выросли едва ли не вдвое. Будет ли снижение после столь серьезного роста? Покупать ли жилье сегодня или подождать лучших времен? «Комсомолка» вместе с экспертами постаралась разобраться в этом актуальном для многих людей вопросе.

эксперты «КП» единодушны: кто ждет лучших времен, тот проиграет. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Доступность по ежемесячному взносу считают

Первое, что отмечают участники рынка недвижимости – изменилась структура спроса.

- Раньше был велик процент инвестиционных покупок в новостройках (вложил деньги на стадии котлована, через год-полтора продал и получил прибыль), то сегодня большинство покупателей выбирают квартиру не для инвестирования, а для жизни, и 60-70% составляют ипотечные сделки, - отметила Президент Ассоциации «Поволжская гильдия риэлторов» Ольга Пискаева.

Второе - в плане ипотеки сегодня сложилась уникальная ситуация, которой не было раньше. Большое количество льготных программ от государства с минимальными ставками и смягчение требований к заемщикам делают жилье доступным для покупки гораздо более широкому кругу потребителей, чем раньше. IT, самозанятые, минимальный стаж, маткапитал в качестве первоначального взноса сделали вход в ипотеку очень простым. 22-25-летний заемщик – уже не редкость. И поскольку ипотека стала делом чуть менее привычным, чем ОСАГО, то произошел переворот: в нашем сознании доступность жилья оценивается не столь по общей цене жилья, сколь по комфортности ежемесячного платежа.

- По практике работы нашей компании, большую долю покупателей жилья составляют молодые семьи, в том числе с детьми. Их спрос сосредоточен на 1-2-комнатных квартирах. И все эти инструменты, которые сейчас есть на рынке(льготные и субсидированные программы, альтернативный первоначальный взнос маткапиталом и т.д.), позволяют обеспечить комфортный ежемесячный платеж, который может быть на уровне или даже ниже, чем стоимость аренды. И в этом случае для потребителя логично сделать выбор в пользу приобретения своего жилья, раз такая потребность имеется, - подчеркнул руководитель отдела продаж ЖК «Новая Самара» Ринат Газизов.

Более того, использование ипотеки для покупки жилья эксперты считают более дальновидным, чем накопление и «вытаскивание» оттуда, где они работают: со вкладов, инвестиций, бизнеса – это третий существенный момент современного рынка недвижимости.

- Льготными программами надо обязательно пользоваться, потому что они сегодня дают дешевые деньги, ниже уровня даже официальной инфляции. Это самый выгодный вариант приобретения недвижимости, - заявила коммерческий директор компании «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова. – Я всегда рекомендовала, и сегодняшний день не исключение: не нужно ждать, если есть потребность в жилье, и ты видишь объект своей мечты - нужно покупать. Самое главное – иметь в голове четкий чек-лист пожеланий к объекту.

Сверяем чек-лист с реальностью

По словам Рината Газизова, потребители, выбирая квартиру, заинтересованы в первую очередь в качественном современном жилье, в котором планировки сделаны исходя из функционала и жизненных сценариев, а не являются компромиссным решением.

- Важен сбалансированный метраж, функциональные коридоры, большие кухни-гостиные, отдельные спальни. Другим ключевым критерием является наличие инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт ежедневного проживания, - уверен Газизов.

Коротко требования подытожила жительница одной из самарских новостроек Алсу Брусенцева:

- При выборе квартиры мы основывались на том, чтобы было именно новое жилье, чтобы нам было комфортно здесь жить с ребенком (школа, детские площадки, секции) и чтобы было все в шаговой доступности.

По общему мнению участников рынка, объекты, обладающие рыночными востребованными характеристиками, дешеветь точно не будут, тем более на фоне активного спроса, подогреваемого доступной ипотекой.

Будет ли дефицит?

Итак, в нынешних обстоятельствах эксперты не ждут серьезных ценовых изменений. И вот еще почему.

-Вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных изменений цен на рынке недвижимости в силу того, что текущие проект уже профинансированы банками, и стоимость квадратного мера определена условиями этого финансирования. Поэтому оснований для снижения цен точно нет, - рассказал региональный директор операционного офиса «Самарский» Промсвязьбанка Виталий Белоцкий. – При этом у девелоперов было снижение активности в последние 1-2 года. Поэтому за небольшим исключением новые объекты рынок увидит года через 3-4 с учетом проектирования.

А это несколько ограничит выбор в ближайшие годы.