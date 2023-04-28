Самарцы могут помочь пятилетнему Дане со страшным диагнозом

Данилу нужна пересадка костного мозга. Фото: предоставлено фондом «Алеша»

Даня Поляновский всегда был активным и любознательным ребенком. Всегда любил свою семью, всегда был наполнен новыми идеями. Довольно рано мальчик научился читать с интонацией, с удовольствием считал и складывал цифры. А как он рассказывал стихи! Но всего за несколько месяцев из любознательного и энергичного ребенка Даня превратился в бледную копию самого себя. Причиной тому стал страшнейший диагноз: лейкодистрофия.

Симптомы болезни появились незаметно: сначала мама мальчика заметила, что левый глазик Дани немного косит. Обратившись к офтальмологу, женщина узнала, что со зрением ребёнка всё в порядке, а вот с глазодвигательными мышцами – вероятно, нет. Начались тренировки, но улучшений не последовало. Затем мальчик стал натыкаться на предметы, спотыкаться и все чаще падать. Родители поняли, что ребенок слепнет.

Вскоре у Дани снизился интерес к прописям, чтению книжек и компьютерным играм. Такие изменения только умножили тревогу, ведь все это так не походило на обычного Даню! В начале марта мальчика положили в больницу, где врачи установили повреждение белового вещества головного мозга, характерное для лейкодистрофии…

Сейчас мальчик почти не может ориентироваться в пространстве, ходит в основном за ручку или выставив руки перед собой. Сохранять равновесие у ребенка также получается все с большим трудом.

Спасти Даню может только пересадка костного мозга, но это лечение сложное и дорогое: для того, чтобы у Дани появился шанс на жизнь, родителям где-то нужно найти 18 007 918 рублей. Это огромнейшая сумма для любой российской семьи, поэтому самостоятельно им точно не справиться. Данины родители обратились в благотворительный фонд «Алеша», который открыл сбор средств.

Как помочь Данечке:

• сделать перевод картой на странице Дани;

• отправить СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования (например: 300);

• перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алеша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчетный счет 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Поляновского Данила.