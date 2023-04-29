«Я обещал помогать людям в обмен на здоровье»: Дмитрий Матвеев рассказал о своих сверхспособностях и об участии в новом шоу

Медиум из Тольятти вновь поборется за звание лучшего экстрасенса. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Дмитрий Матвеев — победитель 20-й «Битвы экстрасенсов» и участник нового проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на телеканале ТНТ. К его появлению в проекте другие участники отнеслись со скепсисом, не расценивая парня как сильного соперника. Однако после первого испытания, мнение коллег изменилось: Дмитрий показал себя сильным участником и достойным конкурентом. Дмитрий Матвеев рассказал журналистам «КП-Самара. Приятный спойлер для всех девушек: Дима открыт для новых отношений!

«Я думал у меня раздвоение личности»

Дмитрий Матвеев коренной тольяттинец. Парень родился и вырос в Автограде. Здесь же молодой экстрасенс и обнаружил в себе сверхспособности.

-Не помню конкретный момент, когда мои силы проявились. Сейчас у меня сложилось ощущение, что я всегда был таким, просто не понимал, что со мной происходит и не применял способности в правильном ключе, - поделился с журналистом «КП-Самара» Дмитрий.

Принять свой дар было сложновато. Парень не мог найти понимания окружающих. Никто не воспринимал Дмитрия всерьез. Мол, у мальчишки просто хорошее воображение и недостаток внимания.

-В возрасте 17 лет я и сам себя понять не мог. Когда я слышал голоса, скорее думал о психических отклонениях, нежели о том, что я экстрасенс. Когда приходил бес-помощник, я думал, что у меня раздвоение личности. Тогда я смотрел разные западные сериалы, которые приводили меня к таким ошибочным умозаключениям.

«Сейчас я переживаю развод»

Сегодня 25-летний Дмитрий не боится заявлять о себе, как об экстрасенсе. Наоборот! Мужчина помогает людям.

-Я работаю с теми, кому необходима помощь. Мои приемы бесплатные. Я стараюсь брать по одному случаю в день. Это связано с тем, что я дал обещание помогать людям взамен на крепкое здоровье. У меня были проблемы со здоровьем в течение этих трех лет, но сейчас я прихожу в норму, - говорит экстрасенс.

В день тольяттинец старается принимать по одному человеку в день. Если есть ресурсы и настрой, то количество посетителей увеличивается до трех. В свободное время Дмитрий, как и все простые смертные, погружается в свои увлечения. Экстрасенс изучает языки и медицину, владеет мастерством татуировки и занимается музыкой.

-Я готовлю музыкальный проект «366-ой», который выйдет в этом году. Я — мультиинструменталист, играющий на всех инструментах кроме скрипичных и духовых.

Медиум из Тольятти признался: сейчас он проживает развод. Сердце Дмитрия свободно!

-Я был женат три года, а сейчас я открыт для новых отношений, и я уверен, что у меня получится найти свою девушку.

«Использую свою кровь в работе»

Дамы, присмотритесь, пока Дмитрий трудится на съемках нового шоу на ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Кстати, тольяттинец уже становился победителем в 20 сезоне проекта «Битва экстрасенсов». Правда, тогда у многих закрались сомнения в честности финала.

-Я пришел доказать, что достоин звания победителя «Битвы экстрасенсов». Также я пришел на «Битву сильнейших» потому что хочу, чтобы люди увидели меня, узнали, убедились в моих возможностях, приняли и знали, что я открыт для работы с ними.

Медиум уверен: с прошлого проекта его силы значительно выросли.

-Я стал мега мощным. За три года я набрался большого опыта в работе с людьми. Мне очень хочется показать больше личных приемов публично, но я не могу, так как это личные истории людей. Это круто, что «Битва сильнейших» дает возможность открыться и показать себя на камеру. Я хотел бы, чтобы люди запомнили меня таким – пацаном, который тащит людей и борется за свое.

Раскрывать тайны своего дара участник шоу отказался.

-Об общении с высшими силами я утаю. Мои методы работы очень специфичные и большинство их не поймет. Важнее результат, чем то, какими я путями к нему прихожу. Я использую свою кровь в работе, наверное, это все что я могу вам сказать сейчас.

Дмитрий скрывать не стал: он мечтает о победе и на съемках шоу старается концентрироваться только на своих силах.

-Все соперничают и все на нервах, я стараюсь не акцентироваться на наших взаимоотношениях, так как в нейтральной среде, я уверен, мы все стали бы хорошими друзьями и единомышленниками.

Кстати, шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выходит по субботам в 19:00 на телеканале ТНТ.