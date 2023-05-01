Кинотеатр под открытым небом в Самаре 2023: расписание сеансов, где находится

Кинотеатр под открытым небом начнет работу с 1 мая. Фото: Самарская набережная / vk.com/samnab

С 1 мая 2023 года в Самаре возле Ладьи на набережной Волги начинает свою работу кинотеатр под открытым небом «Филин». Рассказываем про кинотеатр на открытом воздухе в Самаре – где он находится и какое расписание.

Расписание кнотеатра «Филин» в Самаре 1-7 мая 2023 года

1 мая

17.00-18.30 «Девчата», 1961г.;

18.40-20.40 «Мистер Нокаут», 2022г

2 мая

16.00-16.20 «Вовка в Тридевятом царстве», 1965г.;

16.25-17.55 «Весна на Заречной улице», 1956г.;

18.00-19.55 «Лето 1941г», 2022г.

3 мая

16.00-18.15 «Огонь», 2020г.;

18.30-20.05 «Александр маленький», 1981г.

4 мая

16.20-17.50 «Солдатик», .2019г.;

18.00-20.00 «Битва за Севастополь», 2015г.

5 мая

16.15-17.50 «Сестренка», 2019г.

18.00-19.55 «Ржев», 2019г.

6 мая

17.00-18.30 «Иван Васильевич меняет профессию», 1975г.;

18.40-21.00 «Поймай меня, если сможешь», 2002г.

7 мая

17.00-18.45 «Неспящие в Сиэтле», 1993г.;

19.00-20.30 «Питер FM», 2006г.

В расписании возможны изменения. Вся актуальная информация есть в официальной группе кинотеатра самарской набережной ВКонтакте. Вход на все показы бесплатный.