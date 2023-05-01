Байкеры на улицах, Стивен Сигал – на сцене: в Самаре стартовал масштабный фестиваль

1 мая самарцы собрались на площади Куйбышева. Фото: правительство Самарской области.

1 мая Самарская область встретила стартом первого в новейшей истории фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю». В 11:00 на площади Куйбышева собрались представители трудовых коллективов города. Праздничную программу открыли байкеры знаменитой группы «Ночные волки». Зрелищный мотопробег по улицам города собрал немало зрителей – горожане приветствовали гостей и охотно снимали их на видео.

Байкеры отправились с площади Куйбышева к Обелиску Славы в Курумоче. Возглавлял колонну лидер старейшего в России международного мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

- Участие в фестивале - логичное продолжение открытия мотосезона, которое состоялось в Москве 29 апреля и было посвящено Возвращению русских городов и неизбежной русской Победе. Ночные Волки воюют. Несут потери. Некоторые из них погибли в борьбе с фашизмом, поэтому не поддержать этот фестиваль мы не могли. Благодарен Самаре за то, что они сделали этот фестиваль, да еще и в такой символичный день, - сказал корреспонденту «КП-Самара» Александр Залдастанов.

По словам лидера «Ночных волков», те, кто пришел на фестиваль «Гитары в строю» и кто участвует в мотопробеге, все они тоже в строю. В строю на защите Отечества в борьбе с фашизмом.

- Настоящий яростный русский рок родился в СССР. Сейчас Самара — столица русского рока, потому что все, кто приехал сюда из далека – это буйные, настоящие рокеры! Рок он и не может быть другим. Настоящий рок всегда неистовый, яростный. И всегда антифашистский, — добавил Хирург.

Фестиваль будет продолжаться шесть дней подряд. Концерты, лекции, форумы и круглые столы продлятся до 6 мая и захватят не только столицу региона, но и другие города - Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск и Чапаевск. Например, в круглом столе «Опасность псевдоистории. Как защититься от фальсификации истории» 3 мая примут участие писатель Майкл Черч из Великобритании и публицист Йохан Бекман из Финляндии.

Но центральным событием станут концерты музыкантов, специально приехавших ради этого в Россию, несмотря на возможные проблемы у себя на родине. Среди участников фестиваля – музыканты из восьми стран: России, Великобритании, Испании, Никарагуа, Словении, Франции, Финляндии и Литвы. Перед самарцами выступят группы «Зверобой», «Декабрь», народный ансамбль России «Гренада», волынщик Джими МакРэй (Великобритания), дирижер Крейг Робертс (Великобритания), Сашо Ганчик (Словения) группа LiberАrte (Никарагуа), Франсуа Модеме (бывший военный французской армии, который с 2014 года добровольцем сражается на Донбассе), виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия) и др..

В 15.00 в оперном театре в Самаре состоялся симфонический концерт с участием дирижера Крейга Робертса (Великобритания) и зарубежных солистов Сашо Гачик (Словения) и франсуа Модеме (Франция).

Специальным гостем станет американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. Он выступит на Гала-концерте на площади Куйбышева вечером 6 мая.