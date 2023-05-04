Ученые Самарского университета им. Королева разработали малоразмерный двигатель для беспилотников

Двигатель планируют запустить в производство на самарском предприятии / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

В Самаре ученые представили очередную полезную разработку. Они создали малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников. Аппарат прост, надежен и легок в ремонте. Авторами проекта выступили сотрудники кафедры «Теплотехника и тепловые двигатели» Самарского университета имени академика С.П. Королева под руководством доцента Михаила Орлова.

Прост и надежен в использовании

Разработка представляет собой авиационный поршневой двигатель мощностью 5 л.с. По словам ученых, аппарат прост по конструкции и приспособлен к крупносерийному производству. Он легкий, обладает высокой литровой мощностью и недорогой.

- Двигатель надежен в эксплуатации и устойчив к внешним электромагнитным воздействиям. При этом мы предусмотрели высокую ремонтопригодность конструкции и возможность значительного увеличения ресурса, - рассказал Михаил Орлов.

Аппарату предстоит еще пройти программу испытаний и доводки / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Подойдет и для беспилотников, и для газонокосилок

Руководитель коллектива разработчиков отметил, что на основе их двигателя можно будет создать целую линейку многоцилиндровых двигателей разной мощности и схем. Кроме того, аппараты можно будет модифицировать и использовать в легкой мототехнике и бытовой бензотехнике. К примеру, в мотокультиваторах, мотоблоках, газонокосилках и бензопилах.

Аналогов в России почти нет

По словам Михаила Орлова, создание малоразмерных авиационных поршневых двигателей мощностью от 5 до 50 л.с. сегодня очень актуально. Дело в том, что импортные двигатели для российских разработчиков беспилотников сейчас недоступны. Основные причины – высокая стоимость и прекращение поставок в страну. Российских разработок в этой нише сейчас почти нет.

Запустят в производство

Двигатель, созданный самарскими учеными, теперь нужно воплотить в металле. Это необходимо для выполнения программы испытаний и доводки. В дальнейшем разработку планируют запустить в производство на одном из местных предприятий. В настоящее время идет поиск индустриального партнера.

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