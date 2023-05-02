Десять молний за секунду: на Самарскую область обрушилась мощная ночная гроза с градом

Многих жителей региона ото сна пробудили громкие раскаты грома. Фото: Павел Покровский

В ночь, с 1 на 2 мая 2023 года, на Самарскую область обрушилась сильная гроза с градом и шквалистым ветром, которая потревожила сон многих жителей. Показываем, как бушевала мощная стихия.

После полуночи пришло предупреждение

Установившаяся в Самарской области 30-градусная жара с сухой погодой так и шептали о приближающемся шторме. Ночью на 2 мая 2023 года ничего не предвещало буйства стихии, однако после полуночи пришло предупреждение от ГУ МЧС Самарской области.

Так, ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщило об объявлении желтого уровня опасности. После 01:00 местами по западной половине области ожидалась гроза со шквалистым усилением юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с. Прогнозировалось, что непогода сохранится до конца ночи.

Так и произошло. Многих жителей региона ото сна пробудили громкие раскаты грома, ливень и бушующий ветер. Светопредставление началось около трех часов ночи.

Где-то прошел лишь небольшой дождь или виднелись только отсветы молний. Фото: Павел Покровский

10 вспышек молний в секунду

Ночью на 2 мая кто-то из жителей региона стал свидетелем природного явления во всей его красе и силе, а до кого-то дошли лишь его отголоски. По словам самарчанки, от грома был такой резкий грохот, что все сразу проснулись и вскочили.

— Я аж проснулась! Ощущение, что было 10 вспышек молний в секунду. У нас гремел гром, и молнии были прямо будто внутри комнаты, — отметила жительница Самары.

Кто-то из автомобилистов выбегал посреди ночи накрыть свои машины. Фото: Павел Покровский

А где-то прошел лишь небольшой дождь или виднелись только отсветы молний.

— Молнии были где-то за облаками, но без грома. Небо просто моргало. Только с одной стороны, — наблюдала заспанная самарчанка в три часа ночи.

— У меня вообще дождик чуть брызнул, не было ни молний, ни грома, ни Дикой охоты в небе. Я только сейчас увидел, что в Самаре гроза была, — рассказал горожанин.

В некоторых местах Самарской области помимо грозы прошел еще и град. Фото: Наталья Борисова

Ветер и град чуть не выбили стекла

В некоторых местах Самарской области помимо грозы прошел еще и град. Ледяные крупинки с шумом пытались пробиться через окна, засыпали деревья и транспортные средства. Кто-то из автомобилистов выбегал посреди ночи накрыть свои машины.

По словам жителей региона, которых разбудила разбушевавшаяся стихия, где-то наблюдался град размером с ноготь, а где-то выпал и крупнее.

— Сильный ветер, дождь и град чуть стекла не выбили на балконе. Деревья до сих пор в шоке от этого неожиданного урагана, — пишет самарчанка.

К утру стихия утихла, и жители Самарской области проснулись в спокойный и погожий день. А вот дачники и огородники уже переживают за побитую рассаду, которую кто-то успел вырастить и оставить неприкрытой.