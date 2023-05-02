Работай или плати: в Самаре эксперты оценили идею обязательного распределения студентов после вузов

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об отработке после вуза. Фото: Госдума РФ

Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу РФ законопроект о распределении выпускников вузов по рабочим местам. Самарцы сразу вспомнили практику советских времен - тогда молодые специалисты тоже в обязательном порядке направлялись на предприятия или в госучреждения, где обязаны были отработать три года.

По новому законопроекту предполагается, что прием на бюджетные места вузов будет возможен при условии составления договора о будущем трудоустройстве. Места отработки выпускников будет назначать специальная комиссия за 4 месяца до защиты диплома. Приоритет по трудоустройству в месте проживания будут иметь отдельные категории граждан: инвалиды, беременные или уже имеющие детей в возрасте до 3 лет и т.п. Если же выпускник отказывается работать по распределению, то он обязан будет возместить государству стоимость его обучения.

Законопроект уже вызвал у самарцев немалое волнение. Студенты, работодатели и независимые эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», к чему это может привести.

«Не каждый бюджетник представляет интерес»

Исполнительный директор ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков считает, что было бы правильно отрабатывать три года тем, кто поступал в вуз по направлению предприятия.

- Не каждый бюджетник представляет интерес для потенциального работодателя. Важно, какого качества он получил знания по специальности. Нужно предусмотреть, чтобы не было такого, что и выпускник не хочет работать, и работодатель не заинтересован в каком-то выпускнике, но они обязаны быть вместе три года. Поэтому было бы хорошо вернуться к системе, когда студенты-выпускники распределялись в соответствии с заявками предприятий, - такое мнение высказал Владимир Братчиков.

«У нас нет проблем с трудоустройством»

Студенты также не скрывают своих опасений: ведь может случиться так, что из-за нового закона по окончании вуза придется разрывать отношения с уже имеющимся работодателем. И три года работать по разнарядке в какой-нибудь «тьмутаракани».

- Не скажу за всех, но, например, студенты журфака к моменту окончания вуза уже успевают отработать и три года, и больше. У нас сама дипломная работа пишется по той практике, которую мы получаем, трудясь по специальности параллельно с обучением, - поясняет Полина С., студентка факультета филологии и журналистики Самарского университета.

Гарантия трудоустройства, по ее мнению, - не та ценность, которая востребована в современной ситуации.

- Я еще первокурсница, но ко мне уже есть интерес от работодателей, я выбираю. Потому что новое время требует людей с таким мышлением и такими компетенциями, которые есть как раз у молодежи и которых нет у более старшего поколения. Поэтому проблема поиска работы после вуза перед нами не стоит. Хотелось бы самоопределяться без «обязаловки», - считает Полина.

«Принудиловки» быть не должно»

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский полагает, что тем, от кого зависит разработка и принятие закона, хватит мудрости учитывать современные реалии.

- В целом я такой закон поддерживаю. Пришло время вспомнить и вновь взять на вооружение лучшее из того, что было в советские времена. Понятно, что не должно быть «принудиловки», когда студент помимо своей воли обязан ехать куда-то в глушь и отрабатывать там три года. Для этого контакты потенциальных работодателей и будущих сотрудников должны налаживаться еще в процессе обучения в вузе. У меня лично именно так в свое время произошло: когда я заканчивал наш политехнический институт, я уже знал, что пойду работать на станкозавод, и я выбрал это будущее трудоустройство сам, еще будучи студентом. Это же хорошо, когда ты еще в процессе обучения знаешь свою дальнейшую траекторию и имеешь возможность сам ее выстраивать, - уверен Павел Покровский.

«Надо популяризировать рабочие специальности»

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, ученый-экономист Валерий Фомичев также сделал акцент на том, что «работа по распределению» - одна из тех практик, которые стоит перенять из «наследия советского прошлого», и это касается в первую очередь промышленных предприятий.

- У нас были уроки труда, учебные классы на предприятиях. Сейчас есть нехватка рабочих специальностей, и надо популяризировать это направление. Тогда молодые люди смогут заранее знать вектор своего пути после вуза, а предприятия — целенаправленно заключать договора с вузами, предлагать рабочую ипотеку, будучи уверенными, что они получат квалифицированные кадры, - считает Валерий Фомичев.

Валерий Фомичев считает закон логичным: раз студент обучался за госсчет, то государство вправе рассчитывать на трудоустройство выпускника именно на госпредприятии.

- Если государство тратило средства на обучение студента, а он после защиты диплома, условно, пошел на рынок торговать, - это не очень правильно. Но, конечно, закон требует детальной проработки в интересах и государства, и различных работодателей, и выпускников вузов, - рассуждает Валерий Фомичев.