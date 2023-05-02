Сбитые квадрокоптеры сложили в мусорное ведро: самарский коллекционер привез бойцам на СВО ружья-«дронобойки»

Российские военные благодарят за антидроновое оружие. Фото: Андрей Болдырев

СВО наглядно показала, что решающим фактором в боевых действиях сегодня становятся технологии. А значит, и средства для борьбы с таким оружием тоже должны быть высокотехнологичными. Самарский коллекционер Андрей Болдырев помогает российским солдатам с самого начала СВО. Две недели назад совместно с другими меценатами он отправил российским солдатам антидроновые ружья. За это время они показали свою эффективность - специально для Андрея бойцы записали видео, где похвастались целым ведром сбитых дронов противника.

Андрей Болдырев отвез на фронт антидроновые ружья, коптеры и другие защитные установки. Фото: Андрей Болдырев

Усилить защиту

- Никто и подумать не мог, что гражданские дроны, которые изначально использовались людьми как развлечение, станут мощнейшим оружием. С помощью квадрокоптеров можно просматривать местность, проводить разведку, сбрасывать боеприпасы и т. д. Поэтому я решил помочь нашим ребятам на фронте и закупил больше сотни коптеров, купол, 11 ружей, которые за две недели уже показали свою эффективность, а это тысячи спасенных жизней. Также уже заказал 28 широкополосных подавителей сигнала, их сейчас изготавливают, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Андрей Болдырев.

В своих усилиях Андрей Болдырев не одинок. "Дронобойками" российскую армию оснащают многие меценаты страны. Так, производство антидроновых установок активно спонсируют певица Виктория Цыганова и ее супруг Вадим, благотворительный фонд «Звезда и лира», а также активистки регионального отделения Союза православных женщин и ряд известных в Самаре бизнесменов.

Андрей Болдырев уверен: защитить солдат от летающих разведчиков - одна из первоочередных задач.

- Дроны видят, где находятся позиции, где размещается техника, артиллерия, как перемешается личный состав, подвозят продукты, осуществляется ротации на позициях. Они сбрасывают ВОГи и мины на головы наших солдат, - рассказывает самарец.

Самарец лично передал установки российским солдатам. Фото: Андрей Болдырев Фото: принтскрин видео.

Купола, детекторы и блокировщики сигналов

Конечно, защитам от дронов есть: например, специальные установки, которые глушат сигнал на радиусе 1,5 км. Когда вражеский дрон попадает в зону действия купола, то сигнал пропадает и «летающий разведчик» падает. Однако в данной антидроновой установке есть свои минусы.

- Если дрон летит с большой скоростью, то он может пролететь зону покрытия купола и вновь поймать сигнал, не потеряв высоты, - объяснил нам Андрей Болдырев.

Андрей Болдырев две недели назад привез «за ленточку» российские антидроновые ружья. Мобильные установки легко нести с собой при частой смене дислокации.

- Антидроновое ружье «Айрат 100» является российской разработкой. Данная установка блокирует сигнал от оператора к дрону. Средняя цена на такое ружье – 165 тысяч рублей, - говорит меценат.

Антидроное ружье мобильно и легкое в использовании. Фото: Андрей Болдырев

Вражеские дроны в мусорном ведре

В апреле 2023 года Андрей Болдырев лично ездил от одной бригады к другой и передавал "дронобойки" российским солдатам. За две недели использования военные с их помощью вывели из строя несколько десятков дронов ВСУ.

- Ребята с фронта присылают мне благодарности, записывают видеоролики. Одна из бригад с помощью «Айрат 100» сбила почти 20 вражеских дронов. Ружьем за 165 тысяч рублей ребята сбили уже два десятка дронов по 5 тысяч долларов за штуку. На видеоролике сбитые «разведчики» сложены в мусорное ведро, - с гордостью говорит самарский коллекционер.

Военные уже оценили эффективность ружей, сложив сбитые коптеры в мусорное ведро. Фото: Андрей Болдырев Фото: принтскрин видео.

Андрей Болдырев уверен: возможности современных высокотехнологичных средств гораздо шире. Сейчас коллекционер собирает средства на приобретение защитной системы, которая позволяет не только обнаружить дрон противника в радиусе 30-35 км, но и засечь оператора, который им управляет. Стоимость такой системы составляет порядка 4 миллионов, но ценник растет из-за курса.

- Я считаю, что именно в этом направлении нужно сейчас больше помогать фронту, - уверен Андрей Болдырев.