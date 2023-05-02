«Вставай на колени и проси прощения»: в Самарской области толпа подростков избила пенсионера

Школьники сняли процесс на видео, которое разлетелось по соцсетям Фото: скриншот

2 мая 2023 года соцсети взорвало видео, облетевшее интернет-сообщества Самарской области. На нем толпа подростков избивает пожилого мужчину. Пенсионер при этом не пытается защититься, а просто терпит издевательства и просит прощения. Скандальная запись моментально вызвала широкий общественный резонанс. Рассказываем все, что известно об этой истории.

Напали из-за оскорблений

Вопиющая ситуация произошла в Сергиевском районе, в центре села Сергиевск. На кадрах видно, что мужчина спокойно идет по дороге. Его догоняют четверо подростков и с разгона пинают пенсионера, от чего тот валится на землю.

– Извините, если я чем-то вам нагрубил. Простите меня, пожалуйста, – начинает оправдываться мужчина.

В ответ на это школьники смеются и бьют оппонента по лицу. Новые попытки извинений вновь ни к чему не приводят: нападавшие наносят новый удар – на этот раз ногой.

– Прощения ты просишь? На колени вставай! – приказывают школьники.

Последние кадры оказываются наиболее жестокими. Желая уладить ситуацию, пенсионер поднимается с земли и пытается встать на колени, но подростки «укладывают» его обратно сильным пинком.

«Безобидный, никому грубого слова не скажет»

После просмотра видео многие жители района узнали пострадавшего дедушку. По их словам, его часто видели в соседних магазинах.

– Дедушка безобидный. Никогда даже грубого слова не скажет. Выпивает – да. Но я никогда не видела, чтобы он дебоширил, ругался или кого-то обзывал, – поделились жители Сергиевска.

Интернет-пользователи признаются, что остались в шоке от произошедшего и просят наказать озверевших школьников по всей строгости.

– Вот это да! Справились с беспомощным, толпой налетели, матерятся. Теперь будем ждать, как эти молодые люди на камеру будут извинения просить, – отмечают местные жители.

Родители понесут наказание

«Героев» уже нашли. Ими оказались ученики школы села Сергиевск. Троим из них 14 лет, одному – 15. Подростки объяснили мотивы своего поступка.

– Школьники пояснили, что ранее мужчина 1956 года рождения сделал одному из них замечание, после чего они, агрессивно восприняв критику в свой адрес, решили ему «отомстить» и зафиксировать это на видео в качестве доказательства, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, наказание за детей, избивавших старика, понесут родители. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка продолжается.

По информации полиции, сам пострадавший отказался писать заявление, к медикам не обращался.