«Вставай на колени и проси прощения»: в Самарской области толпа подростков избила пенсионера

Школьники сняли процесс на видео, которое разлетелось по соцсетям
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2 мая 2023 года соцсети взорвало видео, облетевшее интернет-сообщества Самарской области. На нем толпа подростков избивает пожилого мужчину. Пенсионер при этом не пытается защититься, а просто терпит издевательства и просит прощения. Скандальная запись моментально вызвала широкий общественный резонанс. Рассказываем все, что известно об этой истории.
Вопиющая ситуация произошла в Сергиевском районе, в центре села Сергиевск. На кадрах видно, что мужчина спокойно идет по дороге. Его догоняют четверо подростков и с разгона пинают пенсионера, от чего тот валится на землю.
– Извините, если я чем-то вам нагрубил. Простите меня, пожалуйста, – начинает оправдываться мужчина.
В ответ на это школьники смеются и бьют оппонента по лицу. Новые попытки извинений вновь ни к чему не приводят: нападавшие наносят новый удар – на этот раз ногой.
– Прощения ты просишь? На колени вставай! – приказывают школьники.
Последние кадры оказываются наиболее жестокими. Желая уладить ситуацию, пенсионер поднимается с земли и пытается встать на колени, но подростки «укладывают» его обратно сильным пинком.
После просмотра видео многие жители района узнали пострадавшего дедушку. По их словам, его часто видели в соседних магазинах.
– Дедушка безобидный. Никогда даже грубого слова не скажет. Выпивает – да. Но я никогда не видела, чтобы он дебоширил, ругался или кого-то обзывал, – поделились жители Сергиевска.
Интернет-пользователи признаются, что остались в шоке от произошедшего и просят наказать озверевших школьников по всей строгости.
– Вот это да! Справились с беспомощным, толпой налетели, матерятся. Теперь будем ждать, как эти молодые люди на камеру будут извинения просить, – отмечают местные жители.
«Героев» уже нашли. Ими оказались ученики школы села Сергиевск. Троим из них 14 лет, одному – 15. Подростки объяснили мотивы своего поступка.
– Школьники пояснили, что ранее мужчина 1956 года рождения сделал одному из них замечание, после чего они, агрессивно восприняв критику в свой адрес, решили ему «отомстить» и зафиксировать это на видео в качестве доказательства, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Отметим, наказание за детей, избивавших старика, понесут родители. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверка продолжается.
По информации полиции, сам пострадавший отказался писать заявление, к медикам не обращался.