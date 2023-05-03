В Тольятти на выгоревшем участке вырастут молодые деревья

На посадку деревьев химики выезжают целыми семьями. Фото: Александр Панчешный

Передать эстафету новому поколению

В Тольятти волонтеры посадили на месте выгоревшего леса 20 000 новых деревьев. Среди них – неравнодушные сотрудники «КуйбышевАзота».

Тольяттинец Евгений Клевакин в 2010 году служил на Дальнем Востоке и лишь со слов родителей знал, что родные леса горят. Вернувшись из армии, увидел масштаб бедствия своими глазами: на месте некогда буйствующей зелени - пустыри с обугленными останками деревьев. В 2011 году парень, утроившись на предприятие, вместе с коллегами-энтузиастами взялся за возвращение природе былого великолепия. Более 10 лет он старается не пропускать ни одной поездки на лесовосстановительные работы. Только на его личном счету - более тысячи посаженных деревьев. Евгений присматривает за своими «крестниками»: каждый день по дороге на работу, проезжая мимо зеленого массива, он видит, как его сосенки становятся все крепче, выше и пушистее.

- На прошлой неделе мы выезжали на посадку в четверг и субботу, - рассказал заместитель директора ведомственного центра отдыха «Дружба - Подснежник»Евгений Клевакин. - Компанию в этом важном для города деле мне часто составляют жена и старшая дочь - стараемся прививать добрую традицию подрастающему поколению. Желающих принять участие в субботнике всегда много - все хотят помочь лесу, ведь нам же и дышать воздухом, который он очищает.

Дети заводчан учатся ответственному отношению к природе на примере родителей. Фото: Александр Панчешный

Коллега Евгения, замначальника службы пропусков и внутреннего распорядка «КуйбышевАзот» Вадим Гребеньков - тоже в лесных посадках не новичок. С 2011 года он настолько регулярно участвует в восстановлении «зеленых легких» Тольятти, что обращается с посадочным мечом как заправский лесник - даже представители лесничества удивляются. «Свои» деревья периодически навещает - как там прижились саженцы на такой-то делянке, в таком-то рядке? Впрочем, их судьба интересна не только Вадиму - делянки-то семейные, рядом с отцом сажали деревья и его дети.

- Это очень важно - передать эстафету неравнодушного отношения к природе, экологии детям, - считает Вадим Гребеньков. - На этот раз со мной работали жена и дочери - сына оставили помогать бабушкам на даче. Моих ребят не надо уговаривать, особенно младшую дочку. Постоянно спрашивает: «Папа, когда уже в лес на субботник?»

285 тысяч деревьев за 12 лет

Весна, особенно такая ранняя, как выдалась в этому году, лучшее время для посадок. И заводские волонтеры это время постарались не упустить. Только за два дня в конце апреля с другими неравнодушными горожанами, откликнувшимися на призыв, они высадили 20 000 деревьев на четырех гектарах теперь уже бывшего пустыря. Тольяттинцы не пожалели ни сил, ни законного выходного - отложив личные планы и домашние дела, уделили лесу субботний день.

За 11 лет химики высадили в лесу 285 тысяч деревьев. Фото: Александр Панчешный

Столь важную для города работу химгигант проводит совместно с благотворительным фондом «Фонд Тольятти» в рамках программы «Наш лес» и Социально-экологическим союзом Тольятти, реализующего программу «Восстановление городских лесов». Общими усилиями заводчанамза предыдущие 12 лет уже удалось восстановить лес на 49 гектарах. Это 285 тысяч новых деревьев! В текущем году цифры стали еще больше. Предприятие не только принимает участие в посадках, но и ухаживает за молодым лесом на протяжении трех лет, пока он не примется, не наберет силу. - Лес – одна из главных ценностей Тольятти, жители которого занимаются ее спасением и восстановлением вот уже на протяжении многих лет, - говорит директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко. - Силами сотрудников нашего предприятия высажено 285 000 новых деревьев на площади более 50 Га. Для нас это хорошая и добрая традиция. Ежегодные посадки позволяют приобщаться к ней не только заводчанам, но и всем жителям нашего города, которым небезразлично его будущее.