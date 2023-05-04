В Самаре презентовали фильм-экскурсию по городу «Необычная»

Создатели фильма "Необычная" приглашают увидеть Самару с неожиданных ракурсов. Фото: администрация Самары

3 мая 2023 года состоялась презентация фильма-экскурсии о Самаре под названием «Необычная». Мероприятие собрало полный зал кинотеатра «Художественный».

В помощь мэру

Фильм представляла творческая группа, его создававшая, а в числе почетных гостей были представители администрации Самары во главе с мэром Еленой Лапушкиной. Именно по заказу городской администрации и создавался фильм, но он вышел далеко за рамки традиционных промороликов — и по формату, и по содержанию, и по способу подачи материала.

- Изначально планировался фильм, который расскажет, какая Самара у нас красивая, добрая, как у нас много замечательных мест и традиций, фильм, который покажет настроение нашего города. Но он получился гораздо шире. Уверена, фильм будет интересен не только жителям Самары, но и нашим гостям, и тем, кто только собирается к нам приехать. Для каждого Самара открывается по-своему, - отметила Елена Лапушкина.

Глава города призналась, что не знала, каким в итоге получится фильм, но доверяла творческой группе, и создатели фильма не обманули ожиданий.

- Все мэры — патриоты своих городов, и мы рассказываем о своих городах коллегам, в чем-то приходится их переубеждать. Например, многие воспринимают Самару как промышленный город, а я рассказываю о том, что это город-курорт, и у людей возникает желание сюда приехать. Теперь я могу показывать этот фильм, и он о многом расскажет лучше всяких слов, - поделилась Елена Лапушкина.

Перевернуть представление

Фильм идет всего 18 минут, но за это время успевает показать многое. Закадровые голоса принадлежат жителям Самары, которые рассказывают свои истории, связанные с определенными местами.

Но это не классический документальный фильм. Кадры, повествующие о городе, связаны художественной историей о молодом человеке, который решил показать Самару своей девушке-художнице, прилетевшей из Москвы. В финале девушка признается, что устроенная экскурсия перевернула ее представление о городе, и она нарисовала картину, которую можно смотреть, поворачивая разными сторонами.

- Фильм называется «Необычная», потому что мы хотели перевернуть представление жителей и гостей города о том, что Самара - обычная и непримечательная. Мы хотели доказать этим фильмом, что на самом деле здесь много чего необычного и интересного, - пояснил автор идеи, сценарист и режиссер фильма Андрей Петряков.

Молодой человек и его девушка появляются в фильме время от времени, сюжет обозначается пунктиром. Но чтобы снять несколько секунд поездки на трамвае от костела до филармонии, актерам и съемочной группе пришлось несколько раз пересаживаться на разные трамваи, проезжая одну и ту же остановку. А массовке уже в холодную осеннюю пору нужно было изображать людей, наслаждающихся летним солнцем на пляже. Тем не менее все получилось.

"Дом Курлиной" в фильме "играет" сам себя. Фото: администрация Самары

- В фильме есть атмосфера, а это главный признак настоящего кино, - считает известный самарский актер и КВНщик Дмитрий Колчин.

Ждали людей, способных воплотить идею

Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики городской администрации, рассказала, что идея фильма появилась еще перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

- Были попытки снять что-то подобное уже тогда, но на тот момент не хватило зрелости, и история осталась незакрытой. Мы ждали людей, которые смогут воплотить эту идею. И все случилось, - поведала Елена Рыжкова.

По мнению руководителя управления, этот фильм предназначен и для самарцев, и для тех, кто приехал в наш город в гости, кто переживал тут встречи, расставания.

- Это фильм о том, что Самара — очень разная, это город свободный и смелый, богатый природой и архитектурой, историей, людьми. Одна из целей фильма - не просто показать Самару, в вызвать рефлексию. И если у вас после просмотра появились какие-то новые мысли - то цель достигнута. Это фильм о том, что Самара - город возможностей, и если вы чего-то еще не попробовали, то город дает вам шанс. Это фильм о гордости за свой город, о том, как мы его созерцаем и любим. И если после просмотра у вас появилась гордость за Самару - то цель достигнута, - резюмирует Елена Рыжкова.

Посмотреть фильм можно по ссылке.