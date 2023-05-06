«За такое нужна смертная казнь»: Стивен Сигал призвал применить жесткие меры к виновникам подрыва авто писателя Прилепина

Стивен Сигал высказался насчет покушения на российского писатели и общественного деятеля Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

В субботу, 6 мая 2023 года, в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль российского писателя Захара Прилепина. Общественный деятель выжил, а вот его водитель погиб. Ситуацию прокомментировал актер и кинорежиссер Стивен Сигал, который сейчас находится в Самаре на фестивале антифашистской песни «Гитары в строю».

- То, что произошло, на мой взгляд, можно квалифицировать как терроризм. Я считаю, что это одно из самых страшных преступлений, и жалею, что террористам по российскому законодательству не положена смертная казнь. Это было бы справедливо, - отметил Стивен Сигал.

Артист принес соболезнования родным погибшего водителя. Он выразил надежду, что состояние самого Захара Прилепина не внушает опасений. Стивен Сигал пожелал писателю скорейшего выздоровления.

Насчет покушения на Захара Прилепина высказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил надежду, что врачи предпримут все усилия для спасения жизни политического и общественного деятеля.

- Надеюсь, врачи предпримут все необходимые меры. Желаю Захару скорейшего выздоровления, - заявил глава региона.

Напомним, автомобиль писателя взорвался на трассе в Борском районе Нижегородской области. Водитель погиб, а Захара Прилепина с травмами госпитализировали в больницу. Как ранее писал сайт KP.RU, в регионе объявлен план «Перехват». Правоохранители будут останавливать все подозрительные машины. СК России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». На место подрыва авто направлены следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники.

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