В самарском дворе высадили хвойные деревья и устроили концерт в преддверии Дня Победы

Третьеклассники принимали активное участие в высадке кедров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне во дворе дома № 209 по улице Стара-Загора прошли торжественный концерт и волонтерская акция, организованные управляющей компанией «Коммунресурс» в партнерстве с «Комсомольской правдой». Здесь ветераны принимали поздравления, а активисты сажали кедры в память о погибших солдатах.

Леонид Пугачев поздравил всех с наступающим Днем Победы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Озеленять и не забывать

Каждый год управляющая компания не только организует праздничный концерт, но и вносит реальный вклад в будущее, сажая во дворах обслуживаемых домов кедры. Деревья высаживаются в память о защитниках нашей Родины.

Саженцы кедров были высажены в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы всегда выступали за то, чтобы благоустраивать и озеленять город, поэтому в рамках мероприятия каждый год высаживаем деревья памяти и вовлекаем в это молодежь. Тем самым мы воспитываем любовь к своему двору, району, городу и стране. Воспитываем коллективную память о такой страшной войне, - говорит руководитель УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев.

Саженцы хвойных деревьев были доставлены из Ульяновской области, компанией SiEnergy.

- Мы разливаем родниковую воду, поэтому наша компания как никто другой понимает важность сохранения природы. Закупаем саженцы кедров и выращиваем их у себя на производстве, а затем делимся ими с партнерами. Гордимся, что наши кедры служат не просто для озеленения дворов Самары, но и для памяти о таких важных событиях, - говорит директор департамента по региональному развитию компании Владимир Силуянов.

В высадке кедров принимали активное участие школьники Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Акция «Сад Победы» продолжилась и после и мероприятия. Во дворах микрорайона жителями будет высажено 500 саженцев дуба, клена, ясеня, каштана и смородины, которые предоставил учебный лесной питомник Самарского государственного аграрного университета. За материал выражаем благодарность профессору Василию Троц и студентам Алексею Сергееву и Алексею Кузьминых.

Благодарность ветеранов

Дом 209 выбран не случайно - из всех обслуживаемых домов управляющей компании «Коммунресурс» здесь проживает больше всего ветеранов. Несмотря на свой преклонный возраст, многие из них пришли на праздничное мероприятие. Помимо ветеранов дома были приглашены все ветераны 12-го микрорайона Кировского района.

Со сцены звучали полюбившиеся военные песни, проникающие в душу стихи и исполнялись заряжающие оптимизмом танцы. Песни «Катюша» и «Смуглянка» пели в унисон: вокалистов поддержали зрители. В замечательном концерте приняли участие ученики школы №72, детских школ искусств №4 и № 8 «Радуга», воспитанники детского сада №181.Трогательные песни в исполнении Елены Халаим, Михаила Андреева и ансамбля «Креница» не могли оставить никого равнодушными.

Танец "Россия" от хореографического ансамбля ДШИ №8 "Радуга" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Сегодня у нас был первый урок «Разговор о важном», на котором мы смотрели фильм «Бессмертный полк» - у многих ребят на глазах были слезы. Воспоминания и такие мероприятия помогают детям почувствовать события прошлого, - говорит классный руководитель 3г класса школы №72 Галина Мухина.

Песни "Аист на крыше" и "На безымянной высоте" трогательно исполнила Елена Халаим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ее ученики принимали непосредственное участие в посадке тех самых кедров во дворе дома по № 209 по Стара-Загоре. Дети сажали саженцы с энтузиазмом и интересом.

- Жители сами выбирали место, где у них будут расти деревья. Я был во дворе дома по улице Советской, где мы сажали кедры в прошлом году, - стоят, растут и радуют глаз. И здесь, я уверен, жильцы дома будут заботятся о деревцах, - делится Леонид Пугачев.

Саженцы передали и в школы микрорайона, их также высадят на территории этих учебных заведений в память о погибших советских солдатах.

Вокальный ансамбль "Креница" порадовал гостей своим пением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Хочу поздравить всех со славной Победой. Будьте уверены, что тогда враг не прошел и сейчас он не пройдет. Наш мир в надежных руках, - заявил со сцены директор школы № 72 Сергей Иванов.

Баянист Михаил Андреев виртуозно управлялся с инструментом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Патриотический настрой, любимые песни, чествования и поздравления не оставили равнодушными главных виновников торжества. Ветераны после мероприятия подходили и благодарили организаторов за уважение, которое им оказали.

Ветераны получили поздравления Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я работала на заводе Масленникова в военные годы и делала детали для фронта. Мы должны помнить те времена, и я благодарна организаторам концерта, что их не забывают, - говорит ветеран Антонина Салычева.

Ветеранам подарили подарки от управляющей компании Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К благодарностям присоединяется и председатель совета ветеранов Кировского района Тамара Писарева:

- Хочу выразить большую благодарность управляющей компании и лично Леониду Пугачеву, который год проводит это праздник для жителей всего микрорайона. Спасибо руководителям школ и детсадов, что участвуют и вовлекают в это молодежь. Хочу пожелать всем добра и здоровья.

Баянист Михаил Андреев виртуозно управлялся с инструментом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Воспитанники детского сада №181 г.о. Самара исполнили "Катюшу" и прочитали стихи о войне Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Танец "Русский" от хореографического ансамбля ДШИ №8 "Радуга" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА