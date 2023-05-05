Салют на 9 мая 2023 в Самаре: где и когда посмотреть, как добраться

Салют прогремит над Волгой, напротив 1-й очереди набережной реки, и на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции празднование Дня Победы в Самаре завершится салютом. Расскажем, где и когда можно посмотреть салют на 9 мая 2023 года в Самаре.

Салют на 9 мая 2023 в Самаре

По сообщение областного правительства, артиллерийский салют запланирован в Самаре в 22.00 9 мая 2023 года. Он прогремит над Волгой, напротив 1-й очереди набережной реки, и на площади Куйбышева.

Фейерверк и все праздничные мероприятия Дня Победы в Самаре 9 мая 2023 года можно будет посмотреть в прямом эфире на всех местных телеканалах и в их группах в соцсетях.

Желающие понаблюдать салют с площади Куйбышева могут добраться до нее на любом общественном транспорте. Только помните, что на части улиц в центре города движение будет ограничено. В связи с этим также скорректируют маршруты автобусов и троллейбусов.

Автобусы №№ 24, 34, 37, 46, 47, 80, 226, 3, 61, 26, а также троллейбусы №6 пустят в объезд перекрытых участков, а троллейбусный маршрут №16 вообще не будет работать с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая.