Дебютный гол Гарре, удаление Писарского, поражение в концовке: «Крылья» не удержали ничью в Краснодаре

Гола Бенхамина Гарре не хватило, чтобы зацепить очки в Краснодаре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

7 мая 2023 года самарские «Крылья Советов» вновь проводили матч в Краснодаре после недавней встречи там же на Кубок, проигранной по пенальти. На сей раз «Крылья» проиграли 1:2, пропустив решающий мяч в концовке. Рассказываем подробности.

Гарре наконец забил

Самарцы столкнулись с большими кадровыми проблемами. Из-за дисквалификаций не могли сыграть Бейл и Рахманович, из-за травм — Костанца, Ежов и Коваленко. Место в воротах вместо Ломаева, пропустившего пять мячей от «Зенита», занял Овсянников. Это был его второй выход в нынешнем году, первый — все в том же кубковом матче в Краснодаре.

«Крылья» достаточно уверенно начали игру и уже на 16-й минуте повели в счете. Гарре, получив передачу от Писарского, продвинулся справа, затем сместился к центру и нанес удар. Мяч, задев бедро защитника, влетел в ближнюю «девятку» - 0:1.

Расплата за глупое удаление

Ход игры нарушило безрассудное удаление Писарского на исходе получаса игры. Еще в начале встречи он получил желтую карточку за то, что схватил за шею оппонента после остановки игры. А затем, зачем-то оказавшись у своей штрафной, пошел в опасный подкат против Волкова и попал ему по ногам, получив второе предупреждение.

После этого «Краснодар» серьезно придавил самарцев к своей штрафной и почти сразу же сравнял счет. Ахметов, накрутив защитников, прострелил слева, и мяч двойным рикошетом от ног Евгеньева и Овсянникова уже опускался за линию ворот, Волков для верности вогнал его головой в сетку — 1:1.

Штанга в пользу хозяев

После перерыва почти четверть часа «Краснодар» не выпускал «Крылья» от своей штрафной, и в паре моментов самарцам откровенно повезло, а еще пару раз выручил Овсянников.

Неожиданно на 66-й минуте чуть ли не первая во втором тайме вылазка самарцев к чужим воротам едва не привела к голу. Горшков навесил на Цыпченко, и тот в единоборстве с тремя (!) защитниками сумел правильно выбрать позицию и пробить головой. Хозяев спасла штанга.

Не дотерпели несколько минут

Ответный жест судьбы случился чуть позже, когда после рикошета мяч чуть-чуть не влетел в ворота «Крыльев» и вышел за пределы поля, коснувшись штанги.

Перейдя на игру в пять защитников самарцы до конца встречи в основном отбивались. Снова где-то везло, снова выручил Овсянников, но до финального свистка гости не дотерпели. На 89-й минуте после подачи Волкова слева Кордоба сумел пробить из-под Солдатенкова — 2:1.

Из оставшихся добавленных пяти минут более трех краснодарцы отчаянно тянули времени, а накинул еще сверху судья явно меньше, чем было потрачено на «маленькие футбольные хитрости». Финальный свисток зафиксировал победу «Краснодара» в 600-м официальном матче клуба из столицы Кубани и в день рождения их главного тренера Владимира Ивича.

«Крылья» благодаря ничьей «Пари НН» в матче с «Уралом» пока удержались над зоной стыков, опережая на одно очко воронежский «Факел» и на два — нижегородцев. Ближайшие два матча у самарцев дома с «Локомотивом» и «Уралом», после чего состоится поездка в Воронеж, где, вероятно, и решится исход борьбы за непопадание в стыковые матчи.